"Путин не победит. Мы вместе с вами, мы объединены", - Шольц во время марафона "Save Ukraine" в центре Берлина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил украинцев во всесторонней поддержке со стороны Германии и убежден, что Путин не победит в развязанной против Украины войне.
Об этом глава правительства ФРГ заявил в видеообращении во время проходящего в центре Берлина марафона "Save Ukraine", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы вместе с вами – мыслями и сердцами", – сказал Шольц.
Он отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя. Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.
"Путин не победит… Мы вместе с вами, мы объединены", - подчеркнул Шольц и добавил, что "мы строим планы послевоенного восстановления Украины".
Марафон в поддержку Украины продолжается у Бранденбургских ворот. Перед несколькими тысячами присутствующих под открытым небом выступают известные певцы и коллективы - "Океан Эльзы", The Hardkiss, MONATIK, ONUKA, Тина Кароль, а также победители Евровидения - Kalush Orchestra. Некоторые исполнители присоединились к событию из Киева.
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Но -явный "пацифист",что уж тут взять .
Не хочет он влазить в военные поставки -это явно.
На месте Зе -командос надо бы перестать дергать Германию по военке -но пусть платят
Боже сделай так чтоб это было правдой !!! 🙏🙏🙏
специалист по трудовому праву, проивник НАТО и капиталистов ... мер Гамбурга - самого левацкого города всея германии ... атас ... годного наследника баба Меркель оставила ... впечатление такое, как будто в дойчланде всплыли на верх протухшие совецкие консервы ... что не чмоня то штази
То ,что их ****....ало воровство Потрошенки -наглое ,нахрапистое и беспринципное
И вроде бы поддержал, и Путин доволен.
Нагадаю, сьогодні він буде вести переговори з ******.
Мав би поважний привід перетнути кордон для такої потужної місії!
А не глупствами дрібними займатися на Парламентській Асамблеї країн НАТО.(
Едгарс Рінкевичс:
"Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой." (Роберт Рождественський)
Чи можна забути те, чого ніколи не існувало і про що не маєш зеленого поняття?
Аби ще хоча б 1 % з того, що він триндить, була правда, а так... тільки кисень переводить.
НЕ БЫЛО ВЫБОРА КРОМЕ КАК ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
А вони ще й окрім того допомагають. Хотілось би більше. Та для цього потрібно припинити бикувати і почти працювати дипломатам- патріотам, а не фсбшним дерьмакам з відданими йому посіпаками.