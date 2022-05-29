В РФ заявили, что обезьянья оспа была создана в биолаборатории: Госспецсвязь опровергает очередной фейк оккупантов
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В России заявили об искусственном происхождении обезьяньей оспы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь.
"Фейк: Новый штамм обезьяньей оспы был создан в биолабораториях США в Нигерии.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ:
Пропаганда России не упускает возможности обвинить США во всех мировых проблемах. Ранее Россия утверждала, что COVID-19 был создан в украинских лабораториях, спонсируемых США", - говорится в сообщении.
"Вот логика пропагандистов: любая биолаборатория автоматически является военной биолабораторией, а если эта лаборатория имеет спонсорство, поддержку или просто сотрудничает с США, эта биолаборатория спонсирована США. Нет разницы, что эти лаборатории работают над удобрениями, шампунями или антибиотиками - они являются частью "злонамеренного американского заговора".
Нет смысла спорить и доказывать что-то людям, создающим безосновательные и глупые теории заговоров из публично доступной информации. Россияне используют такие фейки, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений в Украине", – добавили в Госспецсвязи.
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зараз все просто..
голод то голод. ядерка то ядерка. мавпяча віспа то мявпяча віспа.
Інфа йде з каналів Оркської ********* - діагноз.
А как же мы?
Ее создали в мавзолее.
Там где террорист Ульянов лежит.
Приходит муж домой и начинает ругаться:
- Проклятый бен Ладен, ох он и сволочь, ох он и гад!
Жена:
- Что случилось, дорогой?
- Представляешь, сижу в офисе, тут приходит письмо, я открываю - а там
белый порошок.
Жена в ужасе:
- И что, сибирская язва?
Муж:
- Нет, триппер...
лиса така і боїться виходити на вулицю,
кличка х!йло