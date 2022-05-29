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Один человек погиб, а двое получили ранения в результате утреннего обстрела Николаева, - Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами погиб один человек, два человека получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Коротко о утреннем обстреле. Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах).
По состоянию на 16:00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб.
В городе снова слышны взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Пройдите в укрытие. Если остаетесь дома, соблюдайте правила двух стен!" - подчеркнул городской голова.
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Чайка Київ
показать весь комментарий29.05.2022 17:37 Ответить Мне нравится 5
Женя Чайка 365b02b3
показать весь комментарий29.05.2022 21:02 Ответить Мне нравится 1
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