Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.
"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть"
По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".
"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы".
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вівсукоксу. Нехай заспокоїться.
Там русскоговорящие убивают за Украину
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
Все страны мира, кроме Армении, Беларуси, Эфиопии, Эритреи и Сирии разжигают национализм в Украине?
Тебя, дебил *** Лавров ничего не смущает?
Пропагандони не зможуть подати задр@ченому ху@лостанцу чергову порцію лайна у вигляді тістечка.
Пристрельте цей сюр
Аби тебе не називали "конякою, лошадью" ,то про тебе уже б забули на всьому світі!😡
Злобный Запад запретил заход судов и ерапланов в свои воды и аэропорты, поэтому нет подвоза для репоедов кокса. Вот и плющит этого старого пирдуна без дозы. Ломка у него, он и те такое будет блеять
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Дійсно так.
І навіть улюблена донька путінського соратника Пєскова, Лізанька, яку вже 15 років дрючком із цього неонацистського кубла в Парижі не виб'єш, повністю підтвердить слова Лаврова.
«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!
Максим Горький, «Собирательный образ русского человека»
юю
Tут я тільки що натрапив на статтю на іншому ресурсі
https://defence-line.org/2022/05/effekt-motylka/
так там його представляють, як належить, людина одразу розуміє, що йдеться про злочинця.
Чому б і вам зазначену потвору відповідно не характеризувати, якщо вже для вас важливо передати, що ця тварюка насмерділа своєю ротовою клоакою?
"пагаварім по тєлєфону,Лошадь! " )))
Це вже один професор йєльського університету признав! Який пише книжки про нацизм.
Ато світ не розуміє, про який нацизм в україні росіяни постійно говорять.
Нацисти для росіян - це ті, хто не хоче бути захвачений росією, хто не хоче йти під російську окупацію!
А, да! Те, що україна хоче освободити свої території від окупантів - це неонацизм! Понятно!
ще б доставити сотню і шт. 50ть HIMARS...
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За інформацією Defense Express, яке посилається на представників вітчизняної оборонної промисловості, йдеться про декілька сотень російських танків типу Т-72, Т-80.
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Загальна чисельність військ Росії на початок вторгнення оцінювалася в 120 батальйонних тактичних груп. Теоретично кожна така група включає одну-дві танкових роти. У кожній роті 10 танків, що дає від 1200 до 2400 танків на початку конфлікту.
Кількість танків в України була у діапазоні від 800 до 2600. Зараз же актуальні цифри встановити важко, але Пентагон переконує, що танкові війська України на полі бою наразі є чисельнішими, оскільки втрати РФ є величезними.
абсолютну нагла брехня.... або ХУЦПА
З їдиш слово «хуцпа» давно увійшло у всі європейські мови[1]: англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нім. Chuzpe, пол. hucpa, чеськ. chucpe, італ. chutzpah, так само у японську: яп. フツパー.
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].
У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.
Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
З таким домовлятися неможна. Не вийде.
- Лікарю, у мене таке враження що, мене ніхто не чує.
- Пацієнте, ви щось казали?
Якби тут ціх слів не опублікували то, і я не звернув би увагу на Лаврова.
1. Це слова помсти Макарону, що мало телефонує пуйлу.))
2. Мабуть відмовляється від тих фантиків, що у орків зовуться *******, а потрібно занести гроші... гг
У меня есть пожелание для педального коня, чтобы он начинал врать, у него на лбу выростал куй, и чем больше он врёт, тем длинее и толще этот куй становился.