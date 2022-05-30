"Путин не победит. Мы вместе с вами, мы объединены", - Шольц во время марафона "Save Ukraine" в центре Берлина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил украинцев во всесторонней поддержке со стороны Германии и убежден, что Путин не победит в развязанной против Украины войне.

Об этом глава правительства ФРГ заявил в видеообращении во время проходящего в центре Берлина марафона "Save Ukraine", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вместе с вами – мыслями и сердцами", – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя. Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.

"Путин не победит… Мы вместе с вами, мы объединены", - подчеркнул Шольц и добавил, что "мы строим планы послевоенного восстановления Украины".

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Марафон в поддержку Украины продолжается у Бранденбургских ворот. Перед несколькими тысячами присутствующих под открытым небом выступают известные певцы и коллективы - "Океан Эльзы", The Hardkiss, MONATIK, ONUKA, Тина Кароль, а также победители Евровидения - Kalush Orchestra. Некоторые исполнители присоединились к событию из Киева.