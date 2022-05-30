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война (46566) техника (1540) потери (3857) ВСУ (5128)

На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский командный пункт, 67 захватчиков и российскую технику – ОК "Південь".

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили 67 оккупантов, 27 единиц вражеской техники, а также пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная.

Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области.

Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций.

В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.

В то же время, наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов", - говорится в сообщении.

Воздушная разведка врага с помощью "Орлан-10" обернулась потерей БПЛА.

После этого враг применил вертолеты Ми-8, с помощью которых враг разведывал позиции ВСУ и пытался их атаковать.

В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией уничтожили 67 захватчиков, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы 3 – автомобильной техники.

Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Читайте: Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы России, - Институт изучения войны
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Оце - НОВИНА з ранку! І кави не треба!))
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30.05.2022 07:02 Ответить
Кава завжди потрібна. Але.
Командний пункт - да. Техника -да. С беспилотника посчитать можно. Но как людские потери посчитали? Может теоретически по штатному составу?
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30.05.2022 08:45 Ответить
Когда как. По разному считают. При потере техники считают по штатному.
А когда дрон над окопами - предварительно живыми тушками.
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30.05.2022 10:15 Ответить
Ульяновск, городское кладбище
Участок 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
За ВДВ, поцоны!!!


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30.05.2022 07:14 Ответить
Ульяновск! Встречай асвабадителей!!! Можем повторить?
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30.05.2022 07:34 Ответить
Красивое
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30.05.2022 08:08 Ответить
Як добре! Хлопцi -ви усi нашi Героi !
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30.05.2022 07:15 Ответить
Смерть москалям!
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30.05.2022 07:18 Ответить
По ходу скоро в сводках появятся Т-55. Ну а потом - Т34. Как деды воевали....
Интересно будет: 777 против Т34 !
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30.05.2022 07:33 Ответить
Это хорошо, прекрасная новость!
Но вот накопление танков под Херсоном огорчает. Неужели нельзя перекрыть их логистику с Крыма?? Или не хочется?
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30.05.2022 07:42 Ответить
Зачем перекрывать ? Чернобаевка их ничему не научила, заодно и новые HIMARS будет на чем попробовать.
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30.05.2022 08:10 Ответить
 
 