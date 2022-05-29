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Евродепутат Галер о запрете выезда Порошенко: Это не улучшает имидж Украины и может помешать получить статус кандидата в члены ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

галер

Депутат Европейского парламента от Германии, член комитета Европарламента по иностранным делам и докладчик по Украине Михаэль Галер считает, что запрет на выезд для пятого президента Петра Порошенко портит имидж Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Я убежден, что на данном этапе таких ситуаций следует избегать. Конечно, эти события не способствуют улучшению имиджа Украины за рубежом", - подчеркнул европарламентарий.

Галер отметил, что всегда будет поддерживать Украину в ее борьбе против РФ, а также в желании получить статус кандидата в члены ЕС.

"Впрочем, на Западе есть те, кто сомневается в этом, а потому ищут аргументы, почему Украина может быть не готова стать даже кандидатом. Следовательно, такое поведение и такая практика, по моему мнению, безусловно помогает этим структурам и силам внутри ЕС, которые не очень любят Украину", – пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские власти должны извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко, - Аслунд о запрете выезда Порошенко в Вильнюс
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Топ комментарии
+77
Эта история - очередная глава в книге про мелкое, самовлюбленное, зеленое дерьмо.
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29.05.2022 16:01
+50
я навіть більше скажу: були відмазки і ІПСО по ненаданню Україні Асоціації та безвізу.
Тільки вам, 73/43%зебілам по команді подляка доводиться срати (як тоді, в 2016-му) так і зараз "не дадуть".
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29.05.2022 16:08
+45
Багато ху#ловських концерв в Європі шукають привід відмовитися від підтримки України, і ці приводи їм дає яневтік, коли відмовляє в приїзді Штайнмаєру, закриває телеканали, не випускає Порошенка і. тд.
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29.05.2022 15:57
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Порошенко президент,а не ота ошибка природы.
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29.05.2022 17:19 Ответить
треба, щоб Порошенко став президентом України і тоді наша країна буде і вЄС і в НАТО., бо це зебільо ніколи цього не зробить, а навпаки буде робить, щоб ми нічого не отримали. від зелені тільки відосики і бла-бла-бла.
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29.05.2022 17:23 Ответить
))))))))))))))
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29.05.2022 21:18 Ответить
Zебил петрович свали и не воняй своим проплатным бредом!
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29.05.2022 21:23 Ответить
Відпускати потрібно всіх хто хоче, а не тільки колишніх президентів, депутатів та ін. Вони що інші? Скажіть чого чоловіків зараз утримувати в Україні без роботи, без можливості прогодувати сім'ї?
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29.05.2022 17:30 Ответить
Емм, так тут мова йде про ВІДРЯДЖЕННЯ! У нас і не депутатів відпускають у важливі відрядження за умови правильного оформлення документів.
От як, по-вашому, виїжджають водії бензовозів у Польщу за пальним? Чи ви думаєте, що всім їм 60+ років? Ні, там оформляються документи про відрядження!
Чи як наша збірна виїхала на матч із Шотландією?
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29.05.2022 19:21 Ответить
Європа дала по рийці-95. Рийка-95 не зрозуміла за що і абідєлась.
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29.05.2022 17:36 Ответить
Порох прямо зараз в запису від 27/05 на телеканалі Еспресо в програмі Віталія Портникова.
Йде пряма трансляція
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29.05.2022 18:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5m8TRWb7bes
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29.05.2022 18:31 Ответить
Таневже!?
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29.05.2022 18:20 Ответить
по курсу корабля
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29.05.2022 18:36 Ответить
ці зелені підораси (зеленські, єрмаки, безуглі, безмозглі...) колись довийб...ються...
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29.05.2022 18:35 Ответить
Это даже не звоночек !
Atlantic Council - неформальный голос Администрации Байдена. Старший научный сотрудник Атлантического Совета, известный шведский экономист Андерс Аслунд призвал украинские власти прекратить блокирование участия Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО

"Это смешное, неприемлемое и вредное поведение украинских властей, блокирующих участие экс-президента Порошенко в важной Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе", - пишет Аслунд. "НАТО расценит это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в НАТО. Украинская власть должна извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко", - подчеркнул Аслунд.
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29.05.2022 21:06 Ответить
Зеленые вредители :"Благодаря" кампании по дискредитации НАТО украинской властью поддержка НАТО в Украине среди граждан снизилась с 80% (в первые дни войны) до 39 % сегодня.
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29.05.2022 21:08 Ответить
Проблема в тому, що якшо ти віриш словам медведчука, то мусиш вірити і його словам засудження Василя Стуса. Коли він, як його адвокат, вимагав для Стуса більше покарання, чим прокурор!
Чи тут - віримо, а тут - ні?
Може, роберешся?
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29.05.2022 21:11 Ответить
В тому, що підписки про невиїзд немає (зараз це називається по-іншому вже, але суть та ж), а отже не мають права не випускати!
Проблема не в прізвищі, проблема в дотриманні закону!
Слуга народу Стефанчук у нас друга людина в країні, якщо він підписав розпорядження відправити групу депутатів у відрядження, то прикордонники мають це виконувати!
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29.05.2022 21:16 Ответить
А у військовий час неаиконання розпорядження Голови ВР - за це має бути трибунал.
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29.05.2022 22:12 Ответить
брехливый петрович!
бизнес-партнеры это зебил + мертвечук+беня, на канале которых чмо получало свои жалкие сребренники! Да и про скотов(которые крутят и сейчас) на рашке не забываем)))
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29.05.2022 21:02 Ответить
Нагадати, хто володіє 15% Бєніного 1+1?
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29.05.2022 21:14 Ответить
вроде 25% у мертвечуков
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29.05.2022 21:25 Ответить
Точно, 25%
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29.05.2022 21:31 Ответить
Эта власть очень плохо закончит если нам не дадут этот статус. Нас хотят демотивировать. В 2013 мы вышли за европейское будущее.
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29.05.2022 20:19 Ответить
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