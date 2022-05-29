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Великобритания (4242) посол (1727) Россия (91193) ядерное оружие (1131)

Посол РФ в Великобритании исключил применение тактического ядерного оружия в Украине, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

келін

Посол России в Великобритании Андрей Келин не верит, что российские вооруженные силы могут применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель РФ рассказал в интервью BBC.

"Тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах", – заявил Келин.

Он отметил, что в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, и в основном это возможно только в случаях, когда существование государства находится под угрозой.

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Также он отметил, что одним из поводов российского вторжения в Украину в Кремле называли именно угрозу существования России из-за планов Украины получить якобы имеющие место ядерное оружие. Келин заверил, что Россия решает эту проблему проведением "ограниченной военной операции".

"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", - добавил посол.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
Кто-то ещё верит кацапскому пи***жу?
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29.05.2022 09:36
+22
Только посмотришь на такое рыло, и сразу ему "веришь", как и всем каZZапам:
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29.05.2022 09:39
+19
значит вполне можно ожидать(((
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29.05.2022 09:36
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Кто-то ещё верит кацапскому пи***жу?
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29.05.2022 09:36 Ответить
Це просто булькання в калюжу, аби знову все зкаламутити. Цей чиновник не має ніякого відношення до прийняття рішення про застосування такої зброї.
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29.05.2022 10:56 Ответить
значит вполне можно ожидать(((
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29.05.2022 09:36 Ответить
Ні . Це сигнал - перетнете кордон то застосуємо. Лякають знову. ***** не зможе нічого зробити, відійти доведеться рашизздам й законсервує своїх рабів ***** як північна Корея а ці лякалки щоб не пішли ***** з бункера витягати ЗСУ з союзниками.
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29.05.2022 10:07 Ответить
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29.05.2022 09:37 Ответить
❗️путин мертв - об это пишут британские СМИ. По их словам его место занял двойник.

Ссылаясь на "данные разведки", журналисты предполагают, что "смерть путина" его окружение будет пока скрывать, но уже готовит почву, запуская слухи, что у их лидера рак крови.

Понятно, что никаких подтверждений этому не было.

https://t.me/c/1450213869/25523 Интерсная новость прямо с утречка.. Телеграмм канал Одесса Инфо..
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29.05.2022 09:54 Ответить
Двійників мінімум троє: "Говорун", "Синяк", "Удмурт". Погугліть.
Ще років 4 тому, на всі заходи заметами москви, їздили двійники.
Справжнє пуйло світилось тільки в москві, а з почаиком коронавірус - ще й в бункері
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29.05.2022 12:49 Ответить
Ага.
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29.05.2022 09:39 Ответить
Только посмотришь на такое рыло, и сразу ему "веришь", как и всем каZZапам:
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29.05.2022 09:39 Ответить
Бреше, як тільки трон сцаря захитається, недомірок скаже - фас!
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29.05.2022 09:39 Ответить
ви помітили, що ми не нарощуємо там чисельність своїх збройних сил, ми вважаємо, що їх достатньо, щоби вирішити наші завдання

Вранье! На Фонтанке почитайте, в центре Питера стоит мобильный агитатор заборщик на фронт!
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29.05.2022 09:41 Ответить
Коли рашист каже нєт, це означає да.
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29.05.2022 09:41 Ответить
Вірити москалям-себе не поважати!!!)))
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29.05.2022 09:42 Ответить
Языком чешет,а сам думает как бы гражданство Британии получить и спетлять с кацапского чумного барака.
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29.05.2022 09:43 Ответить
Дії параноїдного шизофреніка непередбачувані!!))
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29.05.2022 09:45 Ответить
Это не ворос "ВЕРЫ", а отморожености и наглости кремлевского УПЫРЯ (да срать он хотел "с высокой кремлевской башни" на все то, что "верят или неверят" в сытой Европе)!
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29.05.2022 09:46 Ответить
💯верно ‼️
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29.05.2022 10:00 Ответить
посмотрите на это *****.у кацапов что такой фейс контроль одни животные морды.старо придание но верится с трудом.
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29.05.2022 09:46 Ответить
"еще очки одел! Интилигент нещщасный!" ©
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29.05.2022 09:50 Ответить
Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину
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29.05.2022 09:49 Ответить
Один вже казав що орда не планує війну з Україною!!))
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29.05.2022 09:49 Ответить
А кто ты такой?
***** и Лавров тоже когда то говорил что Крым - украинский.
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29.05.2022 09:51 Ответить
И еще. Зачем тогда вчера повысили возраст контрактников до 65 лет?
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29.05.2022 09:51 Ответить
Того що молоді сказали : " Нема дурних - під кулі лізти!"
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29.05.2022 10:16 Ответить
20 февраля Песков развил эту мысль: "Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".
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29.05.2022 09:52 Ответить
а в каких конфликтах раша готова применить???
можно подумать с ним кто-то бкдет проводить конультации по применению? или этот посолнах что-то может предугадать с непредсказуемым ******... ванда хреновая
все это словоблудие не стоит нашего внимания...
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29.05.2022 09:54 Ответить
Лавров,Женева
"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так"
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29.05.2022 09:55 Ответить
можна подумати якийсь орк в мордорі щось вирішує
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29.05.2022 09:56 Ответить
Піздитить ,бо москалі ,завжди, брешуть . В радянські часи , даже пристрій, москальскої пропаганды, мав назву брехунець
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29.05.2022 09:57 Ответить
ох і *****
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29.05.2022 09:57 Ответить
Не нарощує? 😲 Брехло!
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29.05.2022 10:00 Ответить
Спілкувався якось з одним відставним воякою. Він у радянський час служив у ракетних військах стратегічного значення . Каже, що удар по якомусь місту тактичною ракетою з ядерною боєголовкою, не буде мати катастрофічних масштабів для населення, як це ми думаємо. В гіршому випадку, при ударі по місту-мільйоннику загине десь 10 тис чоловік. При цьому цей удар дуже боляче відізветься і на самій раші. А надпотужні ракети типу "сатана" рашисти проти нас точно не використають. Тому не сцать.
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29.05.2022 10:09 Ответить
слухати рашистських 3,14стаболів ,основа держави котрої брехня ,не має ніякого змісту.
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29.05.2022 10:14 Ответить
Знов лякає. Це треба читати як "ми маємо ядерну зброю, не спонукайте нас її використати". Тільки ці погрози вже нікому не цікаві.
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29.05.2022 10:16 Ответить
Конечно рожи у этих рюзгих...Сразу видно ****** ещё тот.
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29.05.2022 10:21 Ответить
Объявляя о начале войны с Украиной, президент России продолжал противоречить самому себе: "При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой".
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29.05.2022 10:23 Ответить
Не цікаво , бо вираз "в таких конфлікта" різко може стати "НЕ таким конфліктом" , як тільки ********* ***** в Кремліні підпише чергове "приєднання" до складу імперії а хоч Херсонщини , ахоч Луганщини , а хоч Запоріжжя . Не кажучи про те , що деокупація Криму й Донецька може різко стати "НЕ таким конфліктом" ....
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29.05.2022 10:25 Ответить
Скажу навіть більше ... Зара в ключових державах (США , Британія , Німетчина, Франція) дипломати ********** , хто по завданню , хто самотужки по своїх каналах проводять таку лінію , що мовляв ми гарантуємо невикористання ЯЗ в тому випадку , якщо ви утримаєте ЗСУ в межах кордонів на 23 лютого як мінімум , а як максимум - негайне припинення вогню й черговий Мінск 3 (чи 103, чи 3333) .
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29.05.2022 10:34 Ответить
Так Вовусе ЯнеЛоху это идеально подходит.Будет кучу денег осваивать,откаты 90%.
На народ то ему насрать,он им медальки выдаст.
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29.05.2022 10:41 Ответить
Маячня повна !

В Україні жодний презідент не наважиться щось підписати з того , що не сприйме подавна більшість українців ...

Й головне , 40 млнд. баксоїдів Байден вибив з обох палат не для розваги . 12 млрд. тільки на важку зброю . А важка зброя це така зброю , під яку требо час , що б навчити війскові підрозділи ...

Усі ці розмови про "затримку" зброї -- хто зна , що це не військова дезінформація ?!

Я б на місці політиків й військових так само чинив би поки ця зброя не стала би часткою ЗСУ . Навіть до того часу , поки її не почали активно вживати для наступу !
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29.05.2022 11:02 Ответить
Не верте всяким ********** из россии!! Яркий пример наглого вранья -это путин и лавров которые до последнего дня врали и говорили . что россия никогда не нападёт на Украину!!
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29.05.2022 11:17 Ответить
Интересно, а в кого он верит - в Деда Мороза или Йоулупукки.
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29.05.2022 11:42 Ответить
Та не очкарик мордатый---первое слово дороже второго! В бздуме уже каждый третий призывал кидать! И по ТВ рехнутому утырком пеной исходят по той же теме. Так и записалось теперь.
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29.05.2022 11:44 Ответить
 
 