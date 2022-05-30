Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 350 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1349 танков и 3282 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 мая потери личного состава противника составляют около 30 350 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 30 350 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1349 (+11) ед,
боевых бронированных машин - 3282 (+12) ед,
артиллерийских систем - 643 (+12) ед,
РСЗО - 205 (+2) ед,
средств ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 207 (+0) ед,
вертолетов - 174 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 507 (+3),
крылатых ракет - 116 (+2),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,
специальная техника - 48 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Видно, що 155-ий калібр від наших союзників почав працювати!
Героям слава!!!
все, пішла сітки плести!
ми вчора таку гігантську маскувальну сітку заплели, мабуть, цілу гаубицю накрити може)
@UaPeacemaker
ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВО ЖОРСТОКОГО РОСІЙСЬКОГО КАТА Пам'ятаєте жахливе відео з рос.катами,яке ми поширювали з засторогою для"мишебратьев"і для "какіхразніц"ще в 2019р
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО
https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
Довстановлено ще одного рос.ката з відео
Работают украинские партизаны?
В центре оккупированного украинского Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого.
Об этом сообщает «РИА Мелитополь».
По информации СМИ, взрыв раздался в 7:50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/30/500344/