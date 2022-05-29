Минувшей ночью украинская авиация сбила в небе над Сумской областью две вражеские цели

Минувшей ночью Воздушные силы Украины в небе над Сумской областью сбили две вражеские цели. Скорее всего, это были российские беспилотники, однако, информация требует уточнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в личном телеграм-канале сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня ночью авиация Воздушных Сил работала в небе Сумщины. Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, враждебны БПЛА. Слава нашим защитникам!" – сказано в сообщении.

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