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Новости Война в Украине
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Вилкул Александр (465) Кривой Рог (1126)

ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,воїн,захисник,піхота

К югу от Кривого Рога ВСУ осуществили успешную контратаку, в результате которой были уничтожены 63 российских захватчика и почти два десятка единиц военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, такую ​​информацию обнародовал в телеграме руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной и контролируемой. ВСУ проявляют настоящее мужество и героизм и успешно выполняют поставленные боевые распоряжения.

"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат!", - написал он.

Вилкул добавил, что идет серьезное укрепление украинских позиций на всех линиях обороны, наши части получают помощь с материально-техническим обеспечением.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
Приємно читати такі новини , не дивлячись на те , що на годиннику третя ночі !!

Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.05.2022 03:02
+23
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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30.05.2022 03:44
+23
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30.05.2022 05:39
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приємно читати такі новини , не дивлячись на те , що на годиннику третя ночі !!

Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.05.2022 03:02 Ответить
Ну це ж було позавчора ще наче...
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30.05.2022 03:07 Ответить
Яка різниця коли це було - головне що є результат😠
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30.05.2022 03:11 Ответить
ЗСУ перейшли до контрнаступу у районі селища Давидів Брід та перейшли Інгулець, то загарбники здійснюють переміщення резервів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця.
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30.05.2022 03:42 Ответить
Треба після Перемоги назви сіл проросійськи зменити на автентичні древні ( доокупаціні)
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30.05.2022 05:45 Ответить
Urs, пжлст, дайте ссылку и на такую карту. Те, что мне попадаются, мне не нравятся, а эта хороша.
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30.05.2022 07:22 Ответить
https://liveuamap.com
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30.05.2022 09:04 Ответить
https://deepstatemap.live
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30.05.2022 09:08 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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30.05.2022 03:44 Ответить
Радісні новини. Слава Україні!
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30.05.2022 05:04 Ответить
Все це добре, але вчора казали про контрнаступ, а не контратаку на херсонщині...
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30.05.2022 05:06 Ответить
Оооо! Десь я цього сєпара вже бачив!
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30.05.2022 05:20 Ответить
А де "патріоти" Ярош, Корчинський, Тягнибок, карасі всі інші?
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30.05.2022 08:04 Ответить
Ярош воює.
Де Корчинський і Тягнивбок? Мабуть теж воюють, у фейзбуці.
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30.05.2022 09:20 Ответить
Ярош на фронті вже 8 років, так само як і багато депутатів з партії Свобода.
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30.05.2022 09:58 Ответить
На "колчаковских фронтах"?
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30.05.2022 19:49 Ответить
Хіба не воно, ще торіч, руZZкій мір кликало? Чому воно ще не у ростові?
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30.05.2022 05:23 Ответить
Тому що Україну захищає від орків
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30.05.2022 06:22 Ответить
Дупу свою воно захищає(
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30.05.2022 06:49 Ответить
Це точно. Бєня теж такий був "захисник" в 14му,хоч до рани прикладай.
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30.05.2022 06:52 Ответить
поставлені бойові розпорядження. Джерело: https://censor.net/ua/n3344672

може « бойові завдання» ?
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30.05.2022 05:37 Ответить
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30.05.2022 05:39 Ответить
Это хорошо, прекрасная новость!!!
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30.05.2022 07:45 Ответить
Вопрос, каков результат этой контратаки? Какая то территория захвачена? Или просто пощупать оборону противника? Вопрос тогда такой, какова цена прощупывания?
Из российских источников:
"Тремоусов добавил, что в результате военных действий не менее 70 украинских военнослужащих остались «убитыми на поле». По данным российской стороны, во время первой попытки украинская сторона «потеряла около 200 человек и 20 единиц техники»".
Понятно, что врут обе стороны. Вопрос, какова же правда?
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30.05.2022 10:10 Ответить
Украинцы вы герои! Шчыра вам дзякую за барацьбу супраць расейкaгa нацiзма!
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30.05.2022 08:05 Ответить
Божою поміччю і ваше пуйло згине. І Білорусь повернеться в європейську родину.
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30.05.2022 09:29 Ответить
 
 