Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 29.05.2022
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Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 29.05.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской областей и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие угрожающие направления.
Агрессор продолжал обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хреновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области.
В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с применением БПЛА.
На Слобожанском направлении противник главные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций.
На Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.
На Славянском направлении противник, при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел на предварительно занятые позиции. Несколько раз обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.
Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей.
Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу. С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На Кураховском направлении враг производит огневое поражение вдоль линии соприкосновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения нашего личного состава и разрушения фортификационных сооружений.
На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населённого пункта Лиман.
На Северодонецком направлении, в целях поддержки действий сухопутных подразделений, противник продолжает огневое влияние на наши войска с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.
На Бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледар.
На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции наших войск, наносил авиационных ударов самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации.
В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании.
На Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Новогригоровка, Таврическое и Посад-Покровское.
На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БПЛА.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота Российской Федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Также противник производит блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия", - говорится в сводке.
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Как отметил военный эксперт Олег Жданов, по предварительным оценкам, непосредственно в районе Северодонецка сражается около 20-22 батальонно-тактические группы врага.
«На отдельных участках наступления российской армии удается создать преимущество 1 к 20 в технике и 1к 10 в личном составе. Но это на отдельных участках, и это уже было несколько дней назад, потому что они уже неделю там наступают. Сегодня такого соотношения нет, они понемногу выдыхаются», - заявил Жданов.
Он добавил, что украинские защитники продолжают держать оборону.
https://t.me/charter97_org/74213
Командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа рф, вовлеченной в войну против Украины, решили перенести свой командный пункт подальше от зоны действия артиллерии ВСУ.
Так оккупанты готовятся к передаче украинским силам мощных дальнобойных РЗСО типа Himars и M270, пишет Defense Express.
https://t.me/charter97_org/74214
Типа "новая" тактика.
При этом - эффективность поражения целей - низкая.
Больше читай Тома Купера.
Как гражданскому шпаку это понимать? Выбили кацапов из Лимана, или взяли Лиман и продвинулись дальше?
По состоянию на "после обеда" сегодня, проивник закрепляется в Лимане и концентриует в направлении Райгородка некую сводную тактическую группу из большей части тех 4-х БТГр, которые штурмовали Лиман до этого. Следует так же заметить, что на этом же направлении в районе Заречного противник ДОПОЛНИТЕЛЬНО развернул ещё одну гсабтр на 152-мм САУ типа "Мста-С" и перебрасывет ещё одну свежую мотострелковую БТГр (вероятно из состава 21-й омсбр 2-й ОА ЦВО, всего до 65 единиц ВВТ, включая 11 танков, 28 единиц БМП-1\2, БТР-80).
Однако, лично по моему мнению, эта группировка вряд ли попытается форсировать Северский Донец в районе Райгородка или же севернее него. Скорее всего, следующей будет попытка вышибить наши войска из района Диброва - Озёрное. И лишь после этого, "они подумают" над тем - как, где и когда именно им форсировать реку...
Что будет делать в реальности командование войск противника на Лиманском направлении в самое ближайшее время станет понятно по тому, что будет происходить в районе Старого Каравана и Брусовки... Так сказать, посмотрим на то, куда повернёт их "кончик носа"...
1. Російські війська продовжують наступ в районі Бахмута, в полосі від сіл Клінове південніше Бахмута до села Берестове північніше Бахмута. Наступ дуже повільний через опір украінських військ, але повільне продавлюваннч нашоі оборони поки продовжується.
2. Російські підрозділи не змогли закріпитись на трасі Бахмут-Лисичанськ, але траса продовжує прострілюватись зі стрілецької зброї в районі села Нагірне. Рух по трасі закритий, вантажі йдуть в обхід траси в цьому місці.
Йдуть важкі боі, украінські войнам завдають ворогу великі втрати. Але значні втрати несемо й ми.
3. Противник просунувся в районі Покровського та Клинового під Бахмутом.
4. Російські війська зайшли в Лиман, у місті йдуть боі.
5. Основна причина просування противника - велика перевага у засобах ураження та у кількості ***********.
6. Російські війська вільно маневрують по фронту та мають можливість стягувати війська з інших не атакованих ними ділянок щоб концентрувати сили на ділянках, де вони хочуть здобути просування. Противник теж втомлений та вже не застосовує атаки великими силами, намагається вирішити тактичні завдання концентрацією артилерийських та авіаційних ударів
7. Російські війська - підрозділи 76-і десантно-штурмової дивізії, продовжують намагання прорватись на трасу Бахмут-Лисичанськ на широкому фронті.
8. Украінські воіни на Донбасі докладають усіх зусиль щоб розгромити ударні російські угруповання, та зірвати плани російських військ. Російські війська несуть важкі втрати.
Как передает Польское Радио 24 (единственный источник на эту тему) Польша передала украинской стороне 18 современных самоходных арматохаубов КРАБ. Известно, что помимо предоставленной техники, Армия Польши обучила и 100 украинских артиллерийцев.
2 слова о самих машинах. ************* KRAB - польский продукт на лицензированной корейской шасси (Samsung Techwin)*, который также используется K9 Thunder, с 155-мм пушкой L/52 (NEXTER ), расположенной в модифицированной лицензионной башне AS90 (BAE Syst Все дело в детях. Здесь вы найдете системы: управление пожарами ТОПАЗ (WB Group), наземная навигация FiN 3110L (Leonardo), внутреннее соединение FORNET (WB Group), внешнее соединение RRC 9311AP (WB Group ), предупреждения и самооборона Obra-3 SSP-1 (Bumar P CO) ; и баллистический радар MVRS-700 SCD (****** Scentics).
Максимальная скорость стрельбы этого набора 6 патронов в минуту и дальность до 40 км. Сколько времени нужно, чтобы расстаться, сделать выстрел и покинуть свое положение? 30 секунд! Запас боеприпасов позволяет использовать 28 патронов. Просто... . Что такое КРАБ стреляет? У артиллеристов в распоряжении 2 вида пуль: ОБ ОФдМКМ - дон. 32км и ОБ ОФдМКМ ДВ с газогенератором - дон. 40км (Dezamet&ZVS Holding). Обе пули «питаются» раздельными зарядами для метания (Explosia&Mesko).
Сдача 18 современных "Крабов" разоружит наши артиллерии? НЕТ. Не беспокойся. Пусть я больше не буду беспокоиться о других видах «армии» в нашей армии, а сосредоточимся только на объекте, о котором идет речь. Вооруженные силы Польши заказали в общей сложности 170 крабских арматохаубиков вместе с сопровождающими машинами. Хотя заказ должен быть выполнен HSW к 2024 году. У ВС Польши уже около 100 экземпляров.
Подводя итог, после ликвидации детских болезней КРАБ арматохаубы стали идеальной конструкцией, которой могут позавидовать многие военные державы. Вместе с хорошо подготовленными экипажами они обязательно станут сильным подкреплением СЗУ и будут убивать российские подразделения. Держим кулачки за боевой дебют нашего «Бога войны» и пожелаем ему много плодотворных хитов!
Плохое посольство
*описана финальная версия КРАБ