Вакцинация от COVID-19 продолжается во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, - Кузин

Пока никаких причин для прекращения вакцинации от COVID-19 в относительно безопасных регионах Украины нет.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", - заявил Кузин.

Он пояснил, что до полномасштабной войны работало более 3,5 тыс. пунктов прививок, 500 центров массовой вакцинации и 1400 мобильных бригад.

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Сейчас, как информируют в Минздраве, тысяча пунктов прививок, около тысячи мобильных бригад и около 350 массовых центров вакцинации закрыты из соображений безопасности и из-за переориентации медицинских работников.

В ведомстве отметили, что это, безусловно, влияет на темпы вакцинации: до 24 февраля медики проводили около 100 тыс. прививок ежедневно, а сейчас – 50–60 тыс. в неделю.

"В настоящее время используются две вакцины - CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.

Кузин также уточнил, что в настоящее время дополнительно работают бригады, которые вакцинируют внутренне перемещенные лица и люди, живущие в отдаленных районах в западном направлении.