МИД Литвы о предложенной Джонсоном альтернативе НАТО: Пока нужно укреплять уже существующий Альянс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Литва пока не получила конкретного предложения по идее британского премьера Бориса Джонсона о создании альтернативы НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Все же (необходимо. - Ред.) усилить НАТО, решать стоящие перед нами дилеммы, например, вето Турции, не закрывать двери, не отказывать Украине и другим странам в возможности вступления в НАТО, ведь это самая серьезная гарантия безопасности в будущем" , – объяснил министр.
По словам Ландсбергиса, пока Украина не стала членом Альянса, союзники должны "помогать ей вступить в НАТО и затем иметь армию и оборону, соответствующие стандартам НАТО".
В то же время он подчеркнул необходимость укрепления существующего сейчас Альянса.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин намерен уничтожить украинский народ, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Пожалуйста, подождите...
Прибалтика,Польша это страны кормящиеся от Германии,Франции.
Турция за 3 месяца ничего не сделала для Украины.
Румыния щас рубит бабло на транзите
пшеницы,поднимая расценки.
Кому выгодно не говорить правду?
Турция наряду с Китаем станут основными бенефициарами ухода многих западных компаний с российского рынка. Товарооборот России и Турции может вырасти в этом году почти в три раза
Хіба це не ти . ?? .
Польша уже в ЕС им выйти сначала надо,тогда они с голодухи сдохнут,работают исключительно на Германию.
Британия будет денег давать? Визы отменит для украинцев?