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В Одесской области ситуация полностью контролируемая, силы обороны выполняют боевые задания, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Силы обороны выполняют боевые задания.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на "Приднестровском" направлении ситуация остается без изменений и полностью контролируется украинскими войсками.

Братчук также отметил, что в Москве начало "подгорать" после того, как Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун", которых достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.

"За крейсером "Москва" ко дну Черного моря последуют и другие корабли агрессора", - процитировал Братчук слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

Также Братчук отметил, что после этого россияне начали вбрасывать через Telegram-каналы свои нарративы по "Гарпунам". При этом он призвал украинцев быть внимательными и читать первоисточники, а не доверять российской информации, которая искажается.

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Вам би мостів спекатися, тоді дійсно в бункері Сибіру хтось заплаче. Проведіть навчання, бахніть пару раз, скоорденуйте роботу з спецами по мостам,тільки не з загоном Прада.
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29.05.2022 09:03 Ответить
У найвеличнішого вже є досвід розмінування мостів, щоб кацапня поїхала по асфальтованим і освітленим дорогам.
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29.05.2022 09:14 Ответить
Це той спікер, який бовкнув, що маємо стільки ракет harpoon... Його спитали, звідки інфа - ну так Рєзніков казав. Колись це називалось - базарна баба, тепер- воїн інформаційної війни.
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29.05.2022 10:03 Ответить
Балабол
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29.05.2022 12:29 Ответить
 
 