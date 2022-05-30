17 654 15
ВСУ продвинулись по некоторым направлениям на юге на 8-10 километров, - советник главы МВД Денисенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На юге Украины, Херсонском и Запорожском направлениях, наши защитники продвинулись в среднем на 8-10 км.
Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал в эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что на некоторых направлениях, Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8-10 километров и выбили их (захватчиков. - Ред.) из этих населенных пунктов", - сказал он.
Относительно Северодонецка Денисенко отметил, что в окрестностях города идут бои - "это самая горячая точка сейчас".
Топ комментарии
+23 Шимус
показать весь комментарий30.05.2022 10:27
+22 Шимус
показать весь комментарий30.05.2022 10:28
+21 Тарас Резниченко 1f0df8ad
показать весь комментарий30.05.2022 10:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
P.S. как же мне нравятся эти Диванные воины.