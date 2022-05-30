В результате агрессии РФ в Украине погибли 243 ребенка, более 444 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 30 мая 2022 года более 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 243 ребенка погибли и более 444 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 109, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.



29 мая в результате артиллерийского обстрела врагом с. Миролюбовка Херсонского района Херсонской области погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.



26 мая из-за обстрела войсками РФ г. Лисичанск Луганской области был ранен 16-летний подросток.



25 мая в результате обстрела с. Студенец Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.



По данным ювенальных прокуроров, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.

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