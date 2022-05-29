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С мая выплаты будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой, - Лазебная
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине с мая отменяют выплаты части внутренних переселенцев.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spravdi.
По ее словам, продолжат получать денежную помощь:
- те люди, которые проживают в зоне ведения боевых действий;
- те, чье жилье было разрушено в результате войны.
"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – сказала Лазебна.
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Топ комментарии
+14 Anotol
показать весь комментарий29.05.2022 13:42
+8 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий29.05.2022 14:13
+8 Владислав Изюмский
показать весь комментарий29.05.2022 14:26
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Если проживаешь в Мариуполе, а ещё и жильё разрушено - считай жизнь удалась.
В моєму регіоні десятки тисяч внутрішніх переселенців для більшості з яких це був єдиний дохід. І не треба говорити, що на західній Україні переселенці всі грошовиті, тільки гуляють і тринькають гроші. Влада сама просила мешканців переїжджати в спокійні області заради власної безпеки. Вони тут рятуються від війни, не створюють перешкод для ЗСУ в зонах бойових дій, а тепер їх позбавили цієї допомоги.
Ясно одне, бюджет "про*бали"(