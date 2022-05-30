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Харьковская ТЭЦ-5 останавливает работу и консервирует оборудование из-за роста цены на газ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тец,харківська

ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" (Харьков) с 1 июня вынуждено остановить деятельность и законсервировать оборудование в связи с новыми расценками на газ, установленными компанией "Нефтегаз Трейдинг".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ТЭЦ-5 не может работать при нынешней ценовой политике компании "Нафтогаз Трейдинг", - приводит пресс-служба слова председателя правления ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александра Минковича.

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, существенно увеличив их: с 7,9 тыс. грн до 29,4 тыс. грн за тысячу кубометров горючего.

"Это обуславливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды", - отмечают в пресс-службе.

Александр Минкович в очередной раз призвал чиновников принять меры, чтобы не допустить срыва подготовки и старта нового отопительного сезона.

"Харьковская ТЭЦ-5 всегда, несмотря на вызовы военного времени, работает на укрепление устойчивости и мощности Северной энергосистемы. Но сегодня вместе с теплоэнергетическим сообществом Украины ТЭЦ-5 вынуждена в очередной раз обратиться к чиновникам. Услышьте и прислушайтесь к производителям и промышленникам, тем людям , от которых зависит энергетическая и экономическая безопасность Украины. ТЭЦ-5 неоднократно информировала Министерство энергетики и "Укрэнерго" о том, что подготовка и старт отопительного сезона под угрозой. Ответа мы не получили", - сказал Минкович.

По его словам, оборудование, которое не подлежит использованию в течение 30 суток должно быть законсервированным. Простой в работе влечет потерю оборотных средств, в частности, предусмотренных для проведения очередного этапа ремонтной кампании, и нарушение договоров с подрядными ремонтными организациями.

"Неподготовленное оборудование не может быть запущено после окончания межотопительного периода. А значит, старт и прохождение отопительного сезона тоже под вопросом. Отечественная генерация, как никогда, нуждается в поддержке государства, четких, понятных, лояльных механизмах работы. Но она вынуждена страдать от препятствий и постоянных ценовых скачков со стороны газоснабжающей организации", - отмечают в пресс-службе теплоэлектроцентрали.

Также читайте: На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений, - ОП
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Топ комментарии
+11
Зелень же обіцяла що всьо буде ОК. Знов збрехали.
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30.05.2022 11:01
+10
Розмовляючи зе-голови з КабМіну ВЧОРА запевняли, що зростання ціни на газ не буде!
Адже вони добре знали, що зростання цін на газ пройшло ПОЗАВЧОРА!
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30.05.2022 11:04
+6
Грабеж государства и населения продолжается
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30.05.2022 10:58
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Грабеж государства и населения продолжается
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30.05.2022 10:58 Ответить
Зелень же обіцяла що всьо буде ОК. Знов збрехали.
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30.05.2022 11:01 Ответить
Розмовляючи зе-голови з КабМіну ВЧОРА запевняли, що зростання ціни на газ не буде!
Адже вони добре знали, що зростання цін на газ пройшло ПОЗАВЧОРА!
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30.05.2022 11:04 Ответить
то для фізосіб , для бізнесу з осені вже газ по 30-40 тисяч.
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30.05.2022 11:14 Ответить
От і виходить як з паливом до цього. Бізнес не може підняти тариф для кінцевого споживача, але бізнесу тариф підвищують вчетверо. Все через заборону підвищити тарифи до ринкових
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30.05.2022 11:38 Ответить
почти в 4 раза!!! в 3,7... !
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30.05.2022 11:05 Ответить
Соціалізм не працює.Наволоч зелена,не лізь до економіки,допоможи людям субсидіями і не руйнуй усе!!
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30.05.2022 11:06 Ответить
Саме так. Треба підвищувати тарифи, але допомагати субсидіями.
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30.05.2022 11:23 Ответить
Та це зрозуміло. Я не фахівець, але кажуть, що для індивідуальних бойлерів газових чи то електро не витримають ні розподільчі станції ні електромережі ящко взимку всі будуть топити та гріти воду. Ну з гарячою водою все зрозуміло, одночасно електробойлери у всіх одразу не включаються, а от опалення взимку буде працювати одразу у всіх.
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30.05.2022 11:51 Ответить
po idei....posle voini.... u vas dolzhen bytj BEZPLATNY gaz - rusnja vystavyt
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30.05.2022 11:07 Ответить
Харківська ТЕЦ-5 належить Авакову. Коломойський:"Зеленский - наша общая с Аваковым победа".
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30.05.2022 11:10 Ответить
Виталий Бурлук Перед тем как чушь писать нужно зайти в реестр. Авакова лишь бы прилепить?
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30.05.2022 17:29 Ответить
Що ще із циклу "Украине хана!!!" ти почув от скабєєвих?
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30.05.2022 11:24 Ответить
В Україні ж свого газу хватає.
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30.05.2022 11:18 Ответить
за 8 лет таки не перешелот дорогого газа... рыночная цена в европе сейчас 33-34 тыс. грн, И чинушы не продают и тем более не добывают газ, они как правило занимаются грабежом и коррупцией
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30.05.2022 11:19 Ответить
Жарьтє шашлікі
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30.05.2022 11:35 Ответить
відверте мародерство "зелені" під приводом війни. "зеленню" робиться все, аби спробувати розхитати ситуацію в середині країни. раптом "зникають" продукти, першої необхідності, щоб зчинити паніку і ажіотаж, а потім з'являються, по ціні в 2-3 рази дорожчій.
ну що, "хужє нє будєт"? маєте. бачили очі, що купували, тепер жеріть, хоч повилазьте
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30.05.2022 13:33 Ответить
 
 