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За прошедшие сутки пиротехники обследовали 955 га территории и обезвредили 871 взрывоопасный предмет, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розмінування

В течение суток, 28 мая, пиротехники ГСЧС обследовали 955 га территории и обезвредили 871 взрывоопасный предмет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего за сутки пиротехнические подразделения привлекались 155 раз.

Как сообщили в ГСЧС, чаще всего пиротехники работали: в Харьковской области – 4650 раз,

  • в Киевской области – 2546,
  • на Черниговщине – 1531,
  • в Николаевской области – 1339,
  • в Черкасской области – 773,
  • в Сумской области – 565.

С начала военного вторжения РФ, по данным ГСЧС, было обезврежено 124 256 взрывоопасных предметов. Среди них - 1983 авиационные бомбы. Обследовали 25727 га территории.

"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте – 101 или 102", - напомнили в ГСЧС.

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Дивно,що Черкащина на 4 місці, а Сумщина з війною 5. Да, подарунки війни. Бережіть себе
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29.05.2022 11:44 Ответить
Бог у поміч, хлопці
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29.05.2022 11:53 Ответить
 
 