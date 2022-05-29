Нефтепровод "Дружба" может быть исключен из пакета санкций, чтобы договориться с Венгрией, - Bloomberg

В Европейской комиссии предложили из проекта эмбарго по отношению к России временно исключить ключевой нефтепровод "Дружба". После ЕС могут обсудить пересмотренный пакет санкций сегодня, 29 мая.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Таким образом Евросоюз пытается удовлетворить отрицание Венгрии и прийти к согласию в приторможенном пакете санкций.

Это предложение даст Венгрии, выступающей против эмбарго, больше времени на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

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Как пишет Bloomberg, страны-члены ЕС постепенно в течение шести месяцев будут прекращать импорт нефти морскими путями из РФ. Импорт нефтепродуктов – в течение восьми месяцев.

Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой нефтепроводом в другие страны-члены или третьи страны.

Пакет санкций требует поддержки всех государств-членов. Несколько стран ранее выступали против различия морских и трубопроводных поставок из-за опасений, что такое разделение несправедливо, поскольку это непропорционально повлияет на их поставки.