Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"

Сегодня утром войска РФ в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, оккупанты утром в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области.

"Около 07:35 наблюдатели зафиксировали порядка 20 взрывов (прилетов) с территории РФ в направлении Бояро-Лежачи. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

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