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После обеда Черниговщина и Сумщина обстреляны с территории РФ, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,війна

Враг сегодня после обеда обстрелял с территории РФ населённые пункты у границы в Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 12:43 зафиксировано 7 взрывов (прилетов) в районе Семеновки. Потерь среди личного состава и техники нет.

"В 13:00-13:12 наблюдатели зафиксировали 5 взрывов (прилетов, предварительно - миномет), в районе Бачевска. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"
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І так буде до того часу поки не почнемо гатити у відповідь.
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29.05.2022 15:08 Ответить
скоро опять туда войска введут
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29.05.2022 15:10 Ответить
Треба гатити туди звідки стріляють і де їх резерви зброї, ***********, солдатів і т.п. в тому числі на території росії. В тому числі на великій відстані від кордону.
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29.05.2022 15:32 Ответить
 
 