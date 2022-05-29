Нефтепровод "Дружба" может быть исключен из пакета санкций, чтобы договориться с Венгрией, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Европейской комиссии предложили из проекта эмбарго по отношению к России временно исключить ключевой нефтепровод "Дружба". После ЕС могут обсудить пересмотренный пакет санкций сегодня, 29 мая.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Таким образом Евросоюз пытается удовлетворить отрицание Венгрии и прийти к согласию в приторможенном пакете санкций.
Это предложение даст Венгрии, выступающей против эмбарго, больше времени на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.
Как пишет Bloomberg, страны-члены ЕС постепенно в течение шести месяцев будут прекращать импорт нефти морскими путями из РФ. Импорт нефтепродуктов – в течение восьми месяцев.
Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой нефтепроводом в другие страны-члены или третьи страны.
Пакет санкций требует поддержки всех государств-членов. Несколько стран ранее выступали против различия морских и трубопроводных поставок из-за опасений, что такое разделение несправедливо, поскольку это непропорционально повлияет на их поставки.
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Чи ненагадує щось у практиці Європи?" - Андрєй Шипілов.
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Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, праворуч - його близький друг Золт Ернаді, генеральний директор Угорської нафтової компанії Mol. Обидва при владі більше 20 років.
Саме вони гальмують нафтове ембарго ЄС проти росії.
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В какой стране Украина его брать собирается?
Якщо війна буде продовжена і промисловість не буде працювати, то в Україні вистачить газу власного добутку. По нафті одночасно простіше і складніше. Простіше, тому що в світі повно нафти і не має проблем з покупкою та доставкою. Складніше - тому що, логістика буде дуже дорога.
Гарний фільм хоч і знятий у 1970 році...
Никогда.
Торговля сокращается,только если Рацея отказывается.Украина никогда и с радостью заменяет другие страны,которые и вправду вводят санкции.
Чуваки давние ПОЦтриоты...путлера...с времен Леонид Данилыча...
І належить він медвечука, кацапи подарували.
Орбан перед виборами ввів фіксовані ціни на бензин, опинившись в пастці свого популізму, бо ціни на бензин ростуть у всьому світі, блокує ємбарго рашистської нафти.
От Украины получил посыл Штаймаеру"пшел нах.й" и подарил за это Украине 13 млрд.евро.
перекроет при первом наступлении на Крым.
А на якийсь - газопровід на Донбасі йому начхати . Мешканці Донбасу для нього - сміття , і його не хвилює , є в них газ чи нема .