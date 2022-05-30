Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 350 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1349 танков и 3282 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 мая потери личного состава противника составляют около 30 350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 30 350 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1349 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 3282 (+12) ед,

артиллерийских систем - 643 (+12) ед,

РСЗО - 205 (+2) ед,

средств ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов - 207 (+0) ед,

вертолетов - 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 507 (+3),

крылатых ракет - 116 (+2),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,

специальная техника - 48 (+0).

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"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.