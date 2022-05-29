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МИД Литвы о предложенной Джонсоном альтернативе НАТО: Пока нужно укреплять уже существующий Альянс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато

Литва пока не получила конкретного предложения по идее британского премьера Бориса Джонсона о создании альтернативы НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Все же (необходимо. - Ред.) усилить НАТО, решать стоящие перед нами дилеммы, например, вето Турции, не закрывать двери, не отказывать Украине и другим странам в возможности вступления в НАТО, ведь это самая серьезная гарантия безопасности в будущем" , – объяснил министр.

По словам Ландсбергиса, пока Украина не стала членом Альянса, союзники должны "помогать ей вступить в НАТО и затем иметь армию и оборону, соответствующие стандартам НАТО".

В то же время он подчеркнул необходимость укрепления существующего сейчас Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин намерен уничтожить украинский народ, - глава МИД Литвы Ландсбергис
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Топ комментарии
+9
Турция за 3 месяца ничего не сделала для Украины - с Вами не согласится Раптор, пытавшийся убежать от Байрактара.
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29.05.2022 11:21
+9
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29.05.2022 11:27
+8
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29.05.2022 11:29
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В Украине кто то распространяет ложную информацию про состояние стран.
Прибалтика,Польша это страны кормящиеся от Германии,Франции.
Турция за 3 месяца ничего не сделала для Украины.
Румыния щас рубит бабло на транзите
пшеницы,поднимая расценки.
Кому выгодно не говорить правду?
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29.05.2022 11:07 Ответить
Турция за 3 месяца ничего не сделала для Украины - с Вами не согласится Раптор, пытавшийся убежать от Байрактара.
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29.05.2022 11:21 Ответить
И сколько месяцев назад,последний из них, купленный,был замечен в действии? Та отож.

Турция наряду с Китаем станут основными бенефициарами ухода многих западных компаний с российского рынка. Товарооборот России и Турции может вырасти в этом году почти в три раза
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29.05.2022 11:56 Ответить
Приблизно два тижні тому. Ось відеоролик, де Раптор волає про допомогу з повітря. На Цензорі про це теж стаття була.
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29.05.2022 14:06 Ответить
Лише одне перекриття Босфора для рашистських військових ночв багатого варте!!))
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29.05.2022 11:42 Ответить
Это ты здесь распространяешь дезинформацию, Прибалтика, Польша максимально помогfют сейчас Украине независимо от Германии и Франции, смотри график:
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29.05.2022 11:55 Ответить
В Украине кто то распространяет ложную информацию про состояние стран.))

Хіба це не ти . ?? .
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29.05.2022 11:56 Ответить
Обычная русская ложь. Прибалтика не кормится ни от Германии, ни от Франции. В русское время русские говорили "да куда они без нас"
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29.05.2022 12:06 Ответить
існуючий альянс - це не альянс, а колгосп
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29.05.2022 11:09 Ответить
Поэтому тебя туда и не берут,то шо там плохо,а ты ломишься шоб тебе хуже было
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29.05.2022 11:44 Ответить
Якщо НАТА видригується, то ми створимо свою.
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29.05.2022 11:10 Ответить
Litve jest NATO brigada vo glave nemcev,ecio jest okolo 1000 amerikancev s texnikoj.Jest NATO samoliotov raznix gosudarstv,tak kak bi vsio normalno.
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29.05.2022 11:18 Ответить
А Літву і не звали....Хай зміцнюють свій альянс,де паршива вівця може заблокувати колективне рішення,що стосується безпеки всіх країн.А Нато розводить ручками...
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29.05.2022 11:24 Ответить
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29.05.2022 11:27 Ответить
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29.05.2022 11:28 Ответить
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29.05.2022 11:29 Ответить
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29.05.2022 11:30 Ответить
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29.05.2022 11:38 Ответить
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29.05.2022 12:11 Ответить
Литва права в определенном смысле. И помогают нам на зависть многим. Первый вариант Джонсона был только Польша, мы и Англия. Тройственный союз. Нам идеально! Но набирать статистов не стоит. А Турция вряд-ли захочет. Там много причин.
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29.05.2022 11:36 Ответить
Чи не доходит? Англия вышла из ЕС из за таких как Польша,понаехавших.
Польша уже в ЕС им выйти сначала надо,тогда они с голодухи сдохнут,работают исключительно на Германию.
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29.05.2022 11:48 Ответить
Polse vojenoj sfere druzja jest iskliucytelno amerikansi.Ix vojska,bazi,voruzenyje takze amerikanskoje>Im takyje kak anglija nenuzna
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29.05.2022 11:58 Ответить
Ты что, там живешь что такой "вумный", "..тогда они с голодухи сдохнут", сам постарайся не сдохнуть, агент кремля....
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29.05.2022 12:01 Ответить
Что-то ты шибко часто повторяешь кремлевские нарративы
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29.05.2022 12:12 Ответить
Dlia cego Polse nuzno anglija jesli u nix stojat amerikanskije vojska,kotoryje v mire Nr1 bez konkurenciji
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29.05.2022 11:51 Ответить
И чем этот новый союз будет отличаться от НАТО и ЕС? Если говорить конкретно, а не общими фразами типа "экономическое развитие" и "политические связи"?

Британия будет денег давать? Визы отменит для украинцев?
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29.05.2022 11:46 Ответить
Союз з Джі Бі та Польщою це потрібно,але головне це ВСУ і український ВПК!!!))
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29.05.2022 11:49 Ответить
********* из ЖОПУ(жидовский охфис ***********) вместе с "руководством" МВД запрещают участие полицейских в освободительной войне Украины с ОРДОЙ. ЖОПУ делает ВСЁ для капитуляции Украины и рабства украинцев. Ублюдки! Вы за кого воюете? Пока видно, что за Орду против Украины. Вован Кровавый договорняк Оманский отрабатывает, падаль.
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29.05.2022 11:50 Ответить
ОП це резедентура ФСБ,кубло кремлівських гнид! Без дегнидизації України,їй гаплик !!!)))
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29.05.2022 11:58 Ответить
Головне це знищити кубло кремлівських гнид на Банковій та Грушевського,кубло яке три роки поспіль нищили ВПКУ та ЗСУ !!!)))
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29.05.2022 12:05 Ответить
НАТО нужно переформатировать. Сейчас его КПД на уровне ООН с их озабоченностью. Первое, что надо сделать - убрать дурацкое вето по желанию 1 члена, которое блокирует ВСЕ. Второе - убрать от туда явных агентов *****, типа Орбана и Ко. Третье - принять Украину (коррумпированная власть зелени - преходяща, украинская Армия - вечна). И тогда можно не только паРашу, а и Китай по мордасам отхлестать.
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29.05.2022 15:55 Ответить
 
 