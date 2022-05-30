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Договорились о срочном продвижении санкций против России, - Кулеба и Боррель провели телефонный разговор

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,боррель

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обсудили реализацию шестого пакета ограничений против России и договорились о срочном продвижении санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба и Боррель сообщили в Twitter.

"Позвонил по телефону Дмитрию Кулебе перед Еврокомиссией. ЕС продолжает способствовать доставлению военной помощи. Договорились о срочном продвижении санкций", - написал Боррель.

Он добавил, что лидеры стран ЕС обсудят средства поддержки экспорта сельхозсырья из Украины, а также влияние российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность.

Кулеба сообщил, что благодарен Боррелю за готовность к дальнейшей мобилизации военной помощи для Украины.

"Обсудили сложности реализации 6-го пакета санкций ЕС. Необходимо как можно скорее утвердить, включая нефтяное эмбарго", – написал глава МИД.

Кулеба добавил, что продовольственная безопасность остается в центре внимания.

Также читайте: Кулеба о мировом продовольственном кризисе: Требуйте от Москвы прекращения блокады украинского экспорта
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Нефтепровод Дружба на ремонт закрывайте, а то венгерские прихвостни ***** будут и дальше тормозить все санкции
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30.05.2022 10:48 Ответить
Нет дружбы со стороны угорских мадьяров - нет нефтепровода. Остановить трубопровод на ремонт, повреждённого русскими фашистами. Для начала на полгода. А там мадьяры вынесут орбана вперёд ногами с отправкой тушки в ростов к папе.
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30.05.2022 11:06 Ответить
Тим більше що в зв'зку з війною вони перестали постачати нам бензин. То навіщо їм постачати нафту.
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30.05.2022 11:27 Ответить
Нам потрібно пояснити європі, що лишити росію грошей - це вигідно не тільки для України, але й для Європи.

Путін постійно втручається в вибори в Європі. Він фінансує партії, які прагнуть розвалити Європу! Тільки в єдності сила Європи. Якщо Європа розвалиться - то росія потім унічтожить всі ці європеські країни по одному.

Росія вже воює проти європи, але поки що не гарячою війною!

Росія втручається в вибори в Європі за рахунок європейських же грошей, за рахунок грошей, які вона получає за енергоносії!

Росія купила корупціонера орбана, тепер цей корупціонер блокує всі рішення європи! і тепер путін може управляти європою за рахунок права вето, яке має його агент орбан! Європі це подобається? І це робиться за європейські ж гроші!

Ембарго на російськи вуглеводні потрібно і Європі теж! Росія получає від європи гроші за енергопродукти, а потім за ці гроші проти європи і воює!
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30.05.2022 11:07 Ответить
 
 