В Запорожской области 25 466 потребителей остались без электроснабжения, а 71 117 абонентов - без газа, - ОВА

Из-за постоянных обстрелов РФ в Запорожской области повреждены линии электроснабжения и газопровода.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день, 29 мая, из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения - 25 466 потребителей в 82 населенных пунктах Запорожской области. Сегодня утром в результате активных боевых действий добавились повреждения электросетей на территории обслуживания Пологовского и Ореховского районных отделений, в результате чего полностью обесточены 849 и 1861 потребитель соответственно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, за прошедшие сутки ПАО "Запорожьеоблэнерго" возобновило энергоснабжение 1 732 потребителей в Пологовском и 290 абонентов в Запорожском районах, обесточенных накануне. Проведению аварийно-восстановительных работ на остальной территории области препятствуют активные боевые действия и отсутствие доступа к местам повреждений электросетей.

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"На сегодняшний день в области без газоснабжения - 71 117 абонентов в 91 населенном пункте области. Остаются отключенными от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждения магистрального газопровода на территории Донецкой области. Также сегодня утром из-за повреждений, причиненных вследствие ведения интенсивных боевых действий, перекрыта задвижка на распределительном газопроводе среднего давления у моста через р.Конка между г.Орехов и с.Преображенка. Без газоснабжения остались 848 абонентов с.Преображенка Пологовского района", - добавляют в ОВА.

По имеющейся информации, на сегодняшний день в результате обстрелов в г.Орехов повреждены водопроводные сети. Кроме того, в Гуляйполе и прилегающих сельских населенных пунктах Пологовского района, в пгт Степногорск и прилегающих сельских населенных пунктах Васильевского района отсутствует водоснабжение.