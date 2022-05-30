За 29 мая уничтожены 5 беспилотников, 2 ракеты, ротно-тактическая группа оккупантов и склад боеприпасов, - Воздушные Силы

29 мая уничтожены пять БПЛА, две крылатые ракеты, ротно-тактическая группа и склад боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении говорится: "29 мая противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.

В Сумской области истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

А ударная авиация Воздушных Сил нанесла воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгенькое. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу рашистов".

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