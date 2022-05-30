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Новости За рубежом
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У НАТО больше нет ограничений для размещения войск в Восточной Европе, - замгенсека Джоане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

После нападения России на Украину НАТО больше не связано с прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, своим вторжением в Украину Москва "лишила какого-либо содержания" Основополагающего акта НАТО-Россия и прекратила диалог с Альянсом.

Согласно договору 1997 года, призванному перезагрузить отношения между Россией и Альянсом, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".

"Они приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует через Россию", – сказал во время выступления в Вильнюсе Джоане.

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По его словам, Россия фактически отошла от договора 1997 года.

"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", - добавил заместитель генсека НАТО.

Джоане не сообщил подробностей о новом запланированном развертывании, но сказал, что ожидает "надежного, гибкого и стойкого присутствия".
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Топ комментарии
+12
Вот и славненько, ботоксная крыса добилась своих целей
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30.05.2022 10:41
+11
vot i slavno - vezite VSEH suda , mi gotovy vam predostavitj vostochnuju chastj strany dlja 1000 baz NATO.
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30.05.2022 10:40
+8
результат много ходов очка
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30.05.2022 10:43
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vot i slavno - vezite VSEH suda , mi gotovy vam predostavitj vostochnuju chastj strany dlja 1000 baz NATO.
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30.05.2022 10:40 Ответить
Определись страной 😀 Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финландия - где?
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30.05.2022 11:12 Ответить
KAZHDOMU
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30.05.2022 11:14 Ответить
Вот и славненько, ботоксная крыса добилась своих целей
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30.05.2022 10:41 Ответить
результат много ходов очка
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30.05.2022 10:43 Ответить
Не прошло и 50 лет….
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30.05.2022 10:47 Ответить
Мрії кремлівських шовіністів відносно базНАТО на кордонах здійснюються!!!))
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30.05.2022 10:48 Ответить
озабоченость без обмежень!
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30.05.2022 10:50 Ответить
путін казав, що нападає на україну, тому що вона хоче вступити в нато, а це шкідливо для росії по 3 причинам:
1 Нато може поставити ракети біля кордонів росії.
2 Нато може використовувати українські аеродроми для атак по росії.
3 Нато буде стежить радіо локаційними засобами за територією росії.

Тепер фінляндія вступає в нато. І ці всі три речі можуть бути реалізовані з боку фінляндії.

Але чомусь путін не виступає проти приєднання до альянсу фінляндії, і не вводить туди війська.

Тому вже всім в світі зрозуміло, що вступ до нато України - це був лише прєдлог, щоб напасти на Україну. А справжня ціль війни - окупація України.
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30.05.2022 10:51 Ответить
Мета Московської орди,це анексія України та асиміляція українців до стану русскоязичной бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній русскоязичнной бидломасі росєян!!))
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30.05.2022 11:02 Ответить
Простой ход вещей в Московии/России. Завоевать территорию, превратить там всех в себя, истребить оставшихся инакомислящих и пойти за следующим куском мира. Кто помнит "Старкрафт" - россияне, это человекоподобная разновидность расы Зергов.
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30.05.2022 11:21 Ответить
и атакуют они как зерги - большой массой слабых юнитов. Бабы зергов еще нарожают, это дешевый ресурс...
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30.05.2022 11:29 Ответить
Взагалі в цьому плані нам трохи пощастило. Адже своєю заявкою в нато фіни спростували вусь той маразм що несла раша
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30.05.2022 11:55 Ответить
так і є. Але ж ми самі стали у позу жертви в 2019 році...
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30.05.2022 11:31 Ответить
Реально для Московії Україна це наріжний камінь імперії, "Русского мира"!!!)))
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30.05.2022 11:41 Ответить
Диктатор РФ Владимир Путин уже может быть мертв. Такие подозрения возникли у британской разведки MI6. Статьи о возможной кончине диктатора утром 29 мая выпустили крупнейшие британские СМИ The Mirror, The Sun, Daily Star, ссылаясь на источники в MI6. Руководство разведки не исключает, что бессменного президента РФ уже нет в живых, а его роль на публике играет двойник. Источники уверяют, что окружение диктатора в случае кончины Путина наверняка будет скрывать эту новость "неделями, если не месяцами", решая задачи по сохранению у власти.
https://news.dialog.ua/252703_1653815252
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30.05.2022 11:00 Ответить
ja vse taki nadejus shto etot ubljudok dozhive do razvala evo reiha i povisnet na stolbe....
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30.05.2022 11:21 Ответить
Даже если ***** сдох, этого мы не узнаем. Видосиков с ним еще хватит на годы "жизни". Двойники-тройники будут вести переговоры с миром, а потом власть уедет к Патрушеву, а "дедушку " отправят на "пенсию".
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30.05.2022 12:18 Ответить
"Мрії" дрібного бункерного ***** збуваються!
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30.05.2022 11:01 Ответить
 
 