Вакцинация от COVID-19 продолжается во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, - Кузин
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Пока никаких причин для прекращения вакцинации от COVID-19 в относительно безопасных регионах Украины нет.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", - заявил Кузин.
Он пояснил, что до полномасштабной войны работало более 3,5 тыс. пунктов прививок, 500 центров массовой вакцинации и 1400 мобильных бригад.
Сейчас, как информируют в Минздраве, тысяча пунктов прививок, около тысячи мобильных бригад и около 350 массовых центров вакцинации закрыты из соображений безопасности и из-за переориентации медицинских работников.
В ведомстве отметили, что это, безусловно, влияет на темпы вакцинации: до 24 февраля медики проводили около 100 тыс. прививок ежедневно, а сейчас – 50–60 тыс. в неделю.
"В настоящее время используются две вакцины - CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", - подчеркнул главный государственный санитарный врач.
Кузин также уточнил, что в настоящее время дополнительно работают бригады, которые вакцинируют внутренне перемещенные лица и люди, живущие в отдаленных районах в западном направлении.
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Шо там начнеться, лантух? Скажи спасибо, что вас палками не начали бить! Везде уже полный болт ложили на эту ахинею! Соскочили адепты, как и не было! При пересечении границ США, Польши, Канады и так далее уже ничего не спрашивают и никого не колят....и на карантин не сажают!
Чепушилы вы рабские
І по території концтабору china-da їм теж не можна пересуватися на потязі ні літаку, ні теплоходом.
до 39 не сбивал. калина, мед, лимон, травьі, имбирь.
за 6 дней справился.
Горлають далі.
Тут нарешті шмати скасували (правда, не скрізь), але стадо затято їх носить.
"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської".
А так называемый "головний державний санітарний лікар Ігор Кузін" не о х у е л? Крым уже не регион Украины?!!