5 438 13
Враг нанес два ракетных удара по Одесчине, попал в разбитые пути неработающего моста через Днестровский лиман, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью и на рассвете по Одесчине враг снова нанес 2 ракетных удара.
Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского горсовета "Одеса.Офіційно".
"Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот самый, разбитый ранее путь", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ударной волной недалеко повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.
Одна ракета сбита силами ПВО.
Топ комментарии
+3 wittmann1980
показать весь комментарий30.05.2022 09:10
+2 Ярослав Викторович
показать весь комментарий30.05.2022 08:36
+2 Zalais Cilvecins
показать весь комментарий30.05.2022 08:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
после того как наши долбоебы либо предатели перестали уничтожать вражеские корабли и дали возможность козлинам закрепится на Змеином, теперь они хотят идти дальше.
собственно такая война на нашей территории с разрушением многих городов и убийствами сотен тысяч людей это уже очень плохие последствия деятельности разных деятелей (не только кацапов, и кацапы не безосновательно думали, что мы слабые и что наши друзья нас быстро сольют), многие из которых и сейчас продолжают свою деятельность.