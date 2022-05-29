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"Вам есть в чем раскаиваться?" - "Нет, абсолютно", - пропагандисты РФ тщетно пытаются спровоцировать пленного "азовца" Дутчака

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

владислав,дутчак

Российские пропагандисты безрезультатно пытались спровоцировать и скомпрометировать пленника полка "Азов" Владислава Дутчака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

К сообщению прикреплено видео, на котором боец полка "Азов" Владислав Дутчак (Доцент) отвечает на вопросы, которые остаются за кадром. Выглядит, будто происходит пресс-конференция, слышны щелчки фотоаппаратов.

Воин отметил, что не принимал непосредственного участия в боевых действиях, ведь отвечал за гуманитарную составляющую. Один из пропагандистов иронически уточнил, не Дутчак ли "идеологически прошивал азовцев", на что тот ответил: "Нет. Это были лекции по военной истории мира и Украины. Чисто гуманитарная подготовка и настройка солдат, личного состава к критическому мышлению".

Читайте: "Азов" хотят признать в РФ террористической организацией, чтобы судить пленных защитников Мариуполя

Российский пропагандист спросил у украинца, кто для него жители так называемых ЛДНР. "Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие же, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь, что мои дети и их дети найдут общий язык", - заявил в ответ Дутчак.

Также Дутчак опроверг причастность "Азова" к массовым захоронениям в Мариуполе.

Напомним, более 80 дней украинские защитники удерживали оборону Мариуполя. 16 мая началась эвакуация украинских защитников из заблокированного российскими захватчиками меткомбината "Азовсталь", которая длилась несколько дней.

Также читайте: Командир "Азова" Прокопенко позвонил жене из плена, - The Guardian
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Топ комментарии
+72
Навіть гітлерівці не запитували в полонених, чи не розкаюється вони, що захищали свою батьківщину. Кацапія переплюнула все, що в світі було найгіршого...
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29.05.2022 16:58
+62
Судячи з відповідей нашого військового він тримаються супер достойно а ті хто запитують пнуться аж лускають його спровокувати та ніц у них не виходить . Слава Героям Азовсталі! Слава ВСУ!
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29.05.2022 17:00
+35
85 діб облоги + 9 діб у полоні = бій "Азову" триває.
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29.05.2022 16:58
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Робіть як зе, вдайте що їх не існує, і взагалі не розганяйте зраду.
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29.05.2022 16:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FfC05Zr7FiM&t=84s


ja udivljen shto etot "kanal " esho nezabanen na yutube
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29.05.2022 17:05 Ответить
На якій основі він має бути забанений ?
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29.05.2022 17:10 Ответить
i ti kacap - v BAN.
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29.05.2022 17:15 Ответить
пожалуйся на пропаганду войны
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30.05.2022 12:41 Ответить
твій перший висер під цим логіном? І одразу на зебіла?
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29.05.2022 16:54 Ответить
Когда уже будет "на часі" спрашивать про наших героев Азовсали?
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29.05.2022 16:51 Ответить
Реально: після судових тортур следкому
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29.05.2022 16:55 Ответить
Прямо після першого висеру зелі про якусь там спецоперацію
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29.05.2022 16:56 Ответить
А про это у билецкого нужно спросить , этот ублюдок ни чего не хочет пояснить про суперсложную операцию или опять не время про Азов писать, спрашивать ,
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29.05.2022 17:31 Ответить
думаю, це не білецький вирішував. а зелена шобла.
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29.05.2022 18:03 Ответить
Навіть гітлерівці не запитували в полонених, чи не розкаюється вони, що захищали свою батьківщину. Кацапія переплюнула все, що в світі було найгіршого...
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29.05.2022 16:58 Ответить
Пусть орков своих спросят, раскаиваиваются ли твари после всего что они творят на нашей территории.
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29.05.2022 18:59 Ответить
85 діб облоги + 9 діб у полоні = бій "Азову" триває.
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29.05.2022 16:58 Ответить
Судячи з відповідей нашого військового він тримаються супер достойно а ті хто запитують пнуться аж лускають його спровокувати та ніц у них не виходить . Слава Героям Азовсталі! Слава ВСУ!
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29.05.2022 17:00 Ответить
Серце вже заходиться... Цей іспит для всіх і на очах у людства. Жах!
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29.05.2022 17:05 Ответить
Выродки рашистские уже хотят спихнуть свои преступления и массовые убийства на Украину
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29.05.2022 17:06 Ответить
Хггг смішно те як тупі ідіоти намагаються обдурити розумну людину
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29.05.2022 17:10 Ответить
Скільки гідності! Пишаюсь! Серце в мене заходиться,але..... яка міць у відповідях,яка самоповага,спокій,витримка! А рашисти,як шавки..брехуни і мародери...хто ви в порівнянні з Героєм!
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29.05.2022 17:11 Ответить
А де зараз тіла загиблих азовців? Домовлялись вивезти на вільну частину України та поховати по людськи.
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29.05.2022 17:12 Ответить
Мені дуже неподобається відсуність відповідального підходу до оснащення підрозділів належною зброєю,засобами зв'язку,медичного, харчового забезпечення. Також викликає здивування характер роботи воєнкоматів,принципи формування підрозділів й комплектація воєнкоматів посадовим складом. Великі сумніви,що при ненаведенні порядку з цими ,засадничими,речами, ми незнищуватимемо злочинним чином ,своїх захисників. Безвідповідальність,й некомпетентність Злочинні.
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29.05.2022 17:23 Ответить
так може за Збруч відступити? За підготовку до війни тре спитати у найвеличнішого
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30.05.2022 11:32 Ответить
найвелинишава выбирал народ. А у народа в сытом 2019 году была путинская россия в головах. Найвеличниший ассоциировался с российским правителем.
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30.05.2022 12:50 Ответить
Парни на своей земле, а иные даже мариупольцы защищали от оккупантов родной город. Выстояли. Выполнили приказ. Приходит московская падла без чести, без достоинства, без мужества и даже без мозгов и вопрошает у воина: "а ты будешь каяться?"
Ты кто такой, чтобы о покаянии судить идиот кремлевский!
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29.05.2022 17:52 Ответить
В чём должен раскаиваться человек, защищающий страну? Раскаиваться должен подонок, который подло - как последний бандит, насильник, мародёр и просто моральный урод - напал на неё. Так пусть раскаивается этот дебил, задавший этот вопрос.
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29.05.2022 17:56 Ответить
Яка гідна людина!
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29.05.2022 18:04 Ответить
Евакуація пройшла на відмінно. Так само як захват вагнерівців. Все до чого дотична нікчема стає трухою. Але надіюсь на звільнення героїв Азову
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29.05.2022 18:08 Ответить
в чем раскаиваться они должны?
я вспоминаю как рашен телевижен и прочие
снимали однотипные репортажи, как "чеченские боевики сдавались, понимая что они воюют с россосией, были неграмотные " и прочий бред
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29.05.2022 18:12 Ответить
Мабуть вони вважають, що наші солдати мають розкаюватися, що не лизали чоботи окупантам та не здалися. Азов був у Маріуполі з 2014 року і ніяких масових убивств не було. А загиблі почали з'являтися після 24 лютого. І чого б це раптом? Найбільші руйнування були від авіабомб, а їх кидали тільки рашисти. Прильоти біля мого будинку зупинилися тільки тоді, коли наші солдати відійшли в глибину міста. Замість цього масовані обстріли йшли вже від нас до центру міста і вели їх рашисти. *****, рашистські виродки організували у місті геноцид, а тепер усе хочуть перекласти на Азов.
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29.05.2022 18:29 Ответить
Красава! Воїн!
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29.05.2022 19:00 Ответить
Русня їбана! Думають, що всьому світу доведуть, що 2+2 буде 5. Самі вбивали, а тепер ця показуха.
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29.05.2022 19:02 Ответить
держись! Мужик!!!
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30.05.2022 12:28 Ответить
".....После отречения императора Николая II от престола Временное правительство не стало утверждать новый флаг и герб государства. Советская Россия в 1918 году отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем..."
ООО рф является основателем или преемником ,или самозванцами ?!
Расстрелявшими свой парламент в 1993.
На данный момент -это мокшанские террористы.
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30.05.2022 13:17 Ответить
МОСКАЛІ З БОЛОТ СВОЇМ БРУДОМ ХОЧУТЬ ВСІХ ПЕРЕМАЗАТЬ !!! А БРУДУ В НИХ БАГАТО, ТОЖ ТРЕБА ЇХ СКОРІШЕ ПОДОЛАТИ !!!
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31.05.2022 04:02 Ответить
 
 