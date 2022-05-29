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Украинские силы в Северодонецке находятся в сложной оборонной позиции, - руководитель ВЦА Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Украинские силы находятся в "сложной оборонной позиции" в Северодонецке, бои продолжаются в окрестностях города, самые ожесточенные битвы - в районе автовокзала и гостиницы "Мир".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, которого цитирует CNN.

"Настоящая битва - в районе главного автовокзала… Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно подвергается обстрелам. Гуманитарный штаб, который расположен в городе, сегодня практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно, работа штаба прекращена", - говорится в сообщении.

Одни из самых яростных боев велись вокруг гостиницы "Мир" на окраине города.

Отмечается, что в городе не работает мобильная связь и отключено электричество. Как сообщается, в городе около шести-семи колодцев, и "крайне опасно, что, как только люди соберутся за водой, там начнется обстрел".

Стрюк, однако, выразил некоторую уверенность в том, что город сможет продержаться с некоторыми ограниченными запасами. Пока еще есть возможности для доставки грузов, но это "крайне сложно".

Эвакуация очень опасна, приоритет – для раненых. В городе доступен только начальный уровень медицинской помощи.

Читайте: Северодонецк - под украинским флагом, орки не продвинулись дальше гостиницы "Мир", - Гайдай
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Топ комментарии
+12
Тримайтеся, рідні наші.
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29.05.2022 07:40
+7
Зате без висвітлення подій від Бутусова, нехай Безугла їде на фронт замість нього.
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29.05.2022 08:17
+6
Боже спас і допоможи нашим захисникам, щоб не пов орилися Маріупіль, Іловайськ, дап і звичайно розуму та розсудливості нашим керівникам та воєнначальникам.
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29.05.2022 07:16
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Боже спас і допоможи нашим захисникам, щоб не пов орилися Маріупіль, Іловайськ, дап і звичайно розуму та розсудливості нашим керівникам та воєнначальникам.
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29.05.2022 07:16 Ответить
Спаси від таких керівників, бо ЗСУ дають другу інформацію. Місто не в оточенні, щоб уже писати про ахову ситуацію
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29.05.2022 08:45 Ответить
Азовсталь #2
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29.05.2022 07:31 Ответить
Тримайтеся, рідні наші.
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29.05.2022 07:40 Ответить
Такий жах(((
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29.05.2022 07:56 Ответить
Зате без висвітлення подій від Бутусова, нехай Безугла їде на фронт замість нього.
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29.05.2022 08:17 Ответить
Конечно ситуация аховая, сдать по бокам попасную и рубежное, таким образом позволив окружить Северодонецк еще и с запада и востока, ну сами в эту ситуацию влезли.
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29.05.2022 09:01 Ответить
Сдать? Ну ти й мудак.
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29.05.2022 09:56 Ответить
кондоняра ти ольгинський-Україна ніколи нікуди не влізала,це твоя кацапорда постійно стада орків на чужу територію гонить!
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29.05.2022 10:34 Ответить
Сейчас Папасная с мардвой находиться в оперативном окружении. Мардва типа наступает. ПС. Мардва в Изюме на грани оперативного окружения.
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29.05.2022 12:03 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.05.2022 09:08 Ответить
Якщо не вивести війська з Сіверськодонецька та Лиичанська на новий оборонний рубіж (Лиман - Сіверськ-Бахмут) - ця ситуація лише погіршуватиметься і загрожуватиме повним оточенням та знищенням цього угрупування військ. Це лише моя особиста думка.
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29.05.2022 10:16 Ответить
То все добре добре, аж раптом тривога, складне положення!
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29.05.2022 10:57 Ответить
 
 