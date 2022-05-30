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В результате агрессии РФ в Украине погибли 243 ребенка, более 444 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 30 мая 2022 года более 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 243 ребенка погибли и более 444 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 109, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.

29 мая в результате артиллерийского обстрела врагом с. Миролюбовка Херсонского района Херсонской области погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.

26 мая из-за обстрела войсками РФ г. Лисичанск Луганской области был ранен 16-летний подросток.

25 мая в результате обстрела с. Студенец Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.

По данным ювенальных прокуроров, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.

Читайте: В результате агрессии РФ в Украине погибли 242 ребенка, более 440 - ранены, - Офис генпрокурора
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Ослик сказал,что о вторжении рахи за год знал и что бы не сеять паники и не гробить экономику он ничего не делал.Люди расходный материал и не вечны в отличии от зеленых бумажек с великого будивныцтва
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30.05.2022 08:58 Ответить
Опередил. Но ничего, почти повторил тебя. Достал этот телемарафон, где из зеленского лепят героя нации на погубленных жизнях детей
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30.05.2022 09:04 Ответить
ЧОму? Готувалось виконать невідомі нам Оманські домовленості .

https://focus.ua/*******-novosti/495045-vpervye-s-2014-goda-minoborony-ne-zakazyzalo-ptrk-u-kb-luch-na-2022-god-video
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30.05.2022 10:03 Ответить
А ведь можно было спасти этих детей, но зеленский решил не проводить эвакуацию, дабы не нагнетать панику. В очередном признании о совершении государственной измены он сказал, что ещё год назад было известно о предстоящем вторжении. И?...
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30.05.2022 09:01 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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30.05.2022 09:40 Ответить
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30.05.2022 10:17 Ответить
 
 