Российские оккупанты обстреляли Новый Буг на Николаевщине - центр города значительно разрушен
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Вечером 29 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Новый Буг Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Новобугский городской совет.
В сообщении отмечается: "Уважаемые Новобужане! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется".
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Ви і ваш кремлівський ублюдок , програли , бо нас перемогти неможливо 😠