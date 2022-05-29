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Вакцинация от COVID-19 продолжается во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

вакцина,подростки,вакцинация

Пока никаких причин для прекращения вакцинации от COVID-19 в относительно безопасных регионах Украины нет.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", - заявил Кузин.

Он пояснил, что до полномасштабной войны работало более 3,5 тыс. пунктов прививок, 500 центров массовой вакцинации и 1400 мобильных бригад.

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Сейчас, как информируют в Минздраве, тысяча пунктов прививок, около тысячи мобильных бригад и около 350 массовых центров вакцинации закрыты из соображений безопасности и из-за переориентации медицинских работников.

В ведомстве отметили, что это, безусловно, влияет на темпы вакцинации: до 24 февраля медики проводили около 100 тыс. прививок ежедневно, а сейчас – 50–60 тыс. в неделю.

"В настоящее время используются две вакцины - CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.

Кузин также уточнил, что в настоящее время дополнительно работают бригады, которые вакцинируют внутренне перемещенные лица и люди, живущие в отдаленных районах в западном направлении.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Зара ти боротьбу з москалями описав.
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29.05.2022 17:57
+22
Знову ця ахінея. Прокисає шмурдяк???
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29.05.2022 18:11
+20
О, почалося... Ще не набридло ідіотам...
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29.05.2022 17:52
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А я думав, ковід в таких умовах вже вимер...
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29.05.2022 17:38 Ответить
Та зелені пітараси перерахували 150 лямів євро на.боротьбу з ним, розпил бабла триває на усіх рівнях
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29.05.2022 18:04 Ответить
мало того, вони ці гроші взяли в кредит
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29.05.2022 18:28 Ответить
Зачистка землі продовжується, благо шмурдяка навипускали- то ж має бути використано. Шляк би вас трафив!
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29.05.2022 19:52 Ответить
Омікрон звів епідемію на звичайний орві. Хоча у деяких країнах ще досі трахаються з цими тестами, кодами...
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29.05.2022 17:40 Ответить
Він завжди був звичайним орви. Зі смертністю не більше грипа.
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29.05.2022 18:02 Ответить
Кавид стал абизяняй аспой.
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29.05.2022 17:46 Ответить
опять эта унылую блевотину вспоминают. Крым со всем остальным пи*дуй освобождайте утырочные слуги олигархов
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29.05.2022 17:52 Ответить
О, почалося... Ще не набридло ідіотам...
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29.05.2022 17:52 Ответить
Як відкати можуть набриднути?
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29.05.2022 18:05 Ответить
Не треба завчасно святкувати перемогу над вірусом. У віруса одна ціль: вижити і розмножитись, а у людства - цей вірус знищити. І нищити його треба до останньої одиниці, інакше він повернеться, і все почнеться спочатку.
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29.05.2022 17:53 Ответить
Зара ти боротьбу з москалями описав.
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29.05.2022 17:57 Ответить
Ну такі герої як ти точно вірус переможуть. Скільки разів кольнувся? Може і замість мене кольнешся?
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29.05.2022 19:13 Ответить
Так я повторю -

Шо там начнеться, лантух? Скажи спасибо, что вас палками не начали бить! Везде уже полный болт ложили на эту ахинею! Соскочили адепты, как и не было! При пересечении границ США, Польши, Канады и так далее уже ничего не спрашивают и никого не колят....и на карантин не сажают!

Чепушилы вы рабские
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29.05.2022 19:42 Ответить
Для Канады нужна вакцина.Где вы читали что не нужна вакцина? Нам надо в Канаду а сказали что нужна вакцина от ковида.
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29.05.2022 21:51 Ответить
Саме так. В цей ковідний гулаг "ізгоїв" не впускають і не випускають.
І по території концтабору china-da їм теж не можна пересуватися на потязі ні літаку, ні теплоходом.
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29.05.2022 22:49 Ответить
Українцям не потрібно проходити імміграційний медичний контроль, але можуть попросити зробити рентген грудної клітки та здати аналіз крові. У Канаду пускають українців, які неповністю вакциновані або щеплені вакциною, яку визнано ВООЗ, але не схвалено Канадою. На в'їзді потрібно буде зазначити, що ти громадянин України чи член сім'ї українця. До речі, всім хто в'їжджає CUAET потрібно заповнювати ArriveCAN.
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30.05.2022 04:22 Ответить
Канада, через довбня Трудо(випускник СЕФ, як і Макрон), впровадила повний медичний фашизм. Без 'вакцинки' ні в'їйхати, ні навіть виїхати з цієї комунацької діри неможливо - реально не пускають в аеропорт і носяться із своїми дебільними масками та тестами. Це концлагер. Такого не відчував з часів совка. Довбень закупив по 11 доз вакцинки на людину, і лише Пфайзер та Модерна. Усі ознаки корипції але ніхто то не чіпає. Отака х-ня малята. Взагалі Канада всралася за останні 10-15 років конкретно, хто вірить що тут рай і кисільні береги - сильно помиляється. Довга історія. Близьким друзям сюди не рекомендую і шукаю купити землю в Україні, країні набагато вільніших людей,вибачте якщо когось розчаривав таким коментом.
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29.05.2022 22:59 Ответить
А виїдете як ? Чи таки вкололися ?
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30.05.2022 00:53 Ответить
Переболели всей семьёй после Пасхи. Неприятно но через неделю все на ноги встали. А главное лечение назначенное врачами было гениальное, сбивать температуру чтобы до 38 не подымалась. И витаминчики пить. Тяжелее всего я перенес, оглох малеха.
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29.05.2022 18:06 Ответить
Повшенная температура - єто борьба организма с вирусом!
до 39 не сбивал. калина, мед, лимон, травьі, имбирь.
за 6 дней справился.
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29.05.2022 18:34 Ответить
Знову ця ахінея. Прокисає шмурдяк???
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29.05.2022 18:11 Ответить
Ще залишились свідки цієї "епідемії"?
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29.05.2022 18:14 Ответить
Аякже.
Горлають далі.
Тут нарешті шмати скасували (правда, не скрізь), але стадо затято їх носить.
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29.05.2022 19:31 Ответить
Дибіли, бл@ть....
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29.05.2022 18:28 Ответить
Наразі жодних причин для припинення вакцинації від COVID-19 у відносно безпечних регіонах України немає.
"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської".

А так называемый "головний державний санітарний лікар Ігор Кузін" не о х у е л? Крым уже не регион Украины?!!
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29.05.2022 18:37 Ответить
Та вони навіть в окупованій Херсонскій області вакцинують а ви їм про Крим.
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29.05.2022 19:14 Ответить
Карантин продовжили до 31 серпня
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29.05.2022 18:40 Ответить
Наша песня хороша начинай сначала.
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29.05.2022 19:10 Ответить
Та який *** ковід? Ну немає вже його, він як пришов, так і пішов. Вірус в медіа розкрутили, більше, ніж від нього небезпеки. Давайте подивимось, скільки грошей не це вбухали і скільки ботів працювало і проплачених персон на тв і в неті було задіяно. Ці гроші, можна було витратити на оборону країни. Я тут писав, що ковід в порівнянні з нападом москалів, дитяча забавка.
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29.05.2022 19:50 Ответить
Я нагадаю, що всі хто вколов дві дози, має і третю колоти і так далі. Бо через деякий час, ви також стаєте ковід десидентом.
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29.05.2022 19:54 Ответить
А ще хтось на це ведеться?
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29.05.2022 20:10 Ответить
80% ковідопсихопатів - так.
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29.05.2022 22:51 Ответить
Чуєш, УРОД, памперси замінив, приповз до Києва і починаєш за старе... Чудово - на передову лише вакцинованих. Ти про це *****??? Забув, презерватив, як перед війною в армії пресували (і звільняли теж) невакцинованих військовослужбовців???? Першим цього засранця в окопи... Щоб дурь з мізків вибало ... Чи з мізками, якщо вони у нього ще є...
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29.05.2022 20:25 Ответить
А вони далі свою отруту кутах бризгають! Ніколи не знаєш, де на цю заразу наткнешся. Вакцинований чи ні, не поможе.
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29.05.2022 21:22 Ответить
Идиоты! Точно это просто разводняк на деньги (пусть и государство платит , но за наш счет) понятно стало уже давно. Но вот один интересный факт , в январе этого года жена и я предположительно заболели ковидом.Причем жена потерял нюх и вкус на 3-4 дня , а я вообще кроме насморка и температуры 37.3-37..5 в течении 3-х дней не имел никаких симптомов. В первой половине февраля сделали тесты на антитела , которые показали полное отсутствие таковых и у меня и у жены ! И вот 24 начинается война , 4 марта я отправляю жену в Польшу , потому что роки к нам подошли на расстояние 10км и я боялся что градами раз**ошат нас у чертовой матери , сам пошел в тероборону. Где то в середине марта жена попала в Польше в больницу с жуткой головной болью и подозрением на инсульт , слава богу оказался очень сильный приступ мигрени из-за волнений , но ей автоматом сделали тест на антитела и он показал очень высокий уровень! Значит она болела и я тоже! Вопрос почему у нас не показал , может нам врут , что бы мы вакцинировались , и второй вопрос нахрен нам вообще вакцинироваться если мы переболели , сейчас ходим без масок (в Польше их тоже отменили) и наверняка сталкиваемся с этой заразой , что только повышает наш иммунитет!
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29.05.2022 22:41 Ответить
P.S. Надо внести предложение вместе с продлением мобилизации автоматически в том же указе продлевать и карантин! Ну что бы экономить бумагу и голосования в раде!
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29.05.2022 22:43 Ответить
Причин немає вакцинацію продовжувати, а не зупиняти. Як і не було ніколи в принципі. С-на ''вакцинка'' мала незначний та дуже тимчасовий ефект проти оригінального штаму + масу побічних ефектів. Але той штам вимер і не існує. Проти Омікрону захисна дія практично відсутня. Та і не треба - Омікон то нежить, у Півд. Африці вже давно все скінчилось без вакцинки. Тому посилайте усіх вакцинаторів за рос. кораблем.
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29.05.2022 23:06 Ответить
 
 