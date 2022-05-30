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Армия РФ потеряла большое количество офицеров среднего и младшего звена во время вторжения в Украину, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена во время вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут полную ответственность за действия своих подразделений.

Точно так же младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями унтер-офицеров, выполняющих эту роль в западных войсках.

"Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению", - отмечается в сообщении.

Более того, батальонные тактические группы (БТГ), которые воспроизводятся в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, вероятнее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.

"Учитывая многочисленные достоверные сообщения о локальных мятежах среди российских войск в Украине, недостаток опытных командиров взводов и рот, заслуживающих доверия, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины", - добавили в Минобороны Великобритании.

Читайте: Поведение РФ свидетельствует о стрессе от международных санкций, - разведка Британии
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Топ комментарии
+16
Здихати невідомо за що-національна ідея кацапні.
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30.05.2022 09:11
+10
Хороший кацап - это дохлый кацап.

Слава Украине !!!
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30.05.2022 09:13
+10
от китайцев )))
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30.05.2022 09:17
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кацапихи еще нарожают (с).
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30.05.2022 09:09 Ответить
от китайцев )))
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30.05.2022 09:17 Ответить
Здихати невідомо за що-національна ідея кацапні.
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30.05.2022 09:11 Ответить
А как же стиралки?
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30.05.2022 09:35 Ответить
3/4 орків ледь навчені грамоті на рівні дитини 2-3 класу незалежно від статі. Здатність щось зробити руками або змінити життя "0".
Для б/м здорового орка єдиний спосіб заробити на щоденно поїсти це СА і ВМФ, інше воєнізоване держлайно, війна/гарячі точки.
Для самки орка і тої перспективи немає.
Смерть такого орка/самки лише зміцнює бюджет ********** оскільки не потребує виплат, навіть на поховання.
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30.05.2022 09:50 Ответить
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
Зараз росіяни масово вмирають в Україні!

ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ, АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
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30.05.2022 10:18 Ответить
Думаю,Буданов подтвердит данные английской разведки,а скорее всего что то новое уже разведал и сегодня доложится.
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30.05.2022 09:11 Ответить
Хороший кацап - это дохлый кацап.

Слава Украине !!!
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30.05.2022 09:13 Ответить
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30.05.2022 09:16 Ответить
Ілон Маск запропонував подібне...

Великого Мудака прутіна варто і похоронити ГРАНДІОЗНО...

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30.05.2022 09:50 Ответить
Может нефтевого эмбарго даже хватит чтобы путин остановил войну.
россией правит банда, которая зарабатывает нефтедоллары.
Если главарь банды уничтожил банде всю прибыль - такой главарь больше банде не нужен! они его кокнут и выберут себе нового главаря, который сможет обеспечить им их прибыль!
Главарь ради собственного величия поставил на кон доходы банды. императором российской империи он, видиш ли, захотел стать!
У деда старческое слабоумие, нужно ставить нового президента!
Если они сейчас получают 1 млрд долларов в день, то потом начнут получать 0. А вся их мощь держится на их огромных деньгах. Если у них не будет мощи - народ их снесет.
Поэтому устранение путина - вопрос их выживаемости. Или они убьют путина, или народ убьет их.
Если примут нефтевое эмбарго- всё! путину смерть! начинайте отсчет!
Новый президент должен будет договориться с западом об отмене санкций и вывести войска с Украины. Он должен будет обьяснить народу,что захватывать крым - было ошибкой путина, и что есть международно-признанные границы государств.
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30.05.2022 09:27 Ответить
Ага, разбежался.
Снесет... все что они могут, это снести деньги на боярку.
Нет там народа, там население.
Они говно будут есть, корешки сосать и всем будут довольны.
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30.05.2022 09:39 Ответить
Кацапы в стиле тупого недобитого ботоксного большевика поднимают "боевой дух", как умеют:

У Путина устроили танцы с бубнами в поддержку армии РФ - репортаж "взорвал" Сеть Российский пропагандистский государственный телеканал показал репортаж о шаманском обряде в помощь армии РФ в войне с Украиной. Шаманы из Хакасии провели обряд в поддержку российских вооруженных сил, участвующих в "спецоперации" на территории Украины. Они просили духа Тьмы не забирать их родственников, отправленных на войну. Канал "Россия-1", снявший об этом репортаж, заявил, что так выглядит "поддержка российской армии". Кадры с местными жителями, играющими в бубны, повеселили зрителей - теперь в Сети троллят репортаж и пропагандистские методы российских СМИ:

https://news.dialog.ua/252743_1653853479
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30.05.2022 09:28 Ответить
життя кацапів забирає не дух тьми , а українські Воїни Світла !
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30.05.2022 09:38 Ответить
Хмырь мавзолейный прислал пополнение...65 летних дедов рабZei...они спасут крысу... нацистов...
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30.05.2022 09:28 Ответить
С 1992 года в России производились опыты по вживлению в ген человека гена сибирского медведя. Целью опытов было выведение нового русского человека - медведоруса. Но, что-то пошло не так: опытная группа медведорусов после зимней спячки взбунтовалась, объявила себя сверхстадом и стала претендовать на чужие страны, земли, города и моря. В результате зачистки секретной биолаборатории всё поголовье медведорусов было усыплено и убито, а туши были помещены в подземное хранилище в районе вечной мерзлоты. Но, стремление одного из кремлевских высокопоставленных чиновников к наживе сделало свое гнусное дело: туши медведорусов были переработаны на мясокомбинате в паштет, закатанный в баночки с маркировкой "Русский мясной мир". Товар попал на столы рядовых россиян, вследствие чего значительная часть населения России заразилась вирусом под кодовым названием "имперская шиловжопка".
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30.05.2022 09:29 Ответить
Бутусов вчора говорив, що кацапи зосередились не на захопленні територій, вони зараз намагаються знищити нашу кадрову армію.
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30.05.2022 09:31 Ответить
І звідки він це знає ?
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30.05.2022 09:54 Ответить
Якщо набір в армію проводять через станції метро,то і рівень підготовки буде як у пасажирів, в нашому випадку в чорних мішках.
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30.05.2022 09:38 Ответить
Генерали не робляться з "піджаків" Щоб стать бойовим генералом (а не "паркетним"), треба пройти армію з "низів" - якщо не з солдатських, то хоча-б з курсантських Щоб мізки були настроєні по-воєнному Приведу аналогію: "Стоїть у картинній галереї чоловік і півгодини милується пейзажем, на якому зображена річка Підходить до нього екскурсовод:
- Я бачу - Вас сильно зацікавила ця картина? Якщо не секрет - чим саме? Палітрою фарб чи майстерністю виконання?
- Та ні ! Я в цьому нічого не тямлю ! Я просто рибалка От і дивлюся - он у тому краю затоки повинна непогано ловиться риба!"
Так і військовий - він повинен дивиться на оточуюче з точки зору ведення бою! А у нас командирів майбутніх вчать чому попало, але не елементарним діям в умовах ведення бою В 14-му році поставили блок-пост, щоб завадить можливості захоплення мосту через річку Так старший лейтенант, замість того, щоб поставить його на краю лісового масиву (за три кілометри перед мостом ( за спиною - три кілометри густого непрохідного лісу - аж до самої ріки і мосту Єдина асфальтована дорога -пряма як стріла , прорізає лісовий масив і прострілюється як стрілецькою зброєю так і протитанковою), розмістив блок-пост ЗА мостом! Прямо коло сільського магазину! Висміяв я його, а він очі вирячив: "А де ми їжу брать будемо?"
Ну а про кацапню і мови немає - там ще й природна тупість додається!
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30.05.2022 09:45 Ответить
Ні до якого зниження бойового духу не приведе. Щоб обкрадати залишені домівки та гвалтувати жінок і дітей багато бойового духу і не потрібно.
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30.05.2022 10:05 Ответить
то кривий переклад цензора - в оригіналі сказано про дальше зниження морального духу, що й призводить до гвалтувань та мародерства
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30.05.2022 10:32 Ответить
питання-якщо касаби так воюють-
ХТО ПЕРЕМІГ ФАШИСТІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ?
відповідь-...
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30.05.2022 10:28 Ответить
На московії давно нема офіцерів, є командири, які вилізли з болот швидше за рядових.
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30.05.2022 11:57 Ответить
 
 