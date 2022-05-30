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По Сумщине нанесены два авиаудара, враг вел минометный на артиллерийский огонь с территории РФ, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,війна

С 00:00 до 8 утра по территории Сумской области враг совершил 4 обстрела приграничных территорий.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, два авиаудара нанесли ракетами с территории РФ по территории Хотинской громады Сумского района.

"Шесть "выходов" из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района. Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской громады Сумского района. Огонь вели с территории России", - отмечает Живицкий.

Также он информирует, что около 8 выстрелов из миномета зафиксировано с территории РФ по территориям Середино-Будской громады Шосткинского района.

"По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются", – резюмирует Живицкий.

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відповіді немає, чекаємо наступних прильотів ...
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30.05.2022 09:07 Ответить
Кацапия и все кацапы у людей могут вызывать только чувство брезгливости. Вылезшие прямо из ада, ожившие испражнения чертей.
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30.05.2022 09:15 Ответить
Щось мало гине українців - відповідь давати зарано і там можуть постраждати мирні росіяни , а їх Зеленому офшорнику дуже шкода .
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30.05.2022 09:46 Ответить
А чому ви так впевнені, що відповіді немає ?
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30.05.2022 10:07 Ответить
А хто ж признається!
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30.05.2022 11:04 Ответить
 
 