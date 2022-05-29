Пропагандисты РФ создают фейки, пытаясь дискредитировать украинских беженцев в странах ЕС, - Денисова

Медиа РФ распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев

Об этом сообщает Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Российские медиа распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев, о неудобствах, которые они причиняют гражданам европейских стран и россиянам, проживающим в Европе, а также рассказывают, что поддержка граждан Украины в Европе с каждым днем ​​становится менее активной. Дегуманизация, создание негативного образа украинцев за рубежом – это очередная манипуляция РФ в попытках нивелировать поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, создать атмосферу ненависти и враждебности к ним в русскоязычной среде и подтолкнуть к дискриминации". – говорится в сообщении.

Людмила Денисова отмечает, что российская пропаганда действует преимущественно на "внутреннего потребителя", о чем свидетельствует поддержка Украины и украинцев как на государственном уровне стран ЕС, так и на уровне рядовых европейцев, демонстрирующих солидарность с украинским народом.

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"Недопустимость дискриминации тех, кто ищет защиту, по признаку страны их происхождения предусмотрена статьей 3 Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Несмотря на попытки РФ дискредитировать украинцев, Украина – это Европа, как бы агрессор не пытался убедить мир в обратном", - добавила Омбудсмен.