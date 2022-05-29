Посол РФ в Великобритании исключил применение тактического ядерного оружия в Украине, - СМИ
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Посол России в Великобритании Андрей Келин не верит, что российские вооруженные силы могут применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель РФ рассказал в интервью BBC.
"Тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах", – заявил Келин.
Он отметил, что в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, и в основном это возможно только в случаях, когда существование государства находится под угрозой.
Также он отметил, что одним из поводов российского вторжения в Украину в Кремле называли именно угрозу существования России из-за планов Украины получить якобы имеющие место ядерное оружие. Келин заверил, что Россия решает эту проблему проведением "ограниченной военной операции".
"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", - добавил посол.
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Ссылаясь на "данные разведки", журналисты предполагают, что "смерть путина" его окружение будет пока скрывать, но уже готовит почву, запуская слухи, что у их лидера рак крови.
Понятно, что никаких подтверждений этому не было.
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Ще років 4 тому, на всі заходи заметами москви, їздили двійники.
Справжнє пуйло світилось тільки в москві, а з почаиком коронавірус - ще й в бункері
Вранье! На Фонтанке почитайте, в центре Питера стоит мобильный агитатор заборщик на фронт!
***** и Лавров тоже когда то говорил что Крым - украинский.
можно подумать с ним кто-то бкдет проводить конультации по применению? или этот посолнах что-то может предугадать с непредсказуемым ******... ванда хреновая
все это словоблудие не стоит нашего внимания...
"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так"
На народ то ему насрать,он им медальки выдаст.
В Україні жодний презідент не наважиться щось підписати з того , що не сприйме подавна більшість українців ...
Й головне , 40 млнд. баксоїдів Байден вибив з обох палат не для розваги . 12 млрд. тільки на важку зброю . А важка зброя це така зброю , під яку требо час , що б навчити війскові підрозділи ...
Усі ці розмови про "затримку" зброї -- хто зна , що це не військова дезінформація ?!
Я б на місці політиків й військових так само чинив би поки ця зброя не стала би часткою ЗСУ . Навіть до того часу , поки її не почали активно вживати для наступу !