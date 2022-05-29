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Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Сегодня утром войска РФ в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, оккупанты утром в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области.

"Около 07:35 наблюдатели зафиксировали порядка 20 взрывов (прилетов) с территории РФ в направлении Бояро-Лежачи. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

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29.05.2022 09:56 Ответить
Може вже час прийшов їх обстріляти...
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29.05.2022 09:56 Ответить
Для чего постоянно выдавать такие новости ? Чтобы не забыли , что власть дерьмо ?
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29.05.2022 09:58 Ответить
А шо там найвеличніший, заліз під диван?
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29.05.2022 09:59 Ответить
Чому зупинили просування?
Чому не працює арта по ворогу на його території?
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29.05.2022 10:02 Ответить
нада проста пірістать стрілять........ ато - пуКін нападьот!!!!
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29.05.2022 10:21 Ответить
І так буде ще найближчі 20 років?
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29.05.2022 10:53 Ответить
Ні, допоки зеля нас не здасть
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29.05.2022 12:51 Ответить
 
 