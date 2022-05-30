За 29 мая уничтожены 5 беспилотников, 2 ракеты, ротно-тактическая группа оккупантов и склад боеприпасов, - Воздушные Силы
29 мая уничтожены пять БПЛА, две крылатые ракеты, ротно-тактическая группа и склад боеприпасов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных Сил.
В сообщении говорится: "29 мая противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.
В Сумской области истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.
Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.
А ударная авиация Воздушных Сил нанесла воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгенькое. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу рашистов".
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Генштаб ЗСУ оновив щоденне зведення з втрат РФ. Там - гарне число вбитих орків - 30000!
30000 - абсолютний рекорд втрат військовослужбовців у ******** війнах.
США втратили під час війни у Сирії, у 2014 - 2018 роки 24 солдати. Не 24 тисячі. Просто 24. Британія також втратила там 6 військовослужбовців.
Під час війни у Перській затоці проти режиму Саддама Хусейна, США втратили вбитими 296 осіб. Це включаючи знамениту операцію "Буря у пустелі".
Тільки втрати США у В'єтнамі - вищі. Там убитими чи зниклими безвісти американці називають 58,2 тис. чол. Але це за 8 років - 1965 - 1973. При цьому В'єтнам для Америки став психологічною травмою національного масштабу, від якої досі ще не всі оговталися.
У ******** війнах Росія теж ні з чим подібним не стикалася:
У Сирії з 2014 року Росія втратила загиблими 116 військовослужбовців.
Під час вторгнення до Грузії втрати окупантів склали 215 загиблих та зниклих безвісти.
З Чечнею Росія воювала двічі. Втрати загалом склали близько 11 тисяч. У Першій Чеченській війні - 5042, за період так званої контртерористичної операції - ще 6000 військовослужбовців.
Варто, звичайно, відзначити, що в Чечні воювала ще нереформована армія. А не та чудо-армія, яку Путін зі своєю бандою розхвалювали, починаючи з середини нульових.
Навіть за весь час окупації Афганістану Росія втратила лише 15 тисяч людей. Тобто в Афгані за 10 років війни Кремль пустив у витрати вдвічі менше бійців, ніж в Україні за три місяці. Причому Афган - це як В'єтнам для СРСР. Теж став травмою для цілого покоління.
Насправді, все ще гірше. Якщо брати стандартне співвідношення вбитих і поранених під час військових дій - 1:3 - у ******** війні, то втрати армії РФ наближаються до 120 тис. чол., і це схоже на правду.
Чи зупиниться Путін? Навряд чи на нього ці масштабні втрати справляють таке ж гнітюче враження, як на цивілізований світ. У Росії ще достатньо гарматного м'яса, щоб продовжувати агресивну війну проти нас.
Проте, є декілька "але"... Гарматного м`яса у них вистачає, а от техніка все старіша та старіша. Водночас, у наших - все новіша та новіша. Іншого шансу на довгі роки поставити на коліна Імперію зла у нас не буде, а тому їбашити їх та їбашити. У черговий раз: наші ресурси поповнюються, у русні - ні, ми мотивовані, русня - ні, ми переможемо, русня - ні.
Мнения / Общество 29-май, 04:469 5 998 0
В Украине получили засекреченные данные российского Генштаба по количеству погибших оккупантов и наемников на войне. По состоянию на 28 мая эта цифра составляет 42715 человек.
Об этом сообщил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Развед инсайд. Новые данные о потерях русских войск в Украине. Нам удалось снова получить внутреннюю штабную информацию рфии на утро 28.05.2022г:", - пишет Аваков.
По его словам, более чем за три месяца войны наши защитники ликвидировали 33812 членов личного состава армии РФ и 8903 наемника из частных военных компаний. Таким образом, общие потери захватчика уже составляют 42715 человек.
При этом заметно снизилось количество погибших наемников. Это может свидетельствовать о том, что ЧВК перестали подписывать контракты с Кремлем и отправлять своих военных в Украину.
"Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась - было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего резко сократилось количество наёмников, участвующих в боях. Желающих всё меньше. И это хорошо", - констатирует Аваков.
Спикерам нужно тщательнее готовить тексты, у этого предложения смысл неоднозначный, как говорил классик, "Кто на ком стоял?".