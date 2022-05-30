По Сумщине нанесены два авиаудара, враг вел минометный на артиллерийский огонь с территории РФ, - Живицкий
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С 00:00 до 8 утра по территории Сумской области враг совершил 4 обстрела приграничных территорий.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, два авиаудара нанесли ракетами с территории РФ по территории Хотинской громады Сумского района.
"Шесть "выходов" из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района. Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской громады Сумского района. Огонь вели с территории России", - отмечает Живицкий.
Также он информирует, что около 8 выстрелов из миномета зафиксировано с территории РФ по территориям Середино-Будской громады Шосткинского района.
"По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются", – резюмирует Живицкий.
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