РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6628 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 305 14
армия РФ (15331) война (46566) Генштаб ВС (4256) уничтожение (3804) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 350 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1349 танков и 3282 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 мая потери личного состава противника составляют около 30 350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 30 350 (+200) человек ликвидировано,

танков  - 1349 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 3282 (+12) ед,

артиллерийских систем - 643 (+12) ед,

РСЗО  - 205 (+2) ед,

средств ПВО  - 93 (+0) ед,

самолетов - 207 (+0) ед,

вертолетов - 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 507 (+3),

крылатых ракет - 116 (+2),

кораблей /катеров  - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,

специальная техника - 48 (+0).

Читайте: Оккупанты проводят перегруппировку войск и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 350 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1349 танков и 3282 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Радує збільшення кількості знищеної мокшанської арти.
Видно, що 155-ий калібр від наших союзників почав працювати!
показать весь комментарий
30.05.2022 09:32 Ответить
Втрати ворожих артсистем останнім часом зросли
показать весь комментарий
30.05.2022 09:32 Ответить
Війна переходить від кількості до якості. ЗСУ мають якісну зброю і компетентні кадри від рядового складу і до ...Тримайтесь і бережіть Україну
показать весь комментарий
30.05.2022 09:35 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 09:39 Ответить
Так мене порадували коменти)
все, пішла сітки плести!
ми вчора таку гігантську маскувальну сітку заплели, мабуть, цілу гаубицю накрити може)
показать весь комментарий
30.05.2022 09:39 Ответить
@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВО ЖОРСТОКОГО РОСІЙСЬКОГО КАТА Пам'ятаєте жахливе відео з рос.катами,яке ми поширювали з засторогою для"мишебратьев"і для "какіхразніц"ще в 2019р

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО
https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/

Довстановлено ще одного рос.ката з відео
показать весь комментарий
30.05.2022 09:39 Ответить
Поздравляю с 30000 дохлых москалей , я так понимаю, это ещё 90000 без рук без ног , без головы . А протезы та , в расии не делают , от слова совсем , ну кроме, деревянные. Короче , прикольная у них жизнь, сплошные приключения
показать весь комментарий
30.05.2022 09:39 Ответить
Это как же без ног? Лапти не на что надеть?
показать весь комментарий
30.05.2022 09:47 Ответить
Нічого, будуть лаптями щі сьорбати
показать весь комментарий
30.05.2022 10:18 Ответить
В Мелитополе прогремел взрыв в районе проживания местного гауляйтера30.05.2022, 9:26

Работают украинские партизаны?

В центре оккупированного украинского Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

По информации СМИ, взрыв раздался в 7:50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/30/500344/
показать весь комментарий
30.05.2022 09:45 Ответить
На Херсонському і Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись на 8-10 км.
показать весь комментарий
30.05.2022 09:50 Ответить
Раненых крыс путлера в 2 раза больше...а это значит...почти 100 тысч крысо-нацистов путлера ушли из Украины навсегда... досрочный дембель навечно...
показать весь комментарий
30.05.2022 09:51 Ответить
Дайошь пяцілєтку за трі ґода! Ура, тава ріщі! 🤬
показать весь комментарий
30.05.2022 13:40 Ответить
РОССИЯНИ ДОЛЖНЫ УСТРАИВАТЬ ВЗРЫВЫ В ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯХ ЕСЛИ ХОТЯТ ЖИТЬ !!!
показать весь комментарий
31.05.2022 03:38 Ответить
 
 