У НАТО больше нет ограничений для размещения войск в Восточной Европе, - замгенсека Джоане
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После нападения России на Украину НАТО больше не связано с прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его словам, своим вторжением в Украину Москва "лишила какого-либо содержания" Основополагающего акта НАТО-Россия и прекратила диалог с Альянсом.
Согласно договору 1997 года, призванному перезагрузить отношения между Россией и Альянсом, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".
"Они приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует через Россию", – сказал во время выступления в Вильнюсе Джоане.
По его словам, Россия фактически отошла от договора 1997 года.
"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", - добавил заместитель генсека НАТО.
Джоане не сообщил подробностей о новом запланированном развертывании, но сказал, что ожидает "надежного, гибкого и стойкого присутствия".
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1 Нато може поставити ракети біля кордонів росії.
2 Нато може використовувати українські аеродроми для атак по росії.
3 Нато буде стежить радіо локаційними засобами за територією росії.
Тепер фінляндія вступає в нато. І ці всі три речі можуть бути реалізовані з боку фінляндії.
Але чомусь путін не виступає проти приєднання до альянсу фінляндії, і не вводить туди війська.
Тому вже всім в світі зрозуміло, що вступ до нато України - це був лише прєдлог, щоб напасти на Україну. А справжня ціль війни - окупація України.
https://news.dialog.ua/252703_1653815252