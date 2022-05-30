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Оккупанты проводят перегруппировку войск и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские военные перебрасывают технику во временно оккупированные города и села, перегруппируют подразделения и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 30 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались девяносто шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

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Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетной эскадрильи Ка-52.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности перебрасывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окрестностях города Северодонецка. Для усиления группировки войск преребросил с территории Российской Федерации в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополье – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

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На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении преребрасывания резервов Сил обороны на другие направления.

Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории российской федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления.

В Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не отмечены.

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"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".

Истребители Воздушных Сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили два вражеских БпЛА.

Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям", - сообщили в Генштабе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Ех((
а коментатори все пишуть, що вони видихаються, ось-ось видохнуться.
а вони все пруть і пруть, а поодинокі гаубиці погоди щось не роблять((.
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30.05.2022 09:00
+2
Хорошая попытка, товарищ майор!
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30.05.2022 09:44
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"Груз200" в крематорий, их автоматы вновь прибывшим алкашам и наркоманам с Зауралья. Перегруппировка по кацапски.
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30.05.2022 07:53 Ответить
Тоже восхищаюсь терминологией

Северодонецк
Вчера враг пытался закрепиться, сегодня закрепляется, а завтра они из него уже атаковать будут.
Вот так буднично теряются города. Я готов понять, если это говориться в целях секретности, но если этот отчёт попадает на стол высшему командованию, в целя успокоения, типо всё хорошо и не стоит переживать, то дело плохо
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30.05.2022 14:25 Ответить
Для говноедов рабZeи хватит и Джавелинов а тем более британських "подарков" от Бориса Джонсона...
Крысы путлера...добро пожаловать в АД...
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30.05.2022 08:58 Ответить
Ех((
а коментатори все пишуть, що вони видихаються, ось-ось видохнуться.
а вони все пруть і пруть, а поодинокі гаубиці погоди щось не роблять((.
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30.05.2022 09:00 Ответить
А где те гаубицы? На охране Киева
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30.05.2022 09:40 Ответить
Хорошая попытка, товарищ майор!
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30.05.2022 09:44 Ответить
Там где нужнее всего. Вам не приходило в голову, что их пока мало учитывая все наши фронты? Их нужны не одна сотня!
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30.05.2022 09:47 Ответить
ну так як перли 24-го ,то вже не пруть ,так що не треба
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30.05.2022 14:54 Ответить
Завтра (31 мая) у многих Орков заканчиваются контракты. Надеюсь инстинкт выживания поможет сделать выбор.
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30.05.2022 09:50 Ответить
У Тома Купера написано про Лиман. Там ОЧЕНЬ ничего хорошего для нас.
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30.05.2022 10:02 Ответить
Я конечно диванный стратег, но похоже пока войну мы пока проигрываем. Надеюсь, что Когда получим американское РСЗО ситуация поменяется. Иначе....
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30.05.2022 16:09 Ответить
войну проигрываем??? фиг вам !!!
бой - возможно!!! но НЕ ВОЙНУ !!!
это разные понятия (поверьте мне, такому ж диванному стратегу))) только философу))))
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30.05.2022 18:58 Ответить
У мене пропозиція до Бутусова,як главреда,або до адмінів.
Забороніть взагалі коментарі,хай будуть новини,це іноді цікаво,але це лайно в коментарях... Нормальний ресурс перетворився на смітник.
Дякую.
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30.05.2022 17:02 Ответить
хай буде як на расєє . Зебіли, такі зебіли
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30.05.2022 18:38 Ответить
а ви жможете і не читати коменти...просто передивилися статтю і все (не бачу великої проблеми)
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30.05.2022 19:00 Ответить
теперь вы понимаете нафига они воруют ковры ???

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30.05.2022 18:56 Ответить
пздц...Так мішки ж їм повидавали...Коври важкі і непрактичні для цього
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30.05.2022 19:16 Ответить
Судячи з вигляду "проводжаючих" - мордва А у них можуть звичаї відрізняться від наших Народи що живуть в зоні вічної мерзлоти взагалі раніше хоронили небіжчиків на деревах - бо яму в промерзлій землі копать не можна
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30.05.2022 20:23 Ответить
 
 