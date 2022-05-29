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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15319) война (46523) Генштаб ВС (4253) техника (1540) потери (3856)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 150 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1338 танков и 3270 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 мая потери личного состава противника составляют около 30 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 30 150 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1338 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 3270 (+12) ед,

артиллерийских систем - 631 (+3) ед,

РСЗО - 203 (+0) ед,

средств ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов - 207 (+0) ед,

вертолетов - 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),

крылатых ракет - 116 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед,

специальная техника - 48(+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 150 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1338 танков и 3270 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
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Топ комментарии
+13
Появилось на Донбассе новое подразделение - «Русское православное воинство»… Проверили - в составе татары, чеченцы - мусульмане, буряты - буддисты. Только один «русский»… И тот «Отче наш…» не знает…
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29.05.2022 08:43
+11
Їдуть татарин, бурят, чеченець, мордвин...
Запитання: хто за кермом?
Відповідь: водій рефрижератора.
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29.05.2022 08:50
+8
нам сонца не надо
нам путлер посветит
нам хлеба не надо
в могилу хотим
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29.05.2022 08:38
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Правила форума Совет форумчан
нам сонца не надо
нам путлер посветит
нам хлеба не надо
в могилу хотим
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29.05.2022 08:38 Ответить
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!!)))
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29.05.2022 08:40 Ответить
Появилось на Донбассе новое подразделение - «Русское православное воинство»… Проверили - в составе татары, чеченцы - мусульмане, буряты - буддисты. Только один «русский»… И тот «Отче наш…» не знает…
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29.05.2022 08:43 Ответить
Їдуть татарин, бурят, чеченець, мордвин...
Запитання: хто за кермом?
Відповідь: водій рефрижератора.
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29.05.2022 08:50 Ответить
Цей підрозділ не новий. Він був у кацапів на початку 2014 р. Тільки тоді в ньому були переважно кацапи.
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29.05.2022 08:57 Ответить
Согласно секретному отчёту генштаба рабZei дохляков 42 000...Тарас Березовец брехать не Любе...косвенно эту цифру подтверждает и сюжет телеканала Настоящее время из Бурятии...сюжет 8 минут...кладбище забито свежими могилами и венками на них...просто так в Бурятию журналисты и операторы телеканалов не летают...дальняя поездка дорого стоит...
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29.05.2022 08:56 Ответить
Стомилися рахувати, кожний день плюс 150,а по даним анонсів,то половина руської армії. Хотя 150 орків тоже цифра.
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29.05.2022 08:56 Ответить
я так думаю, наш Генштаб втрати орків рахує по нашим втратам - там множать на два.
Реальні втрати своїх знає лише Генштаб - що наш стосовно наших; що касапський стосовно лаптєй. Втрат супротивника ніхто з них не знає, тому просто доводиться розраховувати по прийнятій в штабі (і невідомому широкому загалу) методології.
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29.05.2022 09:41 Ответить
Ні, не так. В наших воїнів достатньо коптерів (ВЕЛИКА ДЯКА усім нашим волонтерам), з котрих у тому числі фіксують приблизні втрати орчатини.
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29.05.2022 10:37 Ответить
30150 прямує до "скрєпних" 144 000.
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29.05.2022 09:16 Ответить
144000 - це число хвилин у 100 днях.
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29.05.2022 11:37 Ответить
Арсен Аваков, 28/05.2022р.:

Развед инсайд. Новые данные о потерях русских войск в Украине. Нам удалось снова получить внутреннюю штабную информацию рфии на утро 28.05.2022г:
"..Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 33812 человек.
ЧВК- 8903 погибших."
Итого 42 715 погибших.
Наш Генштаб считает консервативнее и показывает цифру 30 000.

Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась - было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего резко сократилось количество наёмников, участвующих в боях. Желающих всё меньше. И это хорошо.
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29.05.2022 09:19 Ответить
А военов ОРДЛО вообще никто не считает... мусор. Поговаривают, что около 20000 утилизировано. Ну, так говорят... а как там на самом деле...
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29.05.2022 10:32 Ответить
Скорее всех вместе и считают. С коптеров врядли различишь, кто рашист, а кто ордиловец.
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29.05.2022 10:38 Ответить
Ничто так не радует и поднимает настроение, как сводки Генштаба.

Хороший кацап - дохлый кацап.

Слава Украине и нашим ВСУ !!!
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29.05.2022 09:24 Ответить
дуже мало. скоти 250 000 дітей вкрали. там треба їх мільйнами класти
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29.05.2022 09:44 Ответить
Віримо ЗСУ і разом до Перемоги 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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29.05.2022 09:55 Ответить
С такими темпами утилизации орков нам их не победить.
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29.05.2022 11:26 Ответить
 
 