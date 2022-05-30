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Николаевская область (1868) обстрел (20085) ракеты (2700)

Российские оккупанты обстреляли Новый Буг на Николаевщине - центр города значительно разрушен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Вечером 29 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Новый Буг Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Новобугский городской совет.

В сообщении отмечается: "Уважаемые Новобужане! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется".

Также читайте: Вечером 29 мая оккупанты обстреляли ракетами Сумщину и Харьковщину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
так і буде...поки ми не будемо насипати вилупкам у відповідь..
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30.05.2022 01:45
+3
Кацапи , заспокойтеся і тікайте додому , так як вас чекає страшна смерть на українській землі
Ви і ваш кремлівський ублюдок , програли , бо нас перемогти неможливо 😠
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30.05.2022 01:57
+3
Какой из них?
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30.05.2022 02:59
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так і буде...поки ми не будемо насипати вилупкам у відповідь..
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30.05.2022 01:45 Ответить
Чего насыпать? Асфальт? Покажите хоть одну ракету аналогичную калибру или искандеру, созданную в Украине?
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30.05.2022 01:57 Ответить
махароф - бот фсб
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30.05.2022 10:19 Ответить
На оккупированных территориях Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Кубанской народных республик...
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30.05.2022 02:05 Ответить
Нічим
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30.05.2022 03:04 Ответить
Да я знаю) Там бавовна сама воспламеняется)
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30.05.2022 04:27 Ответить
Кацапи , заспокойтеся і тікайте додому , так як вас чекає страшна смерть на українській землі
Ви і ваш кремлівський ублюдок , програли , бо нас перемогти неможливо 😠
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30.05.2022 01:57 Ответить
Смерч?
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30.05.2022 02:14 Ответить
Всего 2 взрыва было. Думаю вряд ли бы 2 ракеты смерча такое натворили. Баллистикой били, чтобы уничтожить 3 аптеки и попортить торговые здания. Ну просто дебилы
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30.05.2022 02:27 Ответить
Пишут , что путлєр здох 😡
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30.05.2022 02:57 Ответить
Какой из них?
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30.05.2022 02:59 Ответить
А хер его знает какой
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30.05.2022 03:04 Ответить
Больницу разрушили
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30.05.2022 08:13 Ответить
Где генерал Марченко, защитник Николаева?
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30.05.2022 09:12 Ответить
 
 