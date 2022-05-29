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Чехия планирует выделить Украине до 30 млн долларов военной помощи, - министр обороны страны Чернохова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чехія,мі24

Министерство обороны Чехии в ближайшее время обратится к правительству с предложением предоставить больше средств для военной помощи Украине. Сумма должна составить около 600-700 миллионов чешских крон (до 30 млн долларов).

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в комментарии "Novinky", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Очень важно, чтобы помощь была непрерывной. Чехия – одна из тех стран, которые оказывают помощь уже долгое время. К заседанию правительства я подготовила дополнительные военные материалы на сумму около 600-700 миллионов чешских крон", – заявила она.

С самого начала российского вторжения Чехия была одним из наибольших сторонников Украины. На сегодняшний день Чехия поставила Украине оружие, включая тяжелую технику, такую ​​как танки и вертолеты, и военные материалы на сумму свыше 3,5 млрд чешских крон (около 140 млн евро. - ред.).

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге, закупая оружие и военную технику на деньги, перечисляемые на банковский счет посольства. Прежде посольство получило таким образом около 1,2 млрд чешских крон (около 52 млн долларов – ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от Чехии эскадрилью ударных вертолетов Ми-24, – The Wall Street Journal
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Топ комментарии
+15
Чехія не Німеччина, вона пам'ятає про Судети та Пражську весну
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29.05.2022 15:01
+13
Українська армія отримала з Польщі 18 ******** самохідних гаубиць KRAB
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2968446,polskie-*************-krab-trafily-do-ukrainskiej-armii
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29.05.2022 14:59
+8
Чехам-черговий респект...
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29.05.2022 15:00
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Українська армія отримала з Польщі 18 ******** самохідних гаубиць KRAB
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2968446,polskie-*************-krab-trafily-do-ukrainskiej-armii
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29.05.2022 14:59 Ответить
Чехи, добавте лозунг к поставкам: "Мы не немцы"!
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29.05.2022 14:59 Ответить
Чехам-черговий респект...
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29.05.2022 15:00 Ответить
Чехія не Німеччина, вона пам'ятає про Судети та Пражську весну
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29.05.2022 15:01 Ответить
Скорее уж тогда не Венгрия.
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29.05.2022 15:02 Ответить
Лучше оружие купили и предоставили. А деньги растворяются в неизвестности.
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29.05.2022 16:02 Ответить
Так, краще "натурпродуктом", бо Зе-лені вже хочуть онуків прибарахляти...
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29.05.2022 17:23 Ответить
Чехам - велика подяка. Вони мене навіть трохи здивували приємно.
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29.05.2022 17:33 Ответить
куди йдуть ці мілліони хтось може сказати із представників влади ?

Кожного дня чую від боневтіка , дайте нам грошей , бо вже нема !!
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29.05.2022 18:18 Ответить
Чехи,-це народ ,який достойний великої поваги!
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29.05.2022 18:35 Ответить
 
 