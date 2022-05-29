За прошедшие сутки пиротехники обследовали 955 га территории и обезвредили 871 взрывоопасный предмет, - ГСЧС
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В течение суток, 28 мая, пиротехники ГСЧС обследовали 955 га территории и обезвредили 871 взрывоопасный предмет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Всего за сутки пиротехнические подразделения привлекались 155 раз.
Как сообщили в ГСЧС, чаще всего пиротехники работали: в Харьковской области – 4650 раз,
- в Киевской области – 2546,
- на Черниговщине – 1531,
- в Николаевской области – 1339,
- в Черкасской области – 773,
- в Сумской области – 565.
С начала военного вторжения РФ, по данным ГСЧС, было обезврежено 124 256 взрывоопасных предметов. Среди них - 1983 авиационные бомбы. Обследовали 25727 га территории.
"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте – 101 или 102", - напомнили в ГСЧС.
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Валентина Саюн
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Чайка Київ
показать весь комментарий29.05.2022 11:53 Ответить Мне нравится 0
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