Российские оккупанты обстреляли Новый Буг на Николаевщине - центр города значительно разрушен

Вечером 29 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Новый Буг Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Новобугский городской совет.

В сообщении отмечается: "Уважаемые Новобужане! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется".

Также читайте: Вечером 29 мая оккупанты обстреляли ракетами Сумщину и Харьковщину.