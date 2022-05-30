Враг нанес два ракетных удара по Одесчине, попал в разбитые пути неработающего моста через Днестровский лиман, - ОК "Південь"

Ночью и на рассвете по Одесчине враг снова нанес 2 ракетных удара.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского горсовета "Одеса.Офіційно".

"Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот самый, разбитый ранее путь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ударной волной недалеко повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Одна ракета сбита силами ПВО.

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