Армия РФ потеряла большое количество офицеров среднего и младшего звена во время вторжения в Украину, - разведка Великобритании

Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена во время вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут полную ответственность за действия своих подразделений.

Точно так же младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями унтер-офицеров, выполняющих эту роль в западных войсках.

"Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению", - отмечается в сообщении.

Более того, батальонные тактические группы (БТГ), которые воспроизводятся в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, вероятнее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.

"Учитывая многочисленные достоверные сообщения о локальных мятежах среди российских войск в Украине, недостаток опытных командиров взводов и рот, заслуживающих доверия, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины", - добавили в Минобороны Великобритании.

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