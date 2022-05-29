Оккупанты пытаются подлатать флот и поднять со дна Черного моря свой утопленный "Раптор", - ОК "Південь"
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Россияне пытаются вытащить из Черного моря свой утопленный катер "Раптор".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Корабельные группировки в Черном море держат актуальной угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по извлечению из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор"… Ощутимо уменьшенное количество кораблей пытаются подлатать "утопленниками"", - говорится в сообщении.
Как говорится, после поднятия "Раптора" россияне планируют отправить его в пункт базирования Донузлав.
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Чи гарпуни лише для гучних піар заяв голови Одеської ВЦА?
У кацапів на морі зараз - та сама ситуація Вибить у них евакуаційні засоби - і вони змушені будуть задіять бойові кораблі А це - не тільки тимчасове відволікання від виконання бойових завдань, але й "підставляння під удар" Бо одночасно піднімать судно і відбиваться від противника набагато важче, ніж просто воювать! Це все одно, коли снайпер не вбиває ворога, а тільки сильно ранить На його крики збігаються наві "цілі" що будуть "підставляться", поки будуть надавать допомогу пораненому
"Тепер судновласники нараховують час фрахту не з моменту заходу до порту, а з моменту потрапляння до затору".
Це призводить до додаткових втрат у $150 000-200 000 на партії 3000-6000 т
в тихой холодной мгле
чем мучиться на путинской
безмозглой войне
іхтіандиндри мля