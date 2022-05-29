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Около 400 автомобилей в Васильевке ждут проезда в Запорожье, женщины и дети ночуют под обстрелами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

На трассе вблизи Васильевки Запорожской области находятся около 400 машин. Люди стоят в очереди несколько суток, их не пропускают в Запорожье перед российским блокпостом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Преимущественно люди едут в Запорожье из городов, которые находятся под временной оккупацией - Мариуполя, Херсона, Бердянска, Токмака. Подавляющее количество среди пассажиров авто – женщины, среди которых есть и беременные, дети и пожилые люди, люди с инвалидностью.

Местные "коммерсанты" подъезжают к колонне, продают пирожки и воду по заоблачным ценам:

"Людям некуда деваться, они хотят попасть в Запорожье. Например бутылка 1.5 л воды стоит 75 грн, один пирожок 35 грн. Дорого, учитывая то, что у людей нет денег и негде их снять. Некоторые из людей в дороге находятся 4-5 суток. В каждой машине – своя история, все хотят выехать на подконтрольную Украине территорию", - рассказал собеседник издания.

После 20 часов люди пытаются не выходить из машины из-за постоянной опасности обстрелов. Сегодняшнюю ночь провели на трассе в автомобилях под обстрелами, по словам людей, "летало" буквально над головами.

По информации Суспільного, около 60 автомобилей минувшим вечером пропустили, а затем часть снова вернули обратно. Люди говорят, что в очереди перед российским блокпостом будут стоять и дальше, возвращаться под оккупацию не хотят.

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Топ комментарии
+8
У Франції зі мною дівчина з Херсона,розповідає,що зельц тупо перед приходом кцпів,вивів звідти всі війська,СБУ і ментів,а потім ТРО з коктейлями молотова,вивели в парк,де їх кцпня всіх розстріляла з кулеметів,організатори ж тихо звалили.А всіх хто приймав участь у мітингах до
яких призивав зельц,кцпи переписали і потім до них по домах приїхали і ті "пощезали"А на блок постах при виїзді всіх перевіряли по фото,які орки зробили на мітингах..
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29.05.2022 14:38
+6
Може вже пора знищити той кацапський блокпост?
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29.05.2022 14:28
+5
Сєвєродонецьк тримається, Студенок та Святогірськ впевнено обороняється !!

У районі Лимана бої другий день відбуваються біля Голубих озер.

Це чудове місце рашисти вирішили перетворити на кроваве згарище. ЗСУ добре утилізують орків у промислових масштабах. 👍🏼💪✊🙏🏼
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29.05.2022 14:40
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https://youtu.be/r3kntO23a8U
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29.05.2022 14:27 Ответить
Може вже пора знищити той кацапський блокпост?
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29.05.2022 14:28 Ответить
их только в васильевке 3 штуки, а вообще по дорогам там их уйма
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29.05.2022 14:37 Ответить
Кому війна, а кому мама рідна, могли би безкоштовно роздати воду та їжу, мародерство б...дь
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29.05.2022 14:33 Ответить
У мене сестра з сім'єю зараз в Херсонській області. Ні грошей, ні роботи, ні їжі в магазинах по адекватним цінам. З якого хєра місцевим роздавати безкоштовно їжу тим хто тікає? Люди навпаки прагнуть хоч якось заробити аби вижити навіть під обстрілами. Чи ти думаєш, що там з Херсона автобуси і поїзди їздять в Україну? Інша сестра заплатила 5 тис грн таксисту, аби той вивіз її і дітей з Херсону в Запоріжжя.
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29.05.2022 14:46 Ответить
У Франції зі мною дівчина з Херсона,розповідає,що зельц тупо перед приходом кцпів,вивів звідти всі війська,СБУ і ментів,а потім ТРО з коктейлями молотова,вивели в парк,де їх кцпня всіх розстріляла з кулеметів,організатори ж тихо звалили.А всіх хто приймав участь у мітингах до
яких призивав зельц,кцпи переписали і потім до них по домах приїхали і ті "пощезали"А на блок постах при виїзді всіх перевіряли по фото,які орки зробили на мітингах..
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29.05.2022 14:38 Ответить
Боневтік - ворог нашоі краіни !
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29.05.2022 14:41 Ответить
по сути правда
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29.05.2022 14:42 Ответить
Сєвєродонецьк тримається, Студенок та Святогірськ впевнено обороняється !!

У районі Лимана бої другий день відбуваються біля Голубих озер.

Це чудове місце рашисти вирішили перетворити на кроваве згарище. ЗСУ добре утилізують орків у промислових масштабах. 👍🏼💪✊🙏🏼
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29.05.2022 14:40 Ответить
булочка стоит 10 грн возле заправки и вода не дорогая, 30 грн 5 литров. Такой бред пишут. Я бы поверил в эту новость если бы сам не выезжал через Васильевку. Так же орки воду развозят можно подойти и набрать или возле поста есть шланг. И нечего стесняться это все ровно наша вода, а не их.
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29.05.2022 14:40 Ответить
в коцаба немає права жити.
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29.05.2022 14:45 Ответить
а кварталовский наркоман два месяца нас убеждал и уверял что российского вторжения не будит .всё под контролем .нужно готовиться нам к шашлыкам майским .а семью свою ублюдок вывез за месяц .
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29.05.2022 16:48 Ответить
А чоловіків снаряди обминають?
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29.05.2022 18:26 Ответить
 
 