В Одесской области ситуация полностью контролируемая, силы обороны выполняют боевые задания, - Братчук

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на "Приднестровском" направлении ситуация остается без изменений и полностью контролируется украинскими войсками.

Братчук также отметил, что в Москве начало "подгорать" после того, как Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун", которых достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.

"За крейсером "Москва" ко дну Черного моря последуют и другие корабли агрессора", - процитировал Братчук слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

Также Братчук отметил, что после этого россияне начали вбрасывать через Telegram-каналы свои нарративы по "Гарпунам". При этом он призвал украинцев быть внимательными и читать первоисточники, а не доверять российской информации, которая искажается.

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