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Новости Война в Украине
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беспилотник (2075) Сумская область (1836)

Минувшей ночью украинская авиация сбила в небе над Сумской областью две вражеские цели

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,ніч

Минувшей ночью Воздушные силы Украины в небе над Сумской областью сбили две вражеские цели. Скорее всего, это были российские беспилотники, однако, информация требует уточнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в личном телеграм-канале сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня ночью авиация Воздушных Сил работала в небе Сумщины. Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, враждебны БПЛА. Слава нашим защитникам!" – сказано в сообщении.

Читайте: Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"
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Топ комментарии
+7
Бережи вас Господь, наші соколики
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29.05.2022 20:12
+7
треба у сша взяти ракети і російську авіацію знищити на 40-ка аеродромах, які знаходяться біля україни.
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29.05.2022 20:14
+7
Коли наші винищувачі стали збивати крилаті ракети то це означає шо наші винищувачі серйозно модернізували і вони стали здатні знаходити і брати на приціл такі цілі і знщувати... МОДЕНІЗУЄМОСЯ!!!!
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29.05.2022 20:20
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Бережи вас Господь, наші соколики
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29.05.2022 20:12 Ответить
треба у сша взяти ракети і російську авіацію знищити на 40-ка аеродромах, які знаходяться біля україни.
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29.05.2022 20:14 Ответить
Не дають нам такого... Поки що
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30.05.2022 03:31 Ответить
Украина насыщает территорию оружием. Это как бы крайне важно для грамотного планирования будущих действий. Это то что многим не нравится, так как они ждут оружие на передке. Но это то что нужно сделать.
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29.05.2022 20:17 Ответить
Коли наші винищувачі стали збивати крилаті ракети то це означає шо наші винищувачі серйозно модернізували і вони стали здатні знаходити і брати на приціл такі цілі і знщувати... МОДЕНІЗУЄМОСЯ!!!!
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29.05.2022 20:20 Ответить
Тут же сказали беспилотники. Но главная новость в том что в Сумах появилась какая-никакая ППО. Это показывает системность работы.
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29.05.2022 20:24 Ответить
Крилаті ракети вже збивали теж
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29.05.2022 20:29 Ответить
а прес-алкаше коньошенков тиждень тому вякнув, що під Сумами Шпилівка) С-300 розбомбили
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29.05.2022 20:41 Ответить
Це скоріше з патрулювання Києва прилетіли... Бо аж в роменському районі...
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30.05.2022 03:33 Ответить
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29.05.2022 20:21 Ответить
А вы подивіться де роменський район і спитайте якого фіга аж так далеко були ворожі бпла
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29.05.2022 20:52 Ответить
Де помітили - там і збили. А помітити - ще те завданнячко.
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29.05.2022 23:25 Ответить
Нафіга мокші аж туди летіли? І звідки на таку відстань?
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30.05.2022 03:35 Ответить
 
 