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В результате наступательных действий украинских подразделений оккупанты вынуждены занять оборону на невыгодных рубежах на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,арміярф

На Южнобужском направлении армия РФ понесла потери и заняла оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая, передает Цензор.НЕТ.

"На Южнобужском направлении враг в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению потеряных позиций за счет переброски резервов на угрожающие направления.

Российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает нести потери: в Крыму прекращают прием гражданских в больницах, чтобы освободить места для раненых военных РФ, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+18
САУ Цезар на фронті колошматять рашистів.
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29.05.2022 08:29
+16
"армія РФ ... зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка."
Кострома бы лучше в этой новости смотрелась, но то, что орков погнали из района Снегуривки- гуд !!!
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29.05.2022 08:39
+11
Слава зсу, нгу, дпс, поліціі ! Вони героі, воювати в тих умов про які не розкаже арестович це більше як героізм. Вони врятували Украіну в перші дні, і три місяці до тепер. В те що иозповідають люди з фронту неможливо повірити. Не звинувачуйте армію в пройобах, це питання до політ.керівництва і деяких воєнних чинуш
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29.05.2022 08:48
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САУ Цезар на фронті колошматять рашистів.
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29.05.2022 08:29 Ответить
Тільки навіщо їх в одну кучу збирають? Щоб, в разі чого, оптом накрили? ******* засоби зв'язку й навігації дозволяють працювати по одній точці з різних локацій.
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29.05.2022 08:55 Ответить
Щоб як із казармами. Зла не вистачає.
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29.05.2022 09:11 Ответить
Відстрілялися потім від'їхали, ніхто там не кучкується
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29.05.2022 09:23 Ответить
Військові самі це знають. Скоріш за все фото зроблене під час навчань з новою технікою.
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29.05.2022 11:03 Ответить
за для світлин, звісно. все як подобаеться диванним кспердам
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29.05.2022 14:26 Ответить
запорожмкая артбригада, красавцы.
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29.05.2022 08:57 Ответить
На-уй ти тут це пишеш? Освоїв клавіатуру?
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29.05.2022 09:09 Ответить
ну и нахрен ты это высрал？
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29.05.2022 13:30 Ответить
"армія РФ ... зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка."
Кострома бы лучше в этой новости смотрелась, но то, что орков погнали из района Снегуривки- гуд !!!
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29.05.2022 08:39 Ответить
Між селами до 30км безводного степу...
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29.05.2022 08:44 Ответить
Але це НАШ степ.
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29.05.2022 08:57 Ответить
Про те й кажу, зі Снігурівки оркам тільки назад і тільки пішки. В степу вночі глубокая многорожавшая мокшанская ****@.
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29.05.2022 09:30 Ответить
На біса нам те залісся? мокшу (місто) спалити і можна додому.
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29.05.2022 08:56 Ответить
Слава зсу, нгу, дпс, поліціі ! Вони героі, воювати в тих умов про які не розкаже арестович це більше як героізм. Вони врятували Украіну в перші дні, і три місяці до тепер. В те що иозповідають люди з фронту неможливо повірити. Не звинувачуйте армію в пройобах, це питання до політ.керівництва і деяких воєнних чинуш
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29.05.2022 08:48 Ответить
ТрО пропустили.
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29.05.2022 08:59 Ответить
В отличие от 2014-го года за восемь лет выросла новая офицерская элита,но кое где осталось еще старое совковое командование к сожалению.Одно радует у орков все командование образца РККА и жуковским менталитетом.
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29.05.2022 09:24 Ответить
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29.05.2022 09:21 Ответить
Ганяють орків наші воіни і це душу гріє👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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29.05.2022 09:50 Ответить
 
 