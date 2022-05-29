В минувшие сутки харьковские спасатели ликвидировали 9 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, - ГСЧС

28 мая Харьковские спасатели ликвидировали 9 пожаров, вызванных обстрелами российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковском (6), Чугуевском (2) и Богодуховском (1) районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газовый трубопровод и т.д.", - говорится в сообщении.

Около двух часов дня россияне начали обстреливать город Чугуев. В результате чего четыре гаража и легковой автомобиль загорелись. Во время самостоятельного тушения пожара пострадал 65-летний владелец одного из гаражей. Он получил ожоги I степени, от госпитализации отказался. Спасатели гасили это возгорание три часа.

Также в 11 часов враг обстрелял с. Циркуны Харьковского района. Возникли пять пожаров в разных частях населенного пункта – горели частные жилые дома.

Кроме того, бойцы ГСЧС выезжали на проведение аварийно-спасательных работ в разрушенных жилых домах Шевченковского и Салтовского районов Харькова, помогали коммунальным службам разбирать завалы в школе.

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