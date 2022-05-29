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В РФ заявили, что обезьянья оспа была создана в биолаборатории: Госспецсвязь опровергает очередной фейк оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

віспа

В России заявили об искусственном происхождении обезьяньей оспы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь.

"Фейк: Новый штамм обезьяньей оспы был создан в биолабораториях США в Нигерии.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Пропаганда России не упускает возможности обвинить США во всех мировых проблемах. Ранее Россия утверждала, что COVID-19 был создан в украинских лабораториях, спонсируемых США", - говорится в сообщении.

"Вот логика пропагандистов: любая биолаборатория автоматически является военной биолабораторией, а если эта лаборатория имеет спонсорство, поддержку или просто сотрудничает с США, эта биолаборатория спонсирована США. Нет разницы, что эти лаборатории работают над удобрениями, шампунями или антибиотиками - они являются частью "злонамеренного американского заговора".

Нет смысла спорить и доказывать что-то людям, создающим безосновательные и глупые теории заговоров из публично доступной информации. Россияне используют такие фейки, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений в Украине", – добавили в Госспецсвязи.

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Топ комментарии
+18
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29.05.2022 12:37
+16
А де ЗеАрахамія? Ще й мавпяча віспа якась...
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29.05.2022 12:40
+10
Русню создали рептилоиды в биолаборатории с лишей хромосомой
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29.05.2022 12:41
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29.05.2022 12:37 Ответить
А де ЗеАрахамія? Ще й мавпяча віспа якась...
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29.05.2022 12:40 Ответить
Куди ся стратив абхазький макак? Не мамонт, вимерти не міг.
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29.05.2022 12:50 Ответить
Сховався! Він же з Сухумі А там був мавп"ячий розплідник Тому боїться, що у нього генетична схильність до цієї болячки!
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29.05.2022 12:55 Ответить
А нафіга спростовувати? Підтвердіть що зробили її у біолабораторії параші та і все.
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29.05.2022 12:38 Ответить
Я б додав що найголосніше "Злодій!" горлає сам злодій
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29.05.2022 12:58 Ответить
Та ні.треба казати ,що в наших містах і селах мавпяча віспа у кожній хаті та квартирі ! А особливо в пралках і міксерах та в іншому !
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29.05.2022 13:34 Ответить
Тоді вже у совку, перший спалах хвороби - 1970 рік ще...
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29.05.2022 16:46 Ответить
Мавпяча віспа, почекай. Нам зі свинособачою чумою ще треба розібратись.
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29.05.2022 12:39 Ответить
Русню создали рептилоиды в биолаборатории с лишей хромосомой
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29.05.2022 12:41 Ответить
для чого офіційно реагувати на таку інформ дичину?
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29.05.2022 12:41 Ответить
переломним моментом були перші фото з Бучі.
зараз все просто..
голод то голод. ядерка то ядерка. мавпяча віспа то мявпяча віспа.
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29.05.2022 12:45 Ответить
Що там спростовувати?
Інфа йде з каналів Оркської ********* - діагноз.
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29.05.2022 12:48 Ответить
Гуси с обезьяньей оспой. Обезьяны с птичьим гриппом. Летающие свиньи с короной. и орки без мозгов.
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29.05.2022 12:50 Ответить
ЕСЛИ РАШКА ТАКОЕ ЗАЯВЛЯЕТ, ЗНАЧИТ ОНА ЭТО И СДЕЛАЛА !!!
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29.05.2022 12:50 Ответить
З вами згоден! Це дуже схоже на разп'ятого хлопчика, у трусиках, "неонацистів" і т.д.! Тим більше у свинопсів, замість рук - копита!
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29.05.2022 13:07 Ответить
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29.05.2022 12:50 Ответить

А как же мы?
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29.05.2022 13:04 Ответить
пока в стратегическом резерве..
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29.05.2022 13:12 Ответить
Если есть дебилы которые в это верят,им уже ничего не докажешь,хотя можно попробовать лечение, желательно электричеством.но я сомневаюсь.
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29.05.2022 13:04 Ответить
Для них лучшее лечение - 7,62 или 5,45 интракраниально два раза вместо еды.
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29.05.2022 13:37 Ответить
А оркячої віспи не винайшли часом?
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29.05.2022 13:34 Ответить
Истину говорю Вам.
Ее создали в мавзолее.
Там где террорист Ульянов лежит.
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29.05.2022 13:41 Ответить
Сколько разных красивых названий. Свиной грипп, и далее по тексту. Такое ощущение, что их придумывают рекламщики. Поколение Пи. Я хочу запатентовать свои бренды. Ослиный Геморрой и Лошадиная Недостаточность. Куда можно обратиться?
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29.05.2022 14:11 Ответить
Мавп'яча віспа виникла на базі кадировців де обколотий "джигіт" переплутав циркову мавпу з вівцею.
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29.05.2022 15:22 Ответить
Напомнило старый анекдот:

Приходит муж домой и начинает ругаться:
- Проклятый бен Ладен, ох он и сволочь, ох он и гад!
Жена:
- Что случилось, дорогой?
- Представляешь, сижу в офисе, тут приходит письмо, я открываю - а там
белый порошок.
Жена в ужасе:
- И что, сибирская язва?
Муж:
- Нет, триппер...
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29.05.2022 15:35 Ответить
А це вже не анекдот, це реальне життя
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29.05.2022 16:43 Ответить
це мавпа з кацапського бункера всіх заразила,
лиса така і боїться виходити на вулицю,
кличка х!йло
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29.05.2022 15:37 Ответить
сто процентов в биолаборатории. Рашки или Китая и выпущенная для отвлечения внимания
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29.05.2022 16:00 Ответить
я впевнена, що і ковід россіянці послали в Китай у немитих пробірках якихось, а ті тоді на кажанів звернули.
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29.05.2022 18:42 Ответить
От ідіоти, мМавпяча віспа, як хвороба, вперше зафіксована в 1970 році!
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29.05.2022 16:42 Ответить
Осталось узнать москальскую версию о возникновении триппера и сифилиса
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29.05.2022 20:36 Ответить
 
 