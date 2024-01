Хакеры группы Anonymous заявили, что взломали правительственные сайты Беларуси "за причастность к вторжению в Украину".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Anonymous.

"Массированная атака Anonymous против белорусского правительства за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные веб-сайты – офлайн", - говорится в сообщении.

JUST IN: Massive attack carried by #Anonymous against the Belarusian government for their complicity in the #Ukraine️ invasion. All their biggest government websites are #Offline. #OpRussia #OpBelarus #FreeUkraine pic.twitter.com/b358jRwPu2