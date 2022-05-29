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Новости За рубежом Санкции против России
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Газ (10094) Путин (29846) Сербия (349) Вучич (40)

Президент Сербии Вучич похвастался договоренностью с Путиным о выгодном газе на три года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вучич,путін

Президент Сербии Александар Вучич после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна будет получать газ по выгодной цене, контракт будет подписан на три года.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, сообщает телерадиокомпания РТС.

Вучич сказал, что сегодня утром у него был хороший разговор с президентом России и что они говорили на несколько разных тем, а для Сербии важнее всего то, что согласованы основные элементы нового газового соглашения, которое будет подписано на три года.

Он говорит, что эти элементы очень благоприятны для Сербии и что используемая до сих пор формула останется неизменной, то есть цена будет очень выгодной.

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После разговора, по его словам, он направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа.

Вучич сказал, что также объяснил Путину, что из-за промышленного прогресса Сербия нуждается в большем количестве газа.

"Если мы все осознаем, у нас будет безопасная зима, что касается газа", – сказал Вучич.

Президент Сербии также сообщил, что разговаривал с Путиным о дальнейшем строительстве газового хранилища в Сербии.

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Ранее, в ноябре прошлого года, во время встречи в Сочи президенты Сербии и России достигли договоренности о том, что цена на российский газ в ближайшие полгода составит 270 долларов, то есть останется неизменной.
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Топ комментарии
+22
Були б у вас кордони із московією, ото б ви зраділи, бовдури
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29.05.2022 15:37
+21
Очередное предательство балканских задрипанцев. Нищие не могут позволить себе мораль.
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29.05.2022 15:38
+17
Радость Вучича сродни радости плечевой проститутки, которой дали на чай 100 баксов. Интересно, как там сербам , нормально себя ощущать путинскими шлюхами? Сглатывают не морщась?
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29.05.2022 15:45
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Були б у вас кордони із московією, ото б ви зраділи, бовдури
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29.05.2022 15:37 Ответить
Коридор хай пробиває на ху@лостан.
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29.05.2022 15:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OT4i1O5cZ4M
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29.05.2022 15:44 Ответить
Серби-то балканська кацапня. Весь час мріють про велику Сербію і заради цьго, готові на всяку підлість та злочини
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29.05.2022 16:36 Ответить
Очередное предательство балканских задрипанцев. Нищие не могут позволить себе мораль.
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29.05.2022 15:38 Ответить
Что бы ты удавился этим газом.
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29.05.2022 15:41 Ответить
сербы - ещё те южские парашники. ***** мабуть вучичу прямо в нос будет свой личный газ поставлять, пока тот тоже будет пытаться в его очке чёнить прочитать.
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29.05.2022 15:41 Ответить
Нічого, роzія перестане існувати раніше
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29.05.2022 15:44 Ответить
Радость Вучича сродни радости плечевой проститутки, которой дали на чай 100 баксов. Интересно, как там сербам , нормально себя ощущать путинскими шлюхами? Сглатывают не морщась?
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29.05.2022 15:45 Ответить
но зато Сербия статус кандидата в ЕС , а нам про корупцию и долгий путь
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29.05.2022 15:45 Ответить
но у нас действительно коррупция и долгий путь, пока 73% не превратятся в статистически незначимое меньшинство.
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29.05.2022 15:54 Ответить
в сербии все еще хуже чем у нас
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29.05.2022 23:23 Ответить
а нас президентом партнер Коломойського який вивів через Укрнафту і Приват 10 млрд.$ замість озброєння армії. Ну поки українцям таке норм то не буде в нас ніякого ЄС. ні чиновникам ні олігархам той ЄС не потрібен. Їм потрібні мутні договорняки. Всі ці розмови про ЄС це лише елемент піару слуг.
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29.05.2022 15:58 Ответить
Довбой@бич. Толку з сербів не буде. Ще плачуть,паскуди.
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29.05.2022 15:45 Ответить
а у нас 3 місяці назад 100% бензину і дизтоплива йшло з Білорусі/Росії. забули вже?
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29.05.2022 15:59 Ответить
Так и сейчас идет.Джурджулештский порт, контролируемый Европейским банком реконструкции и развития (****), осуществляет транзит топлива из РФ в Украину через свободную экономическую зону порта Джурджулешть в Молдове и порта Констанца в Румынии.
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29.05.2022 18:49 Ответить
Світлина маргарином - мікровялічіє і макрооптиміст щодо 3 років
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29.05.2022 15:46 Ответить
Не пойму, или Х-ло ростом как полумужик или серб - великан..
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29.05.2022 15:46 Ответить
Были на совдепии такие шуты - тарапунька и ещё какой-то, уже не помню...
Кстати, чей-то из них потомок недавно был довольно известным журналистом, а ранее помогал уголовнику кучме, если не ошибаюсь, победить на выборах с некой партией "озиме поколiння"...
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29.05.2022 15:58 Ответить
Штепсель...
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29.05.2022 16:07 Ответить
тарапунька и штепсель...
озиме поколиння = пинчук + хорошковский...
еще скрябин у них на подпевке был...
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29.05.2022 16:09 Ответить
Березін та Тимошенко-Штепсель та Тарапунька.
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29.05.2022 16:39 Ответить
Цена в Евросоюзе должна быть одинакова. Иначе срабатывает система которую использует пукин - разделяя и властвуй. Это то что мы наблюдаем. Не должна каждая из стан отдельно договаривается о цене газа с рашей. И прекратится раскол.
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29.05.2022 15:50 Ответить
А коли це Сербія стала членом ЄС?
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29.05.2022 15:56 Ответить
Ещё нет.
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29.05.2022 18:08 Ответить
Он думает, что московия и сербия просуществуют три года?
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29.05.2022 15:51 Ответить
Сербы всегда за роиссю, была б возможность - они бы все пере6лись с кацапами от счастья. В их понимании РФ - это оплот славянского мира, а сербы такие же расовые нацисты, как и роиссяне.
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29.05.2022 15:52 Ответить
Мілошевич хотів, щоб Югославія була частиною Росії, але його на той послали нахєр, із-за того, що в них війна
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29.05.2022 16:00 Ответить
Только сербы, в отличие от кацапов все-таки славяне, но лидерские замашки у них кацапские.
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29.05.2022 16:27 Ответить
Сербські четніки першими прилізли у Крим у 14-му на допомогу місцевим кізякам. Ненавиджу тварюк! А ще ненавиджу хамлюгу Нолє(Джоковича) ,одвічного суперника мого кумира-Великого РАФИ
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29.05.2022 16:45 Ответить
господин назначил меня любимой женой
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29.05.2022 15:52 Ответить
Президент Сербії повідомив, що вигідно відсмоктав деду путіну. Його жінка досі "дуже занепокоїна"!
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29.05.2022 15:53 Ответить
Сербська сєпарня
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29.05.2022 15:53 Ответить
Цікаво - а Вучичу відомо що у стосунках з Росією "Вхід - рубль, а виходу немає взагалі!"? Він ціну того "дешевого газу" усвідомлює?
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29.05.2022 15:54 Ответить
Начался отсчет 30 дней до первого с 1917 года дефолта россии по внешним долгам.

По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны россии на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 млн долларов.

По данным издания Bloomberg, с этого момента начался 30-дневный отсчет до дефолта по внешним долгам.

Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты.
На прошлой неделе правительство рф заявило, что уже провело выплаты. https://t.me/charter97_org/74212
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29.05.2022 20:24 Ответить
Закриваєш очі на вбивства українців і вигідний контракт у кишені.
Дивує одне чому не захотіли таким чином домовитись з гітлером, за сприяння вбивств євреїв можна було б отримати не погані знижки на авто?
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29.05.2022 15:59 Ответить
Серби,це такі саме параноїдальні шизофреніки "Русского мира" як росєянє!! Цікаво,що буде з ними після поразки орди!!))
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29.05.2022 16:00 Ответить
Запруть в горах і хай там пасуть овець вирощують кукурудзу і п"ють ракію
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29.05.2022 18:00 Ответить
У них в паралельной реальности свой "сербский мир" и ещё покруче ***********.
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29.05.2022 18:10 Ответить
Не буде у тебе "безпечна зима"
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29.05.2022 16:04 Ответить
гноярня европи-там у смердить як в парашке
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29.05.2022 16:06 Ответить
сербы такие же отбросы мира как и русня!
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29.05.2022 16:06 Ответить
Серби в СФРЮ були як русские в СРСРвважали себе за господарів,за кращих від решта!!!)))
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29.05.2022 16:17 Ответить
Не даром у всех соседних славянских народов бытует поговорка "Серба на верба".
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29.05.2022 16:30 Ответить
дурачок
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29.05.2022 16:07 Ответить
Гидко дивитися, як Вучич плазує перед цією нікчемою. Ніби соромиться свого зросту і хоче бути меншим за путіна.
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29.05.2022 16:26 Ответить
Ну, ну, він тільки забув по чиїй території йде йому той газ.
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29.05.2022 16:33 Ответить
Позорище..
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29.05.2022 16:41 Ответить
А что за недомерок на фото?
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29.05.2022 16:50 Ответить
кому війна, а кому пох.
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29.05.2022 17:04 Ответить
- Гаспадин назначил меня любимой женой!!!
""
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29.05.2022 17:30 Ответить
Щоб ви вдавились тим кацапським газом.
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29.05.2022 17:51 Ответить
Дурак він, московія до двох років розвалиться.
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29.05.2022 19:38 Ответить
Треба всію цю гнить пам'ятати всі бачимо хто нам ворог хто товариш а хто брат.Серби це ще ті п"дари
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29.05.2022 20:53 Ответить
Такой же соучастник преступления *****
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29.05.2022 21:31 Ответить
От я буду сміятися, коли х...ло закрие кран 31 грудня, та підніме ціну до нібес.
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29.05.2022 22:31 Ответить
моральные подонки
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29.05.2022 23:26 Ответить
Что не сходиться синус с костнусом
Министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила в понедельник, что Сербия подготовит проектно-техническую документацию для строительства 12,8-километрового газопровода, который соединит Мокрин и границу с Румынией, что позволит Сербии соединиться с Transgaz и BRUA. сообщает Танюг.
.В этом году Сербия приступила к строительству газопровода Ниш-Димитровград, который позволит нам получать газ и с СПГ-терминала в Греции и Азербайджаном и но наш план состоит в том, чтобы соединиться с соседними государствами через газопроводы, что является единственным способом достижения безопасности в этом районе», - сказала Зорана Михайлович.
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30.05.2022 00:23 Ответить
Чуеться мне что сербы устроят расширенный кидос русне
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30.05.2022 00:24 Ответить
Путин столько не проживёт.
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30.05.2022 10:55 Ответить
А газ они *********** возить будут??
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30.05.2022 11:00 Ответить
 
 