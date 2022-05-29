Россияне ударили по Донбассу ракетами, "Ураганами", танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов. Разрушения получили 25 гражданских объектов – жилые дома и коксохимический завод. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ.
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Российские войска нанесли удары по населенным пунктам – Николаевка, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Марьинка, Райгородок, Новоэкономическое, Тоненькое. Враг убил и ранил мирных жителей. На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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під землю 😠
Не буде вам тут спокою ніколи , запам'ятайте !
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ну гафнокомандующий ведь знает
что он делает.
Колишній очільник Генпрокуратури Юрій Луценко несе службу в батальйоні тероборони
За словами Луценка, його підрозділ уже відбив атаку орків. Також по їхніх позиціях «гепнули» «Піонами», але пролетіло мимо.
«Тому ми так любимо нашу арту. Тому ми так вдячні західним союзникам за нову техніку. Вона тут є і дає результат. Сьогодні ЗСУ перейшло у нашому секторі, в локальну контратаку. Це наша допомога в битві за Донбас. Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019», - підсумував Луценко.