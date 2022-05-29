Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 150 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1338 танков и 3270 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 мая потери личного состава противника составляют около 30 150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 30 150 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1338 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 3270 (+12) ед,
артиллерийских систем - 631 (+3) ед,
РСЗО - 203 (+0) ед,
средств ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 207 (+0) ед,
вертолетов - 174 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
крылатых ракет - 116 (+0),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед,
специальная техника - 48(+0).
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"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
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нам путлер посветит
нам хлеба не надо
в могилу хотим
Запитання: хто за кермом?
Відповідь: водій рефрижератора.
Реальні втрати своїх знає лише Генштаб - що наш стосовно наших; що касапський стосовно лаптєй. Втрат супротивника ніхто з них не знає, тому просто доводиться розраховувати по прийнятій в штабі (і невідомому широкому загалу) методології.
Развед инсайд. Новые данные о потерях русских войск в Украине. Нам удалось снова получить внутреннюю штабную информацию рфии на утро 28.05.2022г:
"..Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 33812 человек.
ЧВК- 8903 погибших."
Итого 42 715 погибших.
Наш Генштаб считает консервативнее и показывает цифру 30 000.
Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась - было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего резко сократилось количество наёмников, участвующих в боях. Желающих всё меньше. И это хорошо.
Хороший кацап - дохлый кацап.
Слава Украине и нашим ВСУ !!!