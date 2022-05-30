Оккупанты переместили из района Мелитополя в направлении Васильевки до 120 единиц вооружения и военной техники, - Генштаб ВСУ
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Враг усиливает позиции на запорожском направлении, перемещает вооружение и военную технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
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