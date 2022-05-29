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обстрел (20073) Донецкая область (7117)

Россияне ударили по Донбассу ракетами, "Ураганами", танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина,обстріл

За сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов. Разрушения получили 25 гражданских объектов – жилые дома и коксохимический завод. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска нанесли удары по населенным пунктам – Николаевка, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Марьинка, Райгородок, Новоэкономическое, Тоненькое. Враг убил и ранил мирных жителей. На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Россияне ударили по Донбассу ракетами, Ураганами, танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые 01

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Россияне ударили по Донбассу ракетами, Ураганами, танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые 02
Россияне ударили по Донбассу ракетами, Ураганами, танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые 03

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Россияне ударили по Донбассу ракетами, Ураганами, танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые 04
Россияне ударили по Донбассу ракетами, Ураганами, танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые 05
Россияне ударили по Донбассу ракетами, Ураганами, танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые 06
Россияне ударили по Донбассу ракетами, Ураганами, танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые 07
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Кацапи , тікайте на свою кацапію , бо в Украіні для вас дорога одна -
під землю 😠
Не буде вам тут спокою ніколи , запам'ятайте !
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29.05.2022 10:22 Ответить
1000%!
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29.05.2022 10:30 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.05.2022 10:23 Ответить
Если с Луганской обл.закончили,то пора Донецкой под нож,там и Днепропетровская недалеко.
Ну гафнокомандующий ведь знает
что он делает.
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29.05.2022 10:27 Ответить
Самий проросійський регіон асвабадітєлі роздовбали вщент. Ідіоти.
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29.05.2022 10:27 Ответить
Я знаю принаймні одну суку яка і в цьому випадку буде звинувачувати саме українське військо: якби мовляв українське військо забралося із Донбасу (україномовна ****), то нікого б там росіяни і не бомбили.
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29.05.2022 10:54 Ответить
Луценко і Ко )))... з окопа дорікнув Зеленському



Колишній очільник Генпрокуратури Юрій Луценко несе службу в батальйоні тероборони
За словами Луценка, його підрозділ уже відбив атаку орків. Також по їхніх позиціях «гепнули» «Піонами», але пролетіло мимо.

«Тому ми так любимо нашу арту. Тому ми так вдячні західним союзникам за нову техніку. Вона тут є і дає результат. Сьогодні ЗСУ перейшло у нашому секторі, в локальну контратаку. Це наша допомога в битві за Донбас. Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019», - підсумував Луценко.

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29.05.2022 11:03 Ответить
 
 