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Оккупанты уничтожили более 17 тыс. га леса в Луганской области, сумма ущерба окружающей среде составляет более 38,3 млрд грн, - Госэкоинспекция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,ліс

В Луганской области российские оккупанты уничтожили более 17 тысяч гектаров леса, сумма ущерба окружающей среде составляет более 38,3 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

"Специалисты Госэкоинспекции в Луганской области с помощью современных космических технологий выявили масштабные лесные пожары в Луганской области и, в соответствии с разработанной Оперативным Штабом при Госэкоинспекции Методикой расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и/или состояния и определения размеров причиненного ущерба, произвели расчет ущерба, который составляет 38 364 197 367 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожаров, возникших из-за российской военной агрессии, получили повреждения территории природно-заповедного фонда: Национальный природный парк "Кременские леса", Гидрологический заказник местного значения "Кременские каптажи" и часть Луганского природного заповедника "Трехизбенская степь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 225 млн грн ущерб окружающей среде нанесли оккупанты, обстреляв нефтебазы на Житомирщине и Ровенщине, - Госэкоинспекция
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Не везе Луганщині. То пожежі, то війна.
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29.05.2022 08:34 Ответить
за війною, людськими втратами, що неймовірно трагічно, мало кому болить, як потерпає природа, "брати наші меньші", у яких саме теперчерез бойові дії массово гине їх наступне покоління..(
Московія - генератор зла для усього світу
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29.05.2022 08:35 Ответить
Moscovia delenda est!
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29.05.2022 09:20 Ответить
а ви ім випишить штраф... уроди
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29.05.2022 08:39 Ответить
"вже на наступний день після закінчення бойових дій на луганщині, ми почнемо там садити 2 мільона дерев" (С)
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29.05.2022 09:10 Ответить
мільярд піхв, трильйон соснових та інших корабельних порід...
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29.05.2022 09:17 Ответить
і лас вегас-президенский універ-мережу нафтогазових заправок

ой хвали мене хвали моя губонька
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29.05.2022 09:26 Ответить
 
 