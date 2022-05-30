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Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с Путиным и Эрдоганом, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать", – говорится в сообщении.

Также читайте: Эрдоган собирается звонить Зеленскому и Путину в понедельник

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+60
Про що можна перемовлятися з аналогом Чікатіло і Гітлера?
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30.05.2022 07:57
+55
Да о чём ты,мать твою за ногу, хочешь говорить с ******? Пойди,с пнём в лесу поговори. Эффект тот же.
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30.05.2022 07:58
+50
ВСУ и народ Украины не согласны на переговоры с х*йлом.
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30.05.2022 08:02
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4. Туреччина залежить від російських грошей та олігархів. 3/4 тих, хто поїхали з Росії або росіян з західних країн, знайшли притулок в Туреччині. Там же вони сховали свої яхти, бізнеси та купили рекордну кількість нерухомості.

5. Туреччина прогибається під Росію по Босфору. Вона пропускає російські кораблі з воєнними товарами та краденим українським зерном, та навіть допомагає підторговувати ним.

Є ще багато в цьому переліку, але результат один: якщо Україна «хоч тушкою, хоч опудалом» не помириться з Путіним, Ердоган в наступному році програє вибори.

Тому він буде погрожувати членам НАТО, щоб вони не ставали на заваді мирній капітуляції України

Він буде тягнути Зеленського з Путіним до телефону.
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30.05.2022 12:55 Ответить
Шантажувати всіх і вся. Обіцяти. Маніпулювати. Вмовляти.
Все, заради того, щоб українці з росіянами підписали мир.
А йому не довелося вибирати.

Бо вибір для Ердогана є між дуже поганим та дуже поганим.

Дуже погане раз: крах репутації на міжнародній арені, ризик ізоляції, навіть виключення з НАТО і в підсумку втрата влади.

Дуже погане два: крах економіки та втрата влади.

Отже Ердоган - один з найгірших для нас посередників у переговорах.
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30.05.2022 12:56 Ответить
байрактрів, схоже, Турція нам більше не продає. але про це сором'язливо мовчать.
а ердоган, ну, схоже має свої інтереси домовитися з ху"лом за рахунок України, і що, і які преференції з використання окупованих українських територій йому ху"ло наобіцяв, можна лише тільки здогадуватися
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30.05.2022 13:38 Ответить
але кораблі з краденим українським зерном Босфором вже давно проходять.
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30.05.2022 13:39 Ответить
Землю он Эрдогану точно не обещал.
Скорее всего экономической линии плюшки.
Но точно не земля.
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30.05.2022 13:56 Ответить
формально, може й ні, а от викачувати з тієї землі все що тільки можна, мати ексклюзивні підряди на будівництво та ще багато чого, бо ердогану аж руки ********* "замирити" нас із касапами. Але ж не замирити, а по факту а здати нас їм. Бо "мир" із ними зараз, це така "бумажка", де будуть стояти вже підписи про "врегулювання", зняття "претензій" - а згодом, і санкцій з росії. Це такий "мир", після котрого, Україна вийде дуже послабленою, через втрату людей, території, економічного потенціалу, промислового, а росія - їй знадобиться всього лише кілька років поновитися, і вона піде знову, вже сильнішою - добити нас остаточно, всіх. Бо на будь-які "договори" їй на"рати.
То виникає питання, всі оті "доброзичливці" України, що рвуть ануси на "свастику", аби тільки посадити Україну "за стіл переговорів", "підписати з росією мир" - що їм обіцяно росією, як Україна буде їми захоплена й знищена? Це ж не просто так - таке старання. Бо в України багато територія, Україна багата ресурсами - людськими, природними, логістичними. От тільки Українці тут, для багатьох, схоже - "зайві". А землю - її і в "аренду" можна здати, років на 50, на 100. Або ж взагалі - продати. "зелені" вже "постаралися" - що можна за рік буде вже продавати ту землю, територію України - іноземцям. А в українців і грошей вже не буде її купити. Залишилося тільки "звільнити" її, власне, від українців, правда ж?
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30.05.2022 15:45 Ответить
три ху3ла вирішили поговорити про те, як їм краще розділити Україну?
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30.05.2022 13:45 Ответить
Путин не пойдет на переговоры до взятия Северодонецка
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30.05.2022 13:46 Ответить
П'яний проспиться, дурня можна переконати, зрадник це назавжди.
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30.05.2022 15:11 Ответить
Договорняком з путлєром, не важливо про що, Зеленський може підставити Байдена, який на кон поставив репутацію США як світового лідера, та і Джонсона. Це буде постріл Зеленського Україні в ногу. США і Великобританія ж ясно сказали, що путлєр буде переможений! А ці перемовини дають привід Німеччині і Франції знтву закликати Україну до миру, тобто "принужбать к миру"
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30.05.2022 17:23 Ответить
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