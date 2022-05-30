Командование РФ держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов, - ГУР МО

Семьям офицеров в западном военном округе РФ запретили покидать территорию России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Отмечается, что в случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их дружин и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока РФ.

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении", - говорится в сообщении.

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