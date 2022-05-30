ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
К югу от Кривого Рога ВСУ осуществили успешную контратаку, в результате которой были уничтожены 63 российских захватчика и почти два десятка единиц военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовал в телеграме руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Он отметил, что ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной и контролируемой. ВСУ проявляют настоящее мужество и героизм и успешно выполняют поставленные боевые распоряжения.
"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат!", - написал он.
Вилкул добавил, что идет серьезное укрепление украинских позиций на всех линиях обороны, наши части получают помощь с материально-техническим обеспечением.
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Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Де Корчинський і Тягнивбок? Мабуть теж воюють, у фейзбуці.
може « бойові завдання» ?
Из российских источников:
"Тремоусов добавил, что в результате военных действий не менее 70 украинских военнослужащих остались «убитыми на поле». По данным российской стороны, во время первой попытки украинская сторона «потеряла около 200 человек и 20 единиц техники»".
Понятно, что врут обе стороны. Вопрос, какова же правда?