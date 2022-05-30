РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6557 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 622 14
армия РФ (15331) война (46566) Генштаб ВС (4256) Запорожская область (2240)

Оккупанты переместили из района Мелитополя в направлении Васильевки до 120 единиц вооружения и военной техники, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти

Враг усиливает позиции на запорожском направлении, перемещает вооружение и военную технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 29.05.2022
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Вчора в Мелітополі був великий БАХ. Знов партизани.
показать весь комментарий
30.05.2022 08:46
+3
Это те Т-62 которые позавчера выгружали на станции Мелитополь. Лично видел как выгружали эти ржавые динозавры, с потрескавшейся резиной на катках
показать весь комментарий
30.05.2022 08:47
+3
Сегодня утром тоже знатно бабахнуло в центре города. Возле дома так называемого губернатора Балицкого .https://ria-m.tv/news/287931/v_melitopole_progremel_moschnyiy_vzryiv_(foto).html
показать весь комментарий
30.05.2022 08:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це всього навсього один виліт тридцяти байрактарів.
показать весь комментарий
30.05.2022 08:43 Ответить
150 млн євро? За 120 одиниць? Щось дорого ви порахували. Залиште Байрактари для кримських мостів,а з цим і Стугна розбереться охоче.
показать весь комментарий
30.05.2022 09:41 Ответить
Утилізація металобрухту продовжуєтсья...
показать весь комментарий
30.05.2022 08:46 Ответить
Вчора в Мелітополі був великий БАХ. Знов партизани.
показать весь комментарий
30.05.2022 08:46 Ответить
Сегодня утром тоже знатно бабахнуло в центре города. Возле дома так называемого губернатора Балицкого .https://ria-m.tv/news/287931/v_melitopole_progremel_moschnyiy_vzryiv_(foto).html
показать весь комментарий
30.05.2022 08:51 Ответить
Это те Т-62 которые позавчера выгружали на станции Мелитополь. Лично видел как выгружали эти ржавые динозавры, с потрескавшейся резиной на катках
показать весь комментарий
30.05.2022 08:47 Ответить
они то динозавры но на них тратися наши снаряды чтобы уничтожить
показать весь комментарий
30.05.2022 08:53 Ответить
там не только на катках резина потрескавшаяся-на гусеницах пальцы тоже резинометаллические-долго не проедут ,скорее всего их закапывать на развилке дорог будут ,делая крепость
показать весь комментарий
30.05.2022 10:26 Ответить
на Запоріжжя орки повалили-де їх всіх там хоронити?
показать весь комментарий
30.05.2022 08:49 Ответить
Це ті Т-62, що зняли з консервації. Хлопці їх вже "оформлюють". Чекаємо на Т-55. Потім Т-34 "деды воевали"...
показать весь комментарий
30.05.2022 08:52 Ответить
Кошмар, ну що ж це таке... Лізуть і лізуть((
показать весь комментарий
30.05.2022 08:56 Ответить
Потім легше буде робити демілітарізовану зону вздовж кордону в брянській, курській, бєлгородській, ростовській областях рашки. 150-200 км вглиб території рашкостану. Бо там вже майже не залишилось боєздатних частин. Всі - у нас зараз...
показать весь комментарий
30.05.2022 09:19 Ответить
Уже есть видос, что едут эшелоном Т80
показать весь комментарий
30.05.2022 09:26 Ответить
120 одиниць? 120 америкінських пострілів.
показать весь комментарий
30.05.2022 09:38 Ответить
 
 