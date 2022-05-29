"Вам есть в чем раскаиваться?" - "Нет, абсолютно", - пропагандисты РФ тщетно пытаются спровоцировать пленного "азовца" Дутчака
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские пропагандисты безрезультатно пытались спровоцировать и скомпрометировать пленника полка "Азов" Владислава Дутчака.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
К сообщению прикреплено видео, на котором боец полка "Азов" Владислав Дутчак (Доцент) отвечает на вопросы, которые остаются за кадром. Выглядит, будто происходит пресс-конференция, слышны щелчки фотоаппаратов.
Воин отметил, что не принимал непосредственного участия в боевых действиях, ведь отвечал за гуманитарную составляющую. Один из пропагандистов иронически уточнил, не Дутчак ли "идеологически прошивал азовцев", на что тот ответил: "Нет. Это были лекции по военной истории мира и Украины. Чисто гуманитарная подготовка и настройка солдат, личного состава к критическому мышлению".
Российский пропагандист спросил у украинца, кто для него жители так называемых ЛДНР. "Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие же, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь, что мои дети и их дети найдут общий язык", - заявил в ответ Дутчак.
Также Дутчак опроверг причастность "Азова" к массовым захоронениям в Мариуполе.
Напомним, более 80 дней украинские защитники удерживали оборону Мариуполя. 16 мая началась эвакуация украинских защитников из заблокированного российскими захватчиками меткомбината "Азовсталь", которая длилась несколько дней.
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ja udivljen shto etot "kanal " esho nezabanen na yutube
Ты кто такой, чтобы о покаянии судить идиот кремлевский!
я вспоминаю как рашен телевижен и прочие
снимали однотипные репортажи, как "чеченские боевики сдавались, понимая что они воюют с россосией, были неграмотные " и прочий бред
ООО рф является основателем или преемником ,или самозванцами ?!
Расстрелявшими свой парламент в 1993.
На данный момент -это мокшанские террористы.