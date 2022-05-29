За 29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага, уничтожены 2 артсистемы, 11 единиц бронетехники, - пресс-центр ГОС
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Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта: 59 жилых домов, электроподстанцию и дом культуры.
В результате этих обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 2 получили ранения. Данные по остальным районам Донетчины и Луганщины в целом пока уточняются.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.
Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 артиллерийские системы; 11 единиц боевой бронированной техники; 10 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили две крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".
Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, 1 единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!"
Пожалуйста, подождите...
Командование войск противника опять "переносит внимание".
На этот раз, местом приложения основных усилий противника опять становится участок от Довгенького до Закитного. Ну а попаснянская группировка войск противника, судя по всему, или выдыхается, или останавливается для очередной "перегруппировки"...
Ну, по порядку...
В течение крайней недели все ждали возобновления наступления Изюмской группировки войск противника. на её правом фланге Особенно в направлении на Большую Комышуваху, Петровское и Протопоповку. Было очевидно, что в противном случае все дальнейшие операции Изюмской группировки южнее дороги Р-79, скажем так, окажутся под большим знаком вопроса... И все подумали, что ВСУ уже находятсчя у западных окраин Изюма. Тем более, что в этот период то там, то сям в публичной сфере стали появлятся некие смутные слухи о каком-то там "контр-наступлении ВСУ на Изюмском направлении".
И никого даже не насторожили три факта - отвод парочки мотострелковых БТГр противника с правого фланга Изюмской группировки на левый (причём, с переправой через Северский Донец у Снежковки), резкое наращивание интенсивности арт-обстрелов позиций наших войск на Барвенковском и Славянском направлении, ну и усиление сил противника в районе Ивановки и Левковки... Никому в голову не пришло, что всего этого не могло бы быть, прорвись наши войска к западным или северо-западным окрестностям Изюма в действительности. На самом деле, командование Изюмской группировки меняло направление своего главного удара.
Стало очевидно, что командование Изюмской группировки противника концентрирует главные усилия на своём смежном фланге с так называемой Северной группировкой, пытающейся прорваться ЗА Северский Донец к рубежу Северск - Верхнекаменка. И это было вполне логично...
После того, как Северной группировке не удалось с ходу "прыгнуть" за Северский Донец в районе Серебрянки и Белогоровки, очевидно возник "вопрос Северска"...
Но опять-таки, без взятия Лимана и окрестностей это было просто невозможно. Потому, судя по всему, обе группировки получили приказ прорваться к Лиману.. Ну и все ожидали, что противник попрёт на Лиман сразу же, после своего погрома у Белогоровки, что бы не терять темп наступления и успеть форсировать реку до того, как к Северску подойдут украинские резервы.
В принципе, так и случилось... но, "несколько позже".
Сначала, резко нарастив свои усилия в полосе до того вяло наступающей Попаснянской группировки, командование войск противника бросило её в тактический прорыв... и у него вышло.
Прорвав украинскую оборону на северо-запад от Попасной, противник быстро вышел к Владимировке, Васильевке. Чуть позже к Комышувахе, Пилипчатино и Троицкому. Таким образом, тактический прорыв у Попасной уже на второе сутки стал разрастаться до оперативных размеров...
И тут с командованием войск противника случилось то, о чём я писал ранее... Стремление наступать сразу и везде, по многим направлениям с целью выполнить сразу целый ряд задач, привело к тому, что он был вынужден растаскивать свои силы и средства одновременно по многим направлениям и участкам. Что, объективно влекло за собой ослабление усилий на направлении главного удара.
Ситуацию для противника усугубило и то, что на события в районе Попасной с похвальной оперативностью отреагировало и украинское командование, фактически сумев, благодаря грамотному использованию артиллерии и мобильных резервов, купировать наступление противника на наиболее опасных направлениях - северном и северо-западном (т.е. на Комышуваху - Врубовку и к дороге Бахмут - Лисичанск).
В результате, уже на третьи сутки темп наступления Попаснянской группировки резко снизился, вчера она ещё попыталась судорожно "дёргаться", однако сегодня - полностью остановилась... Более того, на трёх участках, два из которых - наиболее "актуальны", она даже была вынуждена сегодня попятиться... В районе Комышувахи передовые подразделения противника были отброшены практически к Александрополью (напряжение на правом фланге тактической группы украинских войск в районе Золотое - Горское было снято)..., в районе Белогоровки противник так же вынужден был отойти от дороги ещё на 1.5 км, а в районе Пилипчатино украинские войска отбросили противника не менее чем на 1.5 км, таким образом, поставив под большой вопрос вчерашний успех российских войск, вышедших к Медной Руде. Если всё так пойдёт и дальше, то вполне возможно, что всё то стадо, что прорвалоась западнее и северо-западнее Попасной, само попадёт в "оперативное окружение"...
Однако, вернёмся к Изюмской и Северной группировкам противника. Судя по всему, в течение вчерашней ночи, подразделения Сил оборони Украины таки отошли из юго-восточной и юго-западной окраин Лимана в район Диброва-Озёрное и теперь город под контролем войск противника. На счёт северо-западной окраины, где так же оборонялись какие-то подразделения Сил обороны Украины, у меня конкретной информации нет... но судя по всему, они тоже отошли.
По состоянию на "после обеда" сегодня, проивник закрепляется в Лимане и концентриует в направлении Райгородка некую сводную тактическую группу из большей части тех 4-х БТГр, которые штурмовали Лиман до этого. Следует так же заметить, что на этом же направлении в районе Заречного противник ДОПОЛНИТЕЛЬНО развернул ещё одну гсабтр на 152-мм САУ типа "Мста-С" и перебрасывет ещё одну свежую мотострелковую БТГр (вероятно из состава 21-й омсбр 2-й ОА ЦВО, всего до 65 единиц ВВТ, включая 11 танков, 28 единиц БМП-1\2, БТР-80).
Однако, лично по моему мнению, эта группировка вряд ли попытается форсировать Северский Донец в районе Райгородка или же севернее него. Скорее всего, следующей будет попытка вышибить наши войска из района Диброва - Озёрное. И лишь после этого, "они подумают" над тем - как, где и когда именно им форсировать реку...
Что будет делать в реальности командование войск противника на Лиманском направлении в самое ближайшее время станет понятно по тому, что будет происходить в районе Старого Каравана и Брусовки... Так сказать, посмотрим на то, куда повернёт их "кончик носа"...
В свою очередь, на направлении Славянска и Святогорска Изюмская группировка противника продолжает вынашивать ярко выраженные агрессивные устремления. И понятно почему. Не заняв район Святогорска и окрестностей, включая Краснополье, Богородичное, Хрестище и Маяки (по сути ближайшие подступы к Славянску) какое-либо действенное взаимодействие между смежными флангами Изюмской и Северной группировками войск противника просто невозможно. На сегодняшний день они просто разобщены и вынуждены действовать в полуавтономном режиме... практически каждая по своему усмотрению... И эта ситуация явно будет сохранятся, пока наши войска удержтивают район Святогорска и окрестностей... Однако, Изюмская группировка войск противника пока далека от практического воплощения этих смелых планов, практически так же как, как и я далёк от полёта на Марс...
Предыдущие попытки наступать на Краснополье, Богородичное и в районе Студенка окончились для противника безрезультатно. Сегодня, они там в основном насыпали артой и вели усиленную разведку, однако вперёд особо лезть не пытались, помятуя о том, как недавно "атаковали лес у Богородичного".
Теперь о главном предмете кремлёвского вожделения - о Северодонецке.
После того, как противнику удалось вклиниться в черту города в районе готельного комплекса "Мир" и занять парочку прилегающих улиц, резко активизировалась тактическая группа войск противника пытающаяся наступать со стороны посёлка Метёлкино. Здесь наступают, как минимум 2 смешанных БТГр 2-го АК, усиленные несколькими подразделениями вс рф (главным образом арта, танки и пара усиленных рот ВДВ). Их главная задача - пробится к 82-у микрорайну, повернуть на Сиротино и помочь тем балбесам, которые вчера безуспешно пытались пробиться туда же через аэропорт Северодонецка. Надо понимать, что общей ближайшей задачей для обеих групп, наверняка, есть выход к Лесной Даче и далее к Павлоградскому мосту. Это очевидно...
Впрочем, так же, как и возможность прорыва к щелочным озёрам и брошенным дачным участкам.
Пока это всё... далеко от воплощения на практике, однако, судя по всему, противник достаточно упорно пытается это реализовать. По крайней мере, обе группы регулярно получают усиление. В том числе, бронетехникой. А в полосе их наступления ведётся интенсивная и разносторонняя разведка, включая воздушную. Что уже само по себе не может не наталкивать на определённые размышления...
Это тем более стрёмно, что в последние 2-е суток командование войск противника очень усиленно пытается выяснить каким именно образом в Лисичанск и далее в Северодонецк попадают - топливо, БК и другие предметы МТС для нужд группировки Сил обороны Украины. А в районе Тошковки по направлению к Устиновке пытается пробиваться ещё одна тактическая группа войск противника, состоящая так же из 2-3-х БТГр...
Подитоживаем...
На мой, глубоко субъективный взгляд, план командования войск противника, касаемо захвата агломерации Северодонецк - Лисичанск, вполне возможно (но вовсе не обязательно) претерпел в последние дни достаточно существенные изменения...
Суть состоит в том, что противник в ближайшее время расчитывает не окружить наши войска там (хотя это вполне возможно в дальнейшем), а от
И скорее всего, это всё будет достигаться за счёт форсирования Северского Донца и прорыва войск противника на участке Шипиловка - Приволье в сторону Новодружеск - Синецкий, удара со стороны Воеводовки и Рубежного так же в район посёлка Синецкий. А с юга противник будет рваться со стороны Боровского на щёлочные озёра и Павлоград (параллельно, скорее всего по противоположному берегу Северского Донца противник будет наступать на Устиновку, Белую Гору и южну часть Лисичанска).
Таким образом, противник может расчитывать не только рассечь нашу группировку войск в районе Северодонецк - Лисичанск по реке, но и отрезать гарнизон Северодонецка от переправ через реку...
Не знаю, есть такой план у российского командования в реальности или нет... Но, по моему разумению, на сегодняшний день, это единственное что имеет хоть какие-то шансы спасти всю российскую операцию "по окружению" украинских войск в районе Северодонецк - Лисичанск"...
Машовец
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кривого Рога Александра Вилкула.
Как сообщил председатель Кривого Рога, была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога.
"Уничтожено 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивную систему залпового огня «Град», артиллерию, вертолеты и один самолет СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат", - написал Вилкул.
"На напрямку Південний Буг російська армія намагається відбити український наступ під Костромкою, укріплюючи позиції, - йдеться у ранковому звіті Генштабу Збройних сил України у Facebook."
Тобто ЗСУ уже під Костромкою згідно звіту Генштабу ЗСУ.
2 слова о самих машинах. ************* KRAB - польский продукт на лицензированной корейской шасси (Samsung Techwin)*, который также используется K9 Thunder, с 155-мм пушкой L/52 (NEXTER ), расположенной в модифицированной лицензионной башне AS90 (BAE Syst Все дело в детях. Здесь вы найдете системы: управление пожарами ТОПАЗ (WB Group), наземная навигация FiN 3110L (Leonardo), внутреннее соединение FORNET (WB Group), внешнее соединение RRC 9311AP (WB Group ), предупреждения и самооборона Obra-3 SSP-1 (Bumar P CO) ; и баллистический радар MVRS-700 SCD (****** Scentics).
Максимальная скорость стрельбы этого набора 6 патронов в минуту и дальность до 40 км. Сколько времени нужно, чтобы расстаться, сделать выстрел и покинуть свое положение? 30 секунд! Запас боеприпасов позволяет использовать 28 патронов. Просто... . Что такое КРАБ стреляет? У артиллеристов в распоряжении 2 вида пуль: ОБ ОФдМКМ - дон. 32км и ОБ ОФдМКМ ДВ с газогенератором - дон. 40км (Dezamet&ZVS Holding). Обе пули «питаются» раздельными зарядами для метания (Explosia&Mesko).
Сдача 18 современных "Крабов" разоружит наши артиллерии? НЕТ. Не беспокойся. Пусть я больше не буду беспокоиться о других видах «армии» в нашей армии, а сосредоточимся только на объекте, о котором идет речь. Вооруженные силы Польши заказали в общей сложности 170 крабских арматохаубиков вместе с сопровождающими машинами. Хотя заказ должен быть выполнен HSW к 2024 году. У ВС Польши уже около 100 экземпляров.
Подводя итог, после ликвидации детских болезней КРАБ арматохаубы стали идеальной конструкцией, которой могут позавидовать многие военные державы. Вместе с хорошо подготовленными экипажами они обязательно станут сильным подкреплением СЗУ и будут убивать российские подразделения. Держим кулачки за боевой дебют нашего «Бога войны» и пожелаем ему много плодотворных хитов!
Плохое посольство
*описана финальная версия КРАБ