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Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть"

По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров назвал "безусловным приоритетом" для России оккупацию двух областей Украины

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Ты ****** конь, идите нахер с Украины
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30.05.2022 07:25
+36
Коняку недавно ещё не так понесло:
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30.05.2022 07:24
+33
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30.05.2022 07:35
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Коняку недавно ещё не так понесло:
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30.05.2022 07:24 Ответить
Фон шикарный: "АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ"
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30.05.2022 09:14 Ответить
Точно, конь оттуда уже всё вынюхал, даже детям не оставил.
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30.05.2022 09:52 Ответить
Ты ****** конь, идите нахер с Украины
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30.05.2022 07:25 Ответить
Дайте коняці вівсу коксу. Нехай заспокоїться.
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30.05.2022 07:25 Ответить
Йому коксу вже замало , мабуть сидить на героїні .
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30.05.2022 07:30 Ответить
санкції, де він кокс візьме чи герич, срепний вінт фігачить
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30.05.2022 07:46 Ответить
Хєр там ! Головний трафік йде якраз через відомство цього підаря і попи рпц возять . Так що воно може обсипатися з копит до морди коксом .
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30.05.2022 08:49 Ответить
Навпаки. Не годуйте троля-коняку - і він сам здохне.
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30.05.2022 08:08 Ответить
Ну пускай макрон ещё позвонит ***** и чего-то проблеет. Глядишь,лошадь его ещё и матом начнёт покрывать.
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30.05.2022 07:27 Ответить
Будь-яка кацапська коняка може залізті на стіл до цих макронів і насрати - вони зроблять вигляд , що нічого не помітили .
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30.05.2022 08:52 Ответить
Вибач, але доводиться інколи писати клятою собачою, щоб читачи за порєбріком розуміли!
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30.05.2022 07:37 Ответить
Роскажите это на 0
Там русскоговорящие убивают за Украину
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30.05.2022 07:44 Ответить
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
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30.05.2022 07:55 Ответить
не потрібно ображати інші народи, порівнюючи їх з руськими. Я, наприклад, знаю багато порядних циган, руського жодного. Взагалі не потрібно порівнювати руських з людьми.
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30.05.2022 10:56 Ответить
До чого цей дебілізм ЗАРАЗ? Може звільнемо всіх російскомовних хлопців з ВСУ? І будуть виключно ось такі Саші Паламарчуки Батьківщину захищати?
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30.05.2022 08:10 Ответить
Лавров, ты дебил, ***!

Все страны мира, кроме Армении, Беларуси, Эфиопии, Эритреи и Сирии разжигают национализм в Украине?

Тебя, дебил *** Лавров ничего не смущает?
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30.05.2022 07:29 Ответить
Вопрос в пустоту.
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30.05.2022 07:31 Ответить
Цю стару шкапу для цього й держуть щоб називати бiле чорним, iнакше вже давно б утилiзували.
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30.05.2022 07:34 Ответить
З цієї частини вьісєру лавріка вбачається виключно відчай і це дуже добре.
Пропагандони не зможуть подати задр@ченому ху@лостанцу чергову порцію лайна у вигляді тістечка.
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30.05.2022 07:29 Ответить
Мир це війна, війна це мир, неонацисти і французи, ядерна бімба і-го-го пппрр.
Пристрельте цей сюр
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30.05.2022 07:29 Ответить
Про поляків вже мовчить, бо там послали далеко і без варіантів. І про прибалтів теж мовчить. От що значить послати так послати!
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30.05.2022 07:30 Ответить
Не благодарний лАвров.
Аби тебе не називали "конякою, лошадью" ,то про тебе уже б забули на всьому світі!😡
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30.05.2022 07:30 Ответить
Надо будет этому армянскому коныку медальку выписать. Плодит врагов скотоматушки, как кошка-проститутка.
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30.05.2022 07:31 Ответить
Ха ха ха Что то в Мордоре пошло не так Уже и на Макрона наехали.С Израилем чашки побили Немцев пообсырали.Кто следующий??Госпожа лошадь !!!!
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30.05.2022 07:31 Ответить
Бедный, бедный сивый уставший мерин Лавруха...
Злобный Запад запретил заход судов и ерапланов в свои воды и аэропорты, поэтому нет подвоза для репоедов кокса. Вот и плющит этого старого пирдуна без дозы. Ломка у него, он и те такое будет блеять
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30.05.2022 07:31 Ответить
Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні,
____________________________________________________________________________________
Дійсно так.
І навіть улюблена донька путінського соратника Пєскова, Лізанька, яку вже 15 років дрючком із цього неонацистського кубла в Парижі не виб'єш, повністю підтвердить слова Лаврова.
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30.05.2022 07:32 Ответить
Щас Макрон в 100500й раз позвонит ***** и все наладится, мир, дружба, жвачка.
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30.05.2022 07:33 Ответить
Очередная бредятина от "вяликой"
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30.05.2022 07:33 Ответить
Потому что Франция на самом деле - колыбель нацизма. Макрон, ты - нацист!
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30.05.2022 07:34 Ответить
Словник неологізмів:

«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!

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30.05.2022 07:34 Ответить
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30.05.2022 07:35 Ответить
мало мадярів знищили.. ой мало.. і память відбило
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30.05.2022 08:04 Ответить
По спалюванню москальськоко неонацизму в Україні.
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30.05.2022 07:36 Ответить
Микрон звони пуйлу, что-то пошло не так
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30.05.2022 07:36 Ответить
Так,авганський кокс очевидно гірший від колумбійско...
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30.05.2022 07:36 Ответить
Значит работа самоходок Цезарь расийским воякам довподобы. Скоро немцев назовет неонацистами этот дурак
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30.05.2022 07:40 Ответить
"Умом Раиссю не понять, аршином общим не измерить. лавров сказал: "Дебилы, блть!", и тут лаврову можно верить"(с)
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30.05.2022 07:42 Ответить
лавров за походженням не москаль.
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30.05.2022 09:39 Ответить
У розпалюванні свинокацапів чи що?
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30.05.2022 07:43 Ответить
Маячня, яка перевершує мусоліні, громико, сталіна, гітлера, геббельса і ріббентропа разом взятих.
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30.05.2022 07:53 Ответить
Знатно плющит кокаиновую лошадь...
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30.05.2022 07:54 Ответить
такий рівень лаптяної дипломатії.
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30.05.2022 08:04 Ответить
Совсем мерин сбрендил,уже на своих союзников кидается.Надеюсь копыта и на Китай закинет.
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30.05.2022 07:58 Ответить
Нацистів в Україні не видно, а от рашистів тьма.
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30.05.2022 07:59 Ответить
з урахуванням того що расєя завжди бреше слова коня треба ділити на 32
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30.05.2022 08:02 Ответить
Як і було сказано 75 років тому: третю світову війну розв'яжуть нацисти, які кричатимуть, що борються з нацизмом.
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30.05.2022 08:10 Ответить
Не годуйте троля-коняку - і він сам згодом без енергетичної підтримки здохне.
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30.05.2022 08:11 Ответить
Вечно пьяный, до оскотинения, завистлив, жаден, злобен, туп. Миф о русской бане мгновенно рассеивается после того как пройдёшь мимо типичного русского. Запах перегара и давно не стираных порток отвратителен сам по себе, но к нему примешивается ещё и запах кислой капусты и прокисших щей, до которых он, русский человек, большой охотник. Любимое занятие - лежание на печи и мечты о лучшей жизни. Эти мечты постоянно подогреваются правящей верхушкой. К наукам не склонен, по причине своего отупения в следствии неумеренного потребления браги. Брагу потребляет по причине того, что не может выгнать самогона. Не хватает терпения. Из разнообразия языков, на матушке Земля, в совершенстве владеет одним - матерным. Физически вроде и здоров, но в то же время страдает манией величия и шовинизма. Причисляет себя к третьему Риму, а являет собой вторую Содом и Гоморру. Агрессивен. Очень агрессивен. Что подтверждается его постоянным захватом чужих земель, при этом утверждается там как хозяин и всё вокруг считает своим. Описание портрета русского можно дополнять бесконечно, однако это будет не столько утомительно читателям сколь противно. Увы».

Максим Горький, «Собирательный образ русского человека»
юю
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30.05.2022 08:13 Ответить
У нас на Кіровоградщині на тих хто вживав брагу казали п'яниця як кацап. Бо навіть дотерпіти 2 тижні не може самогону вигнати.
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30.05.2022 09:30 Ответить
лавров за походженням не кацап.
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30.05.2022 09:42 Ответить
Порой кажется, что этот придурок агент нашей внешней разведки. Так пересраться даже с теми, кто неровно дышит к русне, типа французов, это надо уметь...
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30.05.2022 08:14 Ответить
Журналісти "ЦН", звідки у вас така шанобливість до цього дегенерата, що ви представляєте цю істоту як нібито тдипломата нібито нормальної країни,?
Tут я тільки що натрапив на статтю на іншому ресурсі
https://defence-line.org/2022/05/effekt-motylka/
так там його представляють, як належить, людина одразу розуміє, що йдеться про злочинця.
Чому б і вам зазначену потвору відповідно не характеризувати, якщо вже для вас важливо передати, що ця тварюка насмерділа своєю ротовою клоакою?
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30.05.2022 08:14 Ответить
таки да - капля никотина убивает лошадь.. и начинает убивать с головы
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30.05.2022 08:21 Ответить
Коню зацитирую путлера: "кто как обзывается сам так и называется".
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30.05.2022 08:44 Ответить
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30.05.2022 08:46 Ответить
А гдє єво ******* і тєлєга ?
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30.05.2022 08:49 Ответить
Одна лишь Уретрея ничего не разжигает в Украине.
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30.05.2022 08:46 Ответить
Макрону пора переключатися з пуйла на "унилую лошадь" ))))

"пагаварім по тєлєфону,Лошадь! " )))
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30.05.2022 08:46 Ответить
Лошади трудно набирать номер копытом.
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30.05.2022 08:50 Ответить
звоніть пєрвим,как всєгда ,будєт Макрон )))
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30.05.2022 09:28 Ответить
Так неонацизм в росії!
Це вже один професор йєльського університету признав! Який пише книжки про нацизм.
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30.05.2022 08:49 Ответить
Кулебі треба пояснити світу, що росія розуміє під словом нацизм.
Ато світ не розуміє, про який нацизм в україні росіяни постійно говорять.

Нацисти для росіян - це ті, хто не хоче бути захвачений росією, хто не хоче йти під російську окупацію!
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30.05.2022 08:52 Ответить
"За його словами, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, "вимагає вести війну до переможного кінця", "завдати Росії поразки". "

А, да! Те, що україна хоче освободити свої території від окупантів - це неонацизм! Понятно!
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30.05.2022 08:56 Ответить
КТО О ЧЕМ ,А ВШИВЫЙ О БАНЕ. ВЕСЬ МИР УЖЕ ПОНЯЛ ,КТО ГЛАВНЫЕ НАЦИСТЫ И ФАШИСТЫ НА ЗЕМЛЕ.
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30.05.2022 08:58 Ответить
ну правда же, хайль цезарь
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30.05.2022 09:00 Ответить
думаю,біля 200 гаубиць 155 калібру в Україні вже наявні...

ще б доставити сотню і шт. 50ть HIMARS...
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30.05.2022 09:32 Ответить
а ще з "наступальних" озброєнь Польща надала нам 200 танків,рашка(трофейних)*... своїх теж є велика кількість..

**

За інформацією Defense Express, яке посилається на представників вітчизняної оборонної промисловості, йдеться про декілька сотень російських танків типу Т-72, Т-80.

---------

Загальна чисельність військ Росії на початок вторгнення оцінювалася в 120 батальйонних тактичних груп. Теоретично кожна така група включає одну-дві танкових роти. У кожній роті 10 танків, що дає від 1200 до 2400 танків на початку конфлікту.

Кількість танків в України була у діапазоні від 800 до 2600. Зараз же актуальні цифри встановити важко, але Пентагон переконує, що танкові війська України на полі бою наразі є чисельнішими, оскільки втрати РФ є величезними.
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30.05.2022 09:40 Ответить
Не ври, такой большой и врёшь, разве мама в детстве за это в угол не ставила или мало била?
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30.05.2022 09:04 Ответить
Блиин, у курящей лаврошпади явно вторая лишняя хромосома выросла! =)))
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30.05.2022 09:15 Ответить
Дайте конякi сiна в пельку, щоб воно жувало i не варнякало.
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30.05.2022 09:27 Ответить
Лавров = Хуцпа.

абсолютну нагла брехня.... або ХУЦПА

З їдиш слово «хуцпа» давно увійшло у всі європейські мови[1]: англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нім. Chuzpe, пол. hucpa, чеськ. chucpe, італ. chutzpah, так само у японську: яп. フツパー.

Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].

У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.

Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
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30.05.2022 09:29 Ответить
Сирота. В нашем районе был местный алкан и бездельник за 50 лет возраста. Часто стоял возле гастронома просил пару гривен. Когда умерла его мать, а отец намного раньше, он стал просить знакомых о подачке со словами , что теперь он остался круглым сиротой. А в самого уже внук был. Это было так смешно.
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30.05.2022 09:37 Ответить
Мордор і його паралельна реальність.
З таким домовлятися неможна. Не вийде.
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30.05.2022 09:33 Ответить
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30.05.2022 09:44 Ответить
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30.05.2022 09:46 Ответить
А , що таке неонацизм коняко ? Я от просто впевнений , що ти не знаєш
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30.05.2022 09:59 Ответить
Он врёт и, я думаю, понимает, что врёт
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30.05.2022 10:09 Ответить
А вот это уже интересно. Видать патрон- макрон чуть созревает. Хотя трудно верить.
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30.05.2022 10:59 Ответить
Щось мені ці слова нагадали старий анекдот:
- Лікарю, у мене таке враження що, мене ніхто не чує.
- Пацієнте, ви щось казали?

Якби тут ціх слів не опублікували то, і я не звернув би увагу на Лаврова.
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30.05.2022 11:11 Ответить
Брехлов лютує, бо:
1. Це слова помсти Макарону, що мало телефонує пуйлу.))
2. Мабуть відмовляється від тих фантиків, що у орків зовуться *******, а потрібно занести гроші... гг
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30.05.2022 11:15 Ответить
У Пиноккио, когда он врал, удлинялся нос. И чем больше он врал, тем длинее нос становился.
У меня есть пожелание для педального коня, чтобы он начинал врать, у него на лбу выростал куй, и чем больше он врёт, тем длинее и толще этот куй становился.
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30.05.2022 11:33 Ответить
За значительный вклад в укрепление дружбы между Францией и Украиной унылая лошадь награждается пучком овса!
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30.05.2022 11:34 Ответить
Pour ces ahuris ************ un néonazi est quelqu'un qui refuse d'être russe. Un conseil à ce sordide personnage, vas aux toilettes, mets toi dans la cuvette et tire la chasse d'eau, tu sera alors à ta place. Bon débarras
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30.05.2022 12:16 Ответить
Рашисткие бл*ди уже просто крышей двинулись на придуманном "неонацизме". Не пора ли всему цивилизованному миру наконец, раз и навсегда, решить проблему этой смердючей кацапской клоаки и забыть о ней?
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30.05.2022 12:45 Ответить
 
 