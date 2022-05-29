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Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром войска РФ в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Как отмечается, оккупанты утром в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области.
"Около 07:35 наблюдатели зафиксировали порядка 20 взрывов (прилетов) с территории РФ в направлении Бояро-Лежачи. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.
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