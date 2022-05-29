РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14457 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 886 3
война (46566) Николаев (2008) обстрел (20085) Сенкевич (181)

Один человек погиб, а двое получили ранения в результате утреннего обстрела Николаева, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами погиб один человек, два человека получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко о утреннем обстреле. Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах).

По состоянию на 16:00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб.

В городе снова слышны взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Пройдите в укрытие. Если остаетесь дома, соблюдайте правила двух стен!" - подчеркнул городской голова.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.05.2022 17:37 Ответить
Каждый день обстреливают Николаев.Смерть ворогам и российской федерации ..
показать весь комментарий
29.05.2022 21:02 Ответить
 
 