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Новости Война в Украине
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ВСУ продвинулись по некоторым направлениям на юге на 8-10 километров, - советник главы МВД Денисенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,техніка

На юге Украины, Херсонском и Запорожском направлениях, наши защитники продвинулись в среднем на 8-10 км.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал в эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что на некоторых направлениях, Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8-10 километров и выбили их (захватчиков. - Ред.) из этих населенных пунктов", - сказал он. 

Относительно Северодонецка Денисенко отметил, что в окрестностях города идут бои - "это самая горячая точка сейчас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы России, - Институт изучения войны
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Топ комментарии
+23
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30.05.2022 10:27
+22
там расплескалась синева по чернозему- утилизирут 11-ю ДШБ орков
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30.05.2022 10:28
+21
Спасибо за совет. Можно продвигаться, или вас подождать? Вместе продвинемся.

P.S. как же мне нравятся эти Диванные воины.
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30.05.2022 10:36
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Новости в СМИ идут с опозданием сутки (в лучшем случае) - трое.
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30.05.2022 10:26 Ответить
там расплескалась синева по чернозему- утилизирут 11-ю ДШБ орков
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30.05.2022 10:28 Ответить
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30.05.2022 10:27 Ответить
Дай Бог!
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30.05.2022 10:45 Ответить
Дайте ссылку на карту, пожалуйста!
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30.05.2022 10:52 Ответить
https://deepstatemap.live/#7/48.959/33.409
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30.05.2022 11:04 Ответить
Это другая карта. Не та что на скриншоте.
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30.05.2022 11:42 Ответить
Ось ще карта https://liveuamap.com/
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30.05.2022 11:08 Ответить
Так продвигайтесь, не ждите, что после захвата Северодонецка орки не перебросили все силы к вам на Юг.
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30.05.2022 10:27 Ответить
Спасибо за совет. Можно продвигаться, или вас подождать? Вместе продвинемся.

P.S. как же мне нравятся эти Диванные воины.
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30.05.2022 10:36 Ответить
Диванно-штурмові 😀😀😀
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30.05.2022 10:40 Ответить
З Богом, рідненькі!
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30.05.2022 10:35 Ответить
60ке успехов
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30.05.2022 10:37 Ответить
Главное что бы с воздуха прикрыли,дальше есть районы где орков вообще нет,вот почему они и запаниковали.
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30.05.2022 10:45 Ответить
 
 