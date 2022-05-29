РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14847 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 155 56
Венгрия (1532) Россия (91193) санкции (10609) нефтепровод (101) Евросоюз (15858)

Нефтепровод "Дружба" может быть исключен из пакета санкций, чтобы договориться с Венгрией, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нефтепровод

В Европейской комиссии предложили из проекта эмбарго по отношению к России временно исключить ключевой нефтепровод "Дружба". После ЕС могут обсудить пересмотренный пакет санкций сегодня, 29 мая.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Таким образом Евросоюз пытается удовлетворить отрицание Венгрии и прийти к согласию в приторможенном пакете санкций.

Это предложение даст Венгрии, выступающей против эмбарго, больше времени на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Как-то не так они видят мир", - Зеленский о позиции Венгрии по нефти. ВИДЕО

Как пишет Bloomberg, страны-члены ЕС постепенно в течение шести месяцев будут прекращать импорт нефти морскими путями из РФ. Импорт нефтепродуктов – в течение восьми месяцев.

Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой нефтепроводом в другие страны-члены или третьи страны.

Пакет санкций требует поддержки всех государств-членов. Несколько стран ранее выступали против различия морских и трубопроводных поставок из-за опасений, что такое разделение несправедливо, поскольку это непропорционально повлияет на их поставки.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
а мо краще виключити угорщину з єс?
і з нато заодно
показать весь комментарий
29.05.2022 10:42
+23
Тогда Украина просто перекроет этот трубопровод и усе
показать весь комментарий
29.05.2022 10:39
+16
А потім можна сказати, що москалі зробили диверсію на нафтопроводі і перекрити гілку на Угорщину?))
показать весь комментарий
29.05.2022 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тогда Украина просто перекроет этот трубопровод и усе
показать весь комментарий
29.05.2022 10:39 Ответить
Як казала Лана Зеркаль - на ************ гілці має щось трапитись.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:11 Ответить
А венгры знают, что ********* недавно обстреливал и уничтожал инфраструктуру нефтепровода "Дружба" или купленное ************ правительство не доносит до ведома населения всю опасность сотрудничества с русишфашистами. Пока что их прикрывает ЕС, но может прийти час, когда они дозовутся путенвведи.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:08 Ответить
А потім можна сказати, що москалі зробили диверсію на нафтопроводі і перекрити гілку на Угорщину?))
показать весь комментарий
29.05.2022 10:40 Ответить
Пффф легко! Вони не далеко від неї постійно гатять ракетами з літаків.
показать весь комментарий
29.05.2022 12:49 Ответить
подгуляла таки бабушка орбана с каким то орком. натурально, - его фамилиё оркан, а то уже мадьяры необразованные пэрэкрутылы )
показать весь комментарий
29.05.2022 10:41 Ответить
****** з кацапами однієї крові.

Угри (мадяри) на чолі з Арпадом перейшли Карпати зі сходу й оселилися на Тисо-Дунайській низовині 895 року. Згідно з мовознавчими дослідженнями, вони походили від ураломовного населення, що мешкало на лісистих землях між Волгою та Уралом
показать весь комментарий
29.05.2022 10:47 Ответить
А чи не простіше урізати мад'ярським дотаційним дармоїдам пайку?
показать весь комментарий
29.05.2022 10:42 Ответить
а мо краще виключити угорщину з єс?
і з нато заодно
показать весь комментарий
29.05.2022 10:42 Ответить
Чому ні,але війна триває і рашистські ДРГ на вселяк капость здатні,підірвуть нафтогін зненацька !!))
показать весь комментарий
29.05.2022 10:44 Ответить
Та, перекрити й споглядати
показать весь комментарий
29.05.2022 10:44 Ответить
Може легше Угорщину з ЄС виключити?
показать весь комментарий
29.05.2022 10:47 Ответить
Може нищебродам просто помощь деньгами обрезать?
Были уже такие греки любители Путина в 2014,требовали всё как Вова ЯнеЛох,их быстро вылечили.
показать весь комментарий
29.05.2022 10:59 Ответить
«Річ Посполиту зруйнував принцип Liberum veto.

Принцип, згідно з яким будь-який, навіть найнезаможніший шляхтич, обраний депутатом, мав право накласти вето на будь-яке рішення Сейму, або навіть просто - скасувати обговорення будь-якого питання.

От і донакладалися до руйнування держави.

Чи ненагадує щось у практиці Європи?" - Андрєй Шипілов.
.
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, праворуч - його близький друг Золт Ернаді, генеральний директор Угорської нафтової компанії Mol. Обидва при владі більше 20 років.

Саме вони гальмують нафтове ембарго ЄС проти росії.
показать весь комментарий
29.05.2022 10:48 Ответить
скільки можна йти на поводку у цих виродків мадярів?гнати цих скажених псів з ес та нато- не хай валять в теежний союз-
показать весь комментарий
29.05.2022 10:48 Ответить
Я б отключил бы трубу к чертям "Спешл для Орбана", сказал бы что кацапы подорвали. Чего с ними цацкатся вообще.
показать весь комментарий
29.05.2022 10:49 Ответить
Треба, щоб рашкіньска ДРГ підірвала цю трубу!
показать весь комментарий
29.05.2022 10:51 Ответить
Мне не в чем раскаиваться:
росговноСМИ опубликовали видео с АЗОВцем из Днепропетровской области:

https://youtu.be/qxZlGWPXgG8



то, как младший сержант «Азова» Владислав Дудчак, который попал в российский плен спокойно стоит, как уверенно смотрит, с каким благородством и даже легкой насмешкой над клинической дуростью оккупантов разговаривает это человек - вызывает восторг.
показать весь комментарий
29.05.2022 10:51 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2022 13:47 Ответить
С наступлением холодов Путин 100% отключит Украине газ,нефть.
В какой стране Украина его брать собирается?
показать весь комментарий
29.05.2022 10:56 Ответить
З 2015 по 2020 рік Україна не купувала газ у роССії і не замерзла .
показать весь комментарий
29.05.2022 11:10 Ответить
Україна, не купує напряму газ з Росії з 25 Жовтня 2015 року, а нафту з 24 лютого 2024 року.
Якщо війна буде продовжена і промисловість не буде працювати, то в Україні вистачить газу власного добутку. По нафті одночасно простіше і складніше. Простіше, тому що в світі повно нафти і не має проблем з покупкою та доставкою. Складніше - тому що, логістика буде дуже дорога.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:11 Ответить
Орк думає що його паРаша - Господь Бог ,, і без неї Земля перестане крутитись . ! .
показать весь комментарий
29.05.2022 11:44 Ответить
Принесеш на блюдечці, дебіл рашистський, приповзеш
показать весь комментарий
29.05.2022 15:05 Ответить
Сьогодні ранком дивився український фільм Одеської кіностудіі "Чертова дюжина"...про козаків Війска Запорозького у полоні рабZeйки обісраної у 17 сторіччі

Гарний фільм хоч і знятий у 1970 році...
показать весь комментарий
29.05.2022 10:59 Ответить
Украина сама способна ввести санкции против "Дружбы" =)
показать весь комментарий
29.05.2022 10:59 Ответить
Украина ещё никогда не вводила санкции,отказываясь от прибыли.
Никогда.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:10 Ответить
Чистая ложь. Запрет поставок на россию товаров военного и двойного назначения, запрет прямого импорта газа и нефти и тд - это все экономически крайне невыгодно Украине и это именно отказ от прибыли.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:25 Ответить
Я был на гоптовке в начале февраля, там 5 км фур в рашку стояло. Я ещё тогда сказал сам себе - какая может быть война с такой буйной торговлей?
показать весь комментарий
29.05.2022 11:54 Ответить
Запрет прямого импорта газа,нефти? Не смеши меня,он только на бумажке не прямой.Да ещё и оплата за прокачку в рублях.
Торговля сокращается,только если Рацея отказывается.Украина никогда и с радостью заменяет другие страны,которые и вправду вводят санкции.
показать весь комментарий
29.05.2022 12:02 Ответить
Швейцаре, ти знову тут свистиш? https://mind.ua/news/20207213-naftogaz-pidvishchiv-cinu-na-tranzit-rosijskogo-gazu-zmi Як бачиш, контракт передбачає оплату за транзит у доларах США. Якщо не заплатять, арбітраж. Власне й так вже готують - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3493606-naftogaz-rozpocav-peredarbitraznu-proceduru-proti-gazpromu.html Йди працюй, а то нічим буде платити, тоді майно ваше з молотка піде.
показать весь комментарий
29.05.2022 14:34 Ответить
ты гребаный кацап пошел отсюда лесом
показать весь комментарий
29.05.2022 12:25 Ответить
Іди сир жри і овечок випасай, долбодятел
показать весь комментарий
29.05.2022 15:07 Ответить
По территории страны в которой ведутся боевые действия проходит труба? Да. И тогда возникает вопрос, что мешает физическим способом отключить Угорщину там где идут боевые действия? или договорённость по трубе путинской не стрелять?
показать весь комментарий
29.05.2022 10:59 Ответить
отключить не проблема. Но мадьяры сразу поднимут вой, что Украина не надежный партнер, а ********* и Симанян расскажут о давлении на "независимую" мадьяршину
показать весь комментарий
29.05.2022 11:04 Ответить
Нехай піднімають. Зрозумійте - стратегічне рішення в Європейському Союзі, щодо зменшення, або повного відмовлення від енергоносіїв з Росії прийнято. Тепер - це питання часу, бюрократії та технічної сторони. Впевнений на 99%, що відіграти назад вже не можливою Вважаю Україна повинна перекрити свою частинку нафтопроводу "Дружба". Будувати новий нафтопровід в обхід України, Європейський Союз не стане та не дозволить це зробити Росії. Альтернативних шляхів поставки нафти нафтопроводами майже не існує.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:21 Ответить
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - це нафтопровід "Дружба". До Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися", - радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:47 Ответить
И не слова про Украину. А между тем, с территории Беларусь до Венгрии нефтепровод идет по территории Украины
показать весь комментарий
29.05.2022 10:59 Ответить
Головне, що б прийняли шостий пакет санкцій ,а з трубою ми потім розберемось..
показать весь комментарий
29.05.2022 11:00 Ответить
Нефтевышки Ведмедчука-Бойко накормят Украину.

Чуваки давние ПОЦтриоты...путлера...с времен Леонид Данилыча...
показать весь комментарий
29.05.2022 11:04 Ответить
Це нічого не змінить. Ви думаєте, що угорщина блокує санкції тільки тому вони залежні від нафти??
показать весь комментарий
29.05.2022 11:06 Ответить
Почему по етому нефтепроводу еще ниразу не попала ракета или не взорвала росийская дрг?
показать весь комментарий
29.05.2022 11:08 Ответить
Це ж за той нафтопровід говорив медвечук, коли обвинувачував Пороха.
І належить він медвечука, кацапи подарували.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:19 Ответить
Nadejus uze vedut sankciji po nefti,kacapi ne dolzni prodovat neft Evrope.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:22 Ответить
За 95 днів війни Європейський союз заплатив параші за нафту і газ 100 млрд доларів США.
Орбан перед виборами ввів фіксовані ціни на бензин, опинившись в пастці свого популізму, бо ціни на бензин ростуть у всьому світі, блокує ємбарго рашистської нафти.
показать весь комментарий
29.05.2022 11:38 Ответить
И получил за это миллионы тонн нефти ,газа.
От Украины получил посыл Штаймаеру"пшел нах.й" и подарил за это Украине 13 млрд.евро.
показать весь комментарий
29.05.2022 12:06 Ответить
По нефтепроводу через территорию Украины течет жижа, которая убивает украинцев! ВЗРЫВ МОЗГА!!!
показать весь комментарий
29.05.2022 11:40 Ответить
Так , але одностороннє перекриття Україною труби , посварить Україну з усією Європою , і накладе на нас штрафні санкції . . Щоб перекрити той нафтопровід , потрібна згода європейських країн .
показать весь комментарий
29.05.2022 11:50 Ответить
Вы её получите за 5 мин.Это вместо предложения закрыть поток 1,который намного надёжнее укр.трубы.Путин её
перекроет при первом наступлении на Крым.
показать весь комментарий
29.05.2022 12:10 Ответить
а форс мажорные обстоятельства не катят? ну там ракета,ДРГ и т.д.? или только на украинцами можно издеваться,на Донбассе уж наверное более месяца перебит газопровод и жители во многих регионах там уже более 1 месяца без газа...просто в очередной раз убеждаешься в хитрозадости правителей в том числе и наших,увы...
показать весь комментарий
29.05.2022 12:31 Ответить
***** відірве крашанки будь якому хенералу орків , який допустить пуляння ракетами в магістральний газо , або нафтопровід , що веде у Європу , і вони це знають . Бо ті труби приносять ***** до мільярда дол прибутку - кожен день . . Тому європейці навряд чи й повірять ,в те що газогін чи нафтопровід пошкодили саме кацапи .
А на якийсь - газопровід на Донбасі йому начхати . Мешканці Донбасу для нього - сміття , і його не хвилює , є в них газ чи нема .
показать весь комментарий
29.05.2022 12:53 Ответить
А може простіше "відключити" одного рашистського холуя в ЄС?
показать весь комментарий
29.05.2022 12:04 Ответить
Виключити угорщину з єс .....а ще з НАТО, нас прийнять угорщину виключить і розширення НАТО не буде.....
показать весь комментарий
29.05.2022 12:51 Ответить
Хай би чергові московські ракети його підірвали і запалили в кількох місцях. А Україна героїчними зусиллями щоб загасила пожежу і наглухо заварили трубу, щоб (боронь, Боже!) не трапилося екологічної катастрофи. А сіярти, орбани та решту ******* хай вчергове соснуть ***** у путіна - може "попустить"...
показать весь комментарий
29.05.2022 13:05 Ответить
У Європейській комісії запропонували з проєкту ембарго щодо росії тимчасово виключити ключовий нафтопровід "Дружба" , а Україна .за відсутність домовленностей Угорщини з Україною ,щодо вступу в НАТО І В ЄС, як і блокування постачання Україні зброї своєю територією і односторонньому порядку тимчасово перекриває нафтопровід"Дружба" ,до усунення вищезгаданих угорських перепон для України і її народу.
показать весь комментарий
29.05.2022 13:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg
показать весь комментарий
29.05.2022 14:46 Ответить
 
 