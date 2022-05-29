Украинские силы в Северодонецке находятся в сложной оборонной позиции, - руководитель ВЦА Стрюк
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Украинские силы находятся в "сложной оборонной позиции" в Северодонецке, бои продолжаются в окрестностях города, самые ожесточенные битвы - в районе автовокзала и гостиницы "Мир".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, которого цитирует CNN.
"Настоящая битва - в районе главного автовокзала… Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно подвергается обстрелам. Гуманитарный штаб, который расположен в городе, сегодня практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно, работа штаба прекращена", - говорится в сообщении.
Одни из самых яростных боев велись вокруг гостиницы "Мир" на окраине города.
Отмечается, что в городе не работает мобильная связь и отключено электричество. Как сообщается, в городе около шести-семи колодцев, и "крайне опасно, что, как только люди соберутся за водой, там начнется обстрел".
Стрюк, однако, выразил некоторую уверенность в том, что город сможет продержаться с некоторыми ограниченными запасами. Пока еще есть возможности для доставки грузов, но это "крайне сложно".
Эвакуация очень опасна, приоритет – для раненых. В городе доступен только начальный уровень медицинской помощи.
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