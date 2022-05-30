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Враг нанес два ракетных удара по Одесчине, попал в разбитые пути неработающего моста через Днестровский лиман, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міст,дністровський,ліман

Ночью и на рассвете по Одесчине враг снова нанес 2 ракетных удара.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского горсовета "Одеса.Офіційно".

"Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот самый, разбитый ранее путь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ударной волной недалеко повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Одна ракета сбита силами ПВО.

Читайте: Утром украинские военные уничтожили российскую крылатую ракету над Одесчиной, - Братчук
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Топ комментарии
+3
У них какая то установка, в случае любых неудач на других фронтах надо херачить наш мост. Дебилы.
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30.05.2022 09:10
+2
Це вже шостий чи сьомий удар по тому самому мосту... кацапи рідкісні довбні
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30.05.2022 08:36
+2
No razve eta ploha ...
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30.05.2022 08:41
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Це вже шостий чи сьомий удар по тому самому мосту... кацапи рідкісні довбні
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30.05.2022 08:36 Ответить
No razve eta ploha ...
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30.05.2022 08:41 Ответить
Помста за Чорнобаєвку?🧐
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30.05.2022 08:55 Ответить
Не варто недооцінювати ворога. В нас багато жартівників, які думають що ворог то в річку цілився, то в СТО. Насправді ж, на річках мости стоять, а СТО часто знаходяться поруч з залізничною колією. Очевидно ж, що то були промахи.
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30.05.2022 10:18 Ответить
Где генерал Марченко, герой Николаева?
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30.05.2022 09:10 Ответить
У них какая то установка, в случае любых неудач на других фронтах надо херачить наш мост. Дебилы.
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30.05.2022 09:10 Ответить
Чого це не працюючий? Працює міст в дві сторони
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30.05.2022 09:57 Ответить
Думают , что если напишут неработающий то кацапы по нему стрелять перестанут , а кацапы пишут ,что по этой дороге с Румынии идёт. ГСМ и её постоянно восстанавливают
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30.05.2022 10:57 Ответить
кацапы тратят последние высокоточные ракеты, значит для них очень важно отрезать юг одесской области.
после того как наши долбоебы либо предатели перестали уничтожать вражеские корабли и дали возможность козлинам закрепится на Змеином, теперь они хотят идти дальше.
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30.05.2022 09:57 Ответить
Иди в Генштаб и Пентагон, расскажи как воевать и не забудь рассказать как мост Крымский потопить при помощи комментаторов с интернета.
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30.05.2022 10:05 Ответить
ага, тот всемогущий пентагон, который позорно проиграл войну в Афганистане и бросил своих союзников. и генштаб, который показательно не готовился к войне до войны.
собственно такая война на нашей территории с разрушением многих городов и убийствами сотен тысяч людей это уже очень плохие последствия деятельности разных деятелей (не только кацапов, и кацапы не безосновательно думали, что мы слабые и что наши друзья нас быстро сольют), многие из которых и сейчас продолжают свою деятельность.
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30.05.2022 23:35 Ответить
Або це, або це спроба завадити експорту зерна у румунські порти. Або і те і інше.
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30.05.2022 10:09 Ответить
Орки готовятся к прорыву на приднестровье. Там артиллерийские арсеналы. Видно снаряды у них заканчиваются. Хотят пополнить.
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30.05.2022 10:44 Ответить
 
 