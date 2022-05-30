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"Путин не победит. Мы вместе с вами, мы объединены", - Шольц во время марафона "Save Ukraine" в центре Берлина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олаф,шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил украинцев во всесторонней поддержке со стороны Германии и убежден, что Путин не победит в развязанной против Украины войне.

Об этом глава правительства ФРГ заявил в видеообращении во время проходящего в центре Берлина марафона "Save Ukraine", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вместе с вами – мыслями и сердцами", – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя. Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.

"Путин не победит… Мы вместе с вами, мы объединены", - подчеркнул Шольц и добавил, что "мы строим планы послевоенного восстановления Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц и Макрон в очередной раз позвонили Путину: Призвали его пойти на серьезные прямые переговоры с Зеленским

Марафон в поддержку Украины продолжается у Бранденбургских ворот. Перед несколькими тысячами присутствующих под открытым небом выступают известные певцы и коллективы - "Океан Эльзы", The Hardkiss, MONATIK, ONUKA, Тина Кароль, а также победители Евровидения - Kalush Orchestra. Некоторые исполнители присоединились к событию из Киева.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Шольц не один раз заявлял "***** не должен выиграть". Но никто ни разу не слышал от него "Украина должна победить".
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30.05.2022 01:36
+15
" Вместе с вами мы плясали,но оружия не дали..."
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30.05.2022 01:41
+14
фамілія "путін" пишеться з маленької літери, а ***** - з великої
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30.05.2022 01:41
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Якщо це сказано від щирого серця , то Канцлеру ФРН Олафу Шольцу щира подяка👍🏼👍🏼👍🏼😊
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30.05.2022 01:35 Ответить
пусть бы он ничего не говорил, просто дал оружие которое нужно Украине, трындеть не мешки ворочать
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30.05.2022 10:21 Ответить
он дает деньги и большие деньги-за это огромное-огромное ему и народу Германии спасибо.
Но -явный "пацифист",что уж тут взять .
Не хочет он влазить в военные поставки -это явно.
На месте Зе -командос надо бы перестать дергать Германию по военке -но пусть платят
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30.05.2022 11:03 Ответить
Шольц не один раз заявлял "***** не должен выиграть". Но никто ни разу не слышал от него "Украина должна победить".
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30.05.2022 01:36 Ответить
фамілія "путін" пишеться з маленької літери, а ***** - з великої
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30.05.2022 01:41 Ответить
" Вместе с вами мы плясали,но оружия не дали..."
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30.05.2022 01:41 Ответить
Говорят ***** СДОХЛО !
Боже сделай так чтоб это было правдой !!! 🙏🙏🙏
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30.05.2022 01:45 Ответить
Старое х%уйло поламалось, несите новое
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30.05.2022 05:42 Ответить
А мені ось хочеться, щоб спочатку воно на власні очі побачило як розвалюється лаптєстан і горить кремль, було з ганьбою засуджено за військові злочини, а тоді вже може й здихати.
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30.05.2022 07:12 Ответить
Da , bilo bi neploho , no eta mnogo nichevo ne izmenit .
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30.05.2022 08:46 Ответить
Там ещё есть штуки три запасных *****, так що не переймайтесь
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30.05.2022 01:48 Ответить
посмотрел википедию, оказывается эта чмоня немецкая почти коммунист

специалист по трудовому праву, проивник НАТО и капиталистов ... мер Гамбурга - самого левацкого города всея германии ... атас ... годного наследника баба Меркель оставила ... впечатление такое, как будто в дойчланде всплыли на верх протухшие совецкие консервы ... что не чмоня то штази
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30.05.2022 01:52 Ответить
Руслан, нам бы осилить мышление 73% украинцев - которые выбрали немевшего отношения ни к политике, ни к экономике, ни к дипломатии, ни к военным - убив всё в Украине - экономику, оборонку, дипломатию и теперь просящего и обвиняющего всё и вся клоуна.
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30.05.2022 06:01 Ответить
какое там мышление у 73 процентов?
То ,что их ****....ало воровство Потрошенки -наглое ,нахрапистое и беспринципное
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30.05.2022 11:06 Ответить
Левак штопаный. И харя у его паскудная.
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30.05.2022 02:39 Ответить
Бывает и хуже !
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30.05.2022 03:00 Ответить
Конечно, устраивать флэшмобы, сцэнки и ******* - легче чем реально поставлять оружие.
И вроде бы поддержал, и Путин доволен.
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30.05.2022 03:05 Ответить
устраивать флэшмобы, сцэнки и ******* это все то,чем занимается Зермак.к нему претензий нет?
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30.05.2022 08:01 Ответить
Це відкриття дурень шольц зробив коли по телефону чесав з ******?
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30.05.2022 03:14 Ответить
Шольц это марионетка РФ как и Макрон не надо маленьких дурить
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30.05.2022 03:38 Ответить
А действующий политический руководитель Украины не марионетка фр?
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30.05.2022 06:03 Ответить
он врать научился у *****
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30.05.2022 05:04 Ответить
щас я кухоль пива докінчу потім втопчу парочку свиних ніжок з айсбаном і в мене почнеться істерика з радості чмольца
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30.05.2022 06:23 Ответить
киздеть не мешки ворочать. вот как раз со вторым у немцев и проблема. лицемерные ничтожества уже посчитали как будут зарабатывать на украинцах после войны. как и сколько.
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30.05.2022 06:34 Ответить
да хрен им а не заработки, украинцы надолго запомнят кто реально помагал а кто выражал озабоченность
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30.05.2022 10:23 Ответить
ПХН москальський посіпака
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30.05.2022 06:40 Ответить
это двойная игра на свою внутреннюю публику прежде всего.. как выяснили журналисты Welt am Sonntag Германия за 9 недель сократила до минимума поставки снаряжения в Украину, а от поставок тяжелой техники вообще отказывается.. с 30 марта по 26 мая включительно Германия передала Украине только две партии военного снаряжения. Первая партия была укомплектована только снаряжением - запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Во второй партии было три тысячи противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия
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30.05.2022 07:00 Ответить
Він погодиться з касапською брехнею, прикладом міжнародного тероризму стосовно того, що "Донецька та Луганська області визнані рф як незалежні держави"? Буде втирати таке на міжнародному рівні - зокрема, примушувати боневтіка погодитись на таке?
Нагадаю, сьогодні він буде вести переговори з ******.
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30.05.2022 07:32 Ответить
От чому Порошенко не співак ??(
Мав би поважний привід перетнути кордон для такої потужної місії!
А не глупствами дрібними займатися на Парламентській Асамблеї країн НАТО.(
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30.05.2022 07:42 Ответить
Тарас Березовець: "Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter, что некоторые часто звонящие Владимиру Путину политики «забыли гордость» и процитировал слова из песни из советского фильма «Карнавал»".

Едгарс Рінкевичс:
"Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой." (Роберт Рождественський)
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30.05.2022 07:44 Ответить
"забыли гордость"
Чи можна забути те, чого ніколи не існувало і про що не маєш зеленого поняття?
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30.05.2022 07:59 Ответить
Як співа, як співа коли яйка в дверях притиснули.
Аби ще хоча б 1 % з того, що він триндить, була правда, а так... тільки кисень переводить.
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30.05.2022 07:55 Ответить
если бы зажали, то не смог бы только мычать а так как обычно выражает озабоченность
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30.05.2022 10:25 Ответить
ЕС И НАТО БУДУТ ДО ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ АГРЕССОРА ВМЕСТЕ С УКРАИНОЙ. ДРУГОГО ПУТИ НЕТ У ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАН. НАДЕЮСЬ И ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ ОНИ БУДУТ ВМЕСТЕ ПРАЗДНОВАТЬ ЕЕ! А ЭТИХ МЕЛКИХ ПОЛИТИКАНОВ В ВИДЕ ОРБНИ УБЕЖДАТЬ ТАК ЧТОБЫ У НИХ
НЕ БЫЛО ВЫБОРА КРОМЕ КАК ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2022 08:45 Ответить
Німці норм допомагають.Це наша влада зраду сіє щоб з європою росісратися і потім мирову з рашкою вмправдовувати тим що Європа нас "кинула на призволяще"
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30.05.2022 08:46 Ответить
Відмова спіробітничати з кацапами, це вже, не абияка допомога. Десятки, сотні тисяч збережених життів українців.
А вони ще й окрім того допомагають. Хотілось би більше. Та для цього потрібно припинити бикувати і почти працювати дипломатам- патріотам, а не фсбшним дерьмакам з відданими йому посіпаками.
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30.05.2022 09:04 Ответить
"Відмова спіробітничати з кацапами" пока только на словах, только и ждут как бы опять расчехлить СП-2
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30.05.2022 10:27 Ответить
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30.05.2022 09:20 Ответить
Да,вирастила синочка-******** вурдалака.
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30.05.2022 09:35 Ответить
Справами, а не теревенями.
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30.05.2022 09:41 Ответить
"Путін не переможе. " а шольц то тут причём?
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30.05.2022 11:27 Ответить
 
 