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Командование РФ держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,окупанти,арміярф

Семьям офицеров в западном военном округе РФ запретили покидать территорию России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Отмечается, что в случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их дружин и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока РФ.

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении", - говорится в сообщении.

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З 1918 року їх методи не змінились. Набір той самий
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30.05.2022 10:37 Ответить
atlichno ! bolshe tresha !!! ubivaite vseh ***** - chem bolshe tem lutshe !!! sdohnite!!!
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30.05.2022 10:38 Ответить
то вони за кордоном чи їм заборонили покидати росію, нічого не зрозуміло
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30.05.2022 10:44 Ответить
а якщо ванятка блендер привезе? можна покидати? а якщо ванятку кусками привезуть?
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30.05.2022 10:48 Ответить
І в нас чоловіків не випускають за кордон. Правда, не всіх. і що? Інформацію ГУР отримує, мабуть, із соцмереж.
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30.05.2022 12:58 Ответить
Да пусть их в лагеря к якутам, там руских женщин любят.
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30.05.2022 12:59 Ответить
 
 