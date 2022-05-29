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Зеленского просят присвоить звание Героя Украины сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с оккупантами, - петиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шинкаренко,ярослав,герой

На сайте Офиса Президента зарегистрирована петиция о присвоении звания "Герой Украины" сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с оккупантами.

Об этом сообщила его мама Елена Кукла, передает Цензор.НЕТ.

"Сержант Ярослав Шинкаренко, позывной "Ярик", разведчик, 22 года, Народный Герой Украины. Родом с Киевщины, из семьи военных. На российско-украинской войне - с 2017 года", - говорится в тексте петиции.

"Потом был Ирпень, Горенка, Дымер, где он также умело воевал и помогал побратимам. А потом та же Киевщина, но у  границы с Беларусью. Полесское… Боевое патрулирование на автомобиле… Он был за рулем, их было 4. Наехал на вражескую мину ТМ своим колесом и принял весь удар на себя… Он один погиб на месте", – рассказала мама Ярослава.

20 апреля Ярослав взорвался на вражеской мине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины. Фоторепортаж
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Топ комментарии
+26
Зеленський, скор1ше нагородить сина лейтенанта Шм1дта Арестовича. Чому генерала Марченка не нагородив за оборону Микола1ва?
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29.05.2022 12:10
+22
ГЕРОЮ СЛАВА !
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29.05.2022 12:06
+20
Багато про що я просив би Президента, і я не один в цім. Але ж проблема- немає у нас його... є чмо, котре ЗАЙМАЄ місце Президента..
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29.05.2022 12:20
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ГЕРОЮ СЛАВА !
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29.05.2022 12:06 Ответить
Зеленський, скор1ше нагородить сина лейтенанта Шм1дта Арестовича. Чому генерала Марченка не нагородив за оборону Микола1ва?
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29.05.2022 12:10 Ответить
😲 А як же нагородити генерала, з якого зелень дотепер підозри надумані не зняла і схоже запобіжний захід про заставу, яку сплатили люди і Порошенко не відмінила?
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29.05.2022 12:28 Ответить
Не прошение нужно
А представление к награде за военные заслуги
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29.05.2022 12:19 Ответить
Багато про що я просив би Президента, і я не один в цім. Але ж проблема- немає у нас його... є чмо, котре ЗАЙМАЄ місце Президента..
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29.05.2022 12:20 Ответить
Якщо нагородить, то запише відосік де ВІН це робить з гордістю, а без відосика нагородить ще свою команду з_ради по безпеці, бо віннелох.
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29.05.2022 12:22 Ответить
З метою національної безпеки і обороноздатності країни цього з е л е н с ь к о г о не можна показувати і озвучувати на люди і навіть вживати саме це ім"я. Бо ніщо так не деморалізує і не викликає огиди в людей, як ці щоденні самолюбованські відосіки і пафосне читане збоку словоблуддя. Хай приймають рішення, діють і виступають професіонали, патріоти і просто порядні люди , що мають національну гідність.
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29.05.2022 12:32 Ответить
Підтримав
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29.05.2022 12:45 Ответить
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!
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29.05.2022 13:16 Ответить
Коли в Європі була чітко відпрацьована система державних нагород, то частіш всього вищі державні нагороди вручалися не від "особи", а від імені держави, яка її уособлювала: монарха чи президента Приведу приклад на ордені святого Георгія (Російська імперія) Командир писав подання на кандидата на нагородження і подавав його до колегії Георгіївських кавалерів - людей що вже мали таку нагороду Вони брали "статут ордену" і співставляли його з тим геройським вчинком, який здійснив кандидат Потім (при позитивному вирішенні) вони представляли своє рішення на затвердження "височайшим Указом" Імператор виконував лише номінальну функцію "затверджування"
Так само варто і нам зробить Тоді "суб"єктивізм" буде знижений до мінімуму!
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29.05.2022 13:18 Ответить
йому ніколи, він зайнятий боротьбою з Порохом
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29.05.2022 13:38 Ответить
Понятно что все кто взял оружие в руки герои, но что геройского в наезде на мину, у меня двое близких знакомых погибли в Донецкой области один на мине второму снаряд прилетел, пойду петиции писать, ну а чё.
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29.05.2022 14:44 Ответить
Ну а ЧЬО??? А вони твої родичі чи знайомі воювали з 2017 року??? Ти не повинен померти щоб стати героєм!! Та НЕ ТЕ що він підірвався зробило його ГЕРОЄМ !! А Робить Героєм ЖИТТЯ ЯКЕ ВіН ПРОЖИВ на війні захищаючи батьківщину !!!А він Прожив своє життя Героєм! Бо воював та багато вчинків геройських зробив про які ти знаєш !
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29.05.2022 15:22 Ответить
Слава Герою.. Пох... на ті ******** які дає Зеля.. Хлопці не за них гинуть, а за бвтьківщину... Не за Зелю, не за грьобаного єрмака чи слюнтя Арестовича гинуть, а за Батьківщину! І не лише гинуьб, а й вбивають росіян!!!
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29.05.2022 14:51 Ответить
95 квартал не нагороджений ще, а ви просите, щоб нагородили Героя України.
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29.05.2022 17:38 Ответить
 
 