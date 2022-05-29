РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13914 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
13 653 13
война (46523) ВСУ (5125)

Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям, где это возможно и необходимо, - ОК "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,воїн,захисник,піхота

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные действия по всем направлениям, где это возможно и необходимо. Соответствующее решение принимается на самом высоком уровне.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативного командования "Схід" Илько Божко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские защитники делают все, чтобы удержать врага.

"Надо понимать, где это возможно и необходимо продолжается контрнаступление по всем направлениям. Следует это понимать, ВСУ использует все возможности, чтобы не просто сдержать врага, а прекратить его разрушительную деятельность", - отметил Божко.

Смотрите также: Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+35
Їбашьте, хлопці
показать весь комментарий
29.05.2022 12:01
+26
Віримо в ЗСУ!
показать весь комментарий
29.05.2022 12:02
+25
Нехай береже вас бог, ви найкращі у світі, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
29.05.2022 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їбашьте, хлопці
показать весь комментарий
29.05.2022 12:01 Ответить
Віримо в ЗСУ!
показать весь комментарий
29.05.2022 12:02 Ответить
Нехай береже вас бог, ви найкращі у світі, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
29.05.2022 12:09 Ответить
Бийте ординців!
показать весь комментарий
29.05.2022 12:12 Ответить
Слава и благодарность нашим защитникам. Главное, не допускайте до военного руководства нашего "верховного", тогда нам всем кирдык.
показать весь комментарий
29.05.2022 12:14 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
29.05.2022 12:29 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2022 12:45 Ответить
Благословляю вас в дорогу
Вослед врагам всегда найдутся и друзья.
Деритесь там, где это можно, слава Богу,
и уж, конечно, там деритесь, где нельзя.
показать весь комментарий
29.05.2022 13:04 Ответить
Alex Alex 3b1a281f , та, хто буде сперечатися так і є,
показать весь комментарий
29.05.2022 13:13 Ответить
Удачі Вам, хлопці!
показать весь комментарий
29.05.2022 14:48 Ответить
Молимся за вас, удачи! Вернитесь живыми!
показать весь комментарий
29.05.2022 15:37 Ответить
А ми нічого й не кажемо. Ми все розуміємо! Молимось... Посилаємо промені підтримки.
збираємо гроші, плетемо сітки, робимо тушонку, здаємо кров...
показать весь комментарий
29.05.2022 19:01 Ответить
 
 