Евродепутат Галер о запрете выезда Порошенко: Это не улучшает имидж Украины и может помешать получить статус кандидата в члены ЕС
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Депутат Европейского парламента от Германии, член комитета Европарламента по иностранным делам и докладчик по Украине Михаэль Галер считает, что запрет на выезд для пятого президента Петра Порошенко портит имидж Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Я убежден, что на данном этапе таких ситуаций следует избегать. Конечно, эти события не способствуют улучшению имиджа Украины за рубежом", - подчеркнул европарламентарий.
Галер отметил, что всегда будет поддерживать Украину в ее борьбе против РФ, а также в желании получить статус кандидата в члены ЕС.
"Впрочем, на Западе есть те, кто сомневается в этом, а потому ищут аргументы, почему Украина может быть не готова стать даже кандидатом. Следовательно, такое поведение и такая практика, по моему мнению, безусловно помогает этим структурам и силам внутри ЕС, которые не очень любят Украину", – пояснил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские власти должны извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко, - Аслунд о запрете выезда Порошенко в Вильнюс
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