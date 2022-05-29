Чехия планирует выделить Украине до 30 млн долларов военной помощи, - министр обороны страны Чернохова

Министерство обороны Чехии в ближайшее время обратится к правительству с предложением предоставить больше средств для военной помощи Украине. Сумма должна составить около 600-700 миллионов чешских крон (до 30 млн долларов).

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в комментарии "Novinky", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Очень важно, чтобы помощь была непрерывной. Чехия – одна из тех стран, которые оказывают помощь уже долгое время. К заседанию правительства я подготовила дополнительные военные материалы на сумму около 600-700 миллионов чешских крон", – заявила она.

С самого начала российского вторжения Чехия была одним из наибольших сторонников Украины. На сегодняшний день Чехия поставила Украине оружие, включая тяжелую технику, такую ​​как танки и вертолеты, и военные материалы на сумму свыше 3,5 млрд чешских крон (около 140 млн евро. - ред.).

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге, закупая оружие и военную технику на деньги, перечисляемые на банковский счет посольства. Прежде посольство получило таким образом около 1,2 млрд чешских крон (около 52 млн долларов – ред.).

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