Оккупанты проводят перегруппировку войск и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана, - Генштаб ВСУ
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Российские военные перебрасывают технику во временно оккупированные города и села, перегруппируют подразделения и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 30 мая по поводу российского вторжения.
Так, начались девяносто шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.
На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.
На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.
Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетной эскадрильи Ка-52.
В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности перебрасывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.
На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.
На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.
На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окрестностях города Северодонецка. Для усиления группировки войск преребросил с территории Российской Федерации в определенные районы боеприпасы и технику.
На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополье – Камышеваха.
На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.
На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении преребрасывания резервов Сил обороны на другие направления.
Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории российской федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.
На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления.
В Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.
В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не отмечены.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".
Истребители Воздушных Сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили два вражеских БпЛА.
Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям", - сообщили в Генштабе.
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Северодонецк
Вчера враг пытался закрепиться, сегодня закрепляется, а завтра они из него уже атаковать будут.
Вот так буднично теряются города. Я готов понять, если это говориться в целях секретности, но если этот отчёт попадает на стол высшему командованию, в целя успокоения, типо всё хорошо и не стоит переживать, то дело плохо
Крысы путлера...добро пожаловать в АД...
а коментатори все пишуть, що вони видихаються, ось-ось видохнуться.
а вони все пруть і пруть, а поодинокі гаубиці погоди щось не роблять((.
бой - возможно!!! но НЕ ВОЙНУ !!!
это разные понятия (поверьте мне, такому ж диванному стратегу))) только философу))))
Забороніть взагалі коментарі,хай будуть новини,це іноді цікаво,але це лайно в коментарях... Нормальний ресурс перетворився на смітник.
Дякую.